Дождаться лета: как изменится ситуация с коронавирусом в России

Заболеваемость коронавирусом в России может упасть до небывало низких значений — достигнув прошлогоднего минимума или даже более низкого уровня. Об этом со ссылкой на замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталью Пшеничную сообщает РИА «Новости».

«Не исключено, что после зимнего спада, в начале весны, заболеваемость может снова немного вырасти – это характерно для сезонных инфекций, которой, видимо, и станет COVID-19. Но вряд ли рост достигнет показателей осеннего пика», — заявила она.

По словам Пшеничной, в России с осторожностью можно говорить о постепенной стабилизации ситуации с коронавирусом. Вполне вероятно, пик заболеваемости уже пройден.

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Она напомнила, что на эпидемический процесс влияют самые разные факторы. Среди них погода, социальная активность людей и соблюдение гражданами индивидуальных мер защиты.

18 января «Российская газета» сообщила со ссылкой на представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелиту Вуйнович, что пандемия коронавируса может пойти на спад, однако вирус не исчезнет.

За четыре дня до этого директор программы по чрезвычайным ситуациям ВОЗ Майкл Райан сообщил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в мире вновь достигла пиковых показателей. Второй год пандемии, по его словам, может оказаться даже более тяжелым. В Европе и Северной Америке сочетание негативных факторов максимально способствует распространению заболевания.

Среди них Райан назвал морозы, скопление людей в помещениях и новые штаммы коронавируса, которые бродят по Европе. ВОЗ сообщила ранее, что в мире заразились коронавирусом более 90 млн человек. Скончались от COVID-19 и связанных с ним заболеваний почти 2 млн человек.

Сейчас в России снижается число заражений коронавирусом, хотя показатели по всему миру остаются высокими. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн утверждает, что Россия находится на зимнем плато по коронавирусу. При этом предпосылок для значительного спада заболеваемости нет, поэтому говорить о победе над COVID-19 пока рано.

«У нас сейчас по-прежнему заболеваемость высокая», — сказал он. Альтштейн добавил, что в настоящий момент объемы вакцинации недостаточны для широкого охвата населения. С понедельника, 18 января, в России началась широкомасштабная кампания по вакцинации от COVID-19.

9 января председатель Национального общества промышленной медицины, врач Алексей Яковлев заявил «Московскому комсомольцу», что Россия в ситуации с пандемией коронавируса пойдет по тому же сценарию, что и в других странах, так как у вируса «нет гражданства». Врач предположил, что

к весне текущего года заболеваемость коронавирусом в России станет минимальной. Он также обратил внимание, что в настоящее время в разных частях света заболеваемость вышла на плато либо верно идет на спад.

13 января журнал EurekAlert сообщил, что американские ученые проанализировали данные по четырем известным коронавирусам человека, вызывающим легкие симптомы простуды, и составили прогноз развития ситуации на ближайшие 10 лет. По мнению авторов исследования, вспышка COVID-19 перейдет от пандемии к эндемической форме и будет поддерживаться на постоянном базовом уровне в популяции, без подпитки внешними инфекциями. В этом случае коронавирус Sars-CoV-2 может стать «детской болезнью», когда первое заражение происходит в возрасте от 3 до 5 лет.