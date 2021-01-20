Новый мировой антирекорд: зафиксирован максимум смертей от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о новом антирекорде по количеству летальных исходов из-за коронавируса за период пандемии. Как утверждают в организации, за минувшую неделю во всем мире от инфекции скончались более 93,8 тыс. пациентов.

Реклама

Как утверждают в ВОЗ, увеличение смертности наблюдается во всех регионах мира, особенно в Северной и Южной Америке: там скончались более 43 тыс. человек. По сравнению с предыдущей неделей количество умерших увеличилось на 15%.

В то же время в Европе число летальных исходов увеличилось на 2% и оказалось более 37 тыс., в Юго-Восточной Азии — на 4%, достигнув отметки более 3,4 тыс.

Наиболее высокая в мире смертность из-за коронавируса была зафиксирована в Соединенных Штатах. С начала года прирост числа умерших за сутки там всего шесть раз опускался до уровня ниже 2 тыс. и столько же раз превышал отметку в 4 тыс. Как следует из данных Университета Джонса Хопкинса, общее количество смертей, связанных с коронавирусом, в США 20 января достигло 401,8 тыс.

Неблагоприятная ситуация складывается и в Бразилии — там в январе каждый день фиксировали свыше тысячи летальных исходов без учета спадов по выходным. За последние сутки в стране скончались почти 1200 человек. По общему количеству смертей, а их около 211,5 тыс., Бразилия находится на втором месте в мире после США.

Высокий уровень смертности также наблюдается и в Мексике. Если сравнивать текущую ситуацию с концом декабря, смертность возросла в полтора раза. Власти страны 19 января завили о 1 584 летальных исходах — это самый высокий показатель. Всего из-за коронавируса в стране скончались более 142,8 тыс. человек.

Что касается Европы, наиболее сложная ситуация со смертностью сложилась в Великобритании, где с начала года прирост количества умерших за сутки десять раз превышал отметку в 1 тыс.

За весь прошлый год это наблюдалось только восемь раз. За истекшие сутки в Соединенном Королевстве зафиксировали 1610 смертей из-за коронавируса, а всего с начала пандемии — примерно 91,5 тыс.

В Германии смертность в январе вышла на уровень, который в три-четыре раза выше максимальных показателей первой вспышки коронавируса весной. По общему количеству умерших — более 48,7 тыс. — страна попала на 12-е место в мире.

Если говорить о России, на данный момент общее число заболевших в стране превышает 3,61 млн человек. Более 3 млн из них выздоровели, 66,6 тыс. человек умерли. Больше всего заболевших в Москве — 898,4 тыс. На втором месте Санкт-Петербурге с 304 тыс. инфицированных и Подмосковье с 179,9 тыс.

Ранее эксперт ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майк Райан предупредил, что число смертей из-за коронавируса в мире скоро может достичь 100 тыс. за неделю, сообщает агентство Reuters. «Эпидемиологическая ситуация сейчас динамична и отличается в разных регионах», — сказал он в ходе совещания управленцев ВОЗ 18 января.

По его словам, Северная и Южная Америка суммарно дают более 47% смертей, причем их число растет. Как отметил Райан, в Европе показатели смертности стабилизировались, хотя все равно остаются на высоком уровне.

Тогда же на заседании исполнительного комитета глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил, что мир сегодня находится на грани моральной катастрофы, было указано в Twitter организации.

«Я скажу прямо: мир на грани катастрофической моральной ошибки — и ценой этой ошибки будут человеческие жизни и сама возможность жить в беднейших странах мира», — подчеркнул Гебрейесус.

Он уточнил, что речь идет о неравном обеспечении вакцинами богатых и бедных стран. По его словам, в 49 самых обеспеченных государствах жители получили более 39 млн доз вакцины, а в одной из самых бедных стран сделали всего 25 прививок. Как отметил Гебрейесус, под угрозой сегодня находятся планы по обеспечению людей из разных стран равным доступом к вакцинации.