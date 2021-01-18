«Я лучше потерплю»: школьники Москвы вернулись в классы

Очное обучение для школьников Москвы, в том числе старшеклассников, возобновилось в понедельник 18 января 2021 года. В обычный режим вернулись все учащиеся с 1-го по 11-й класс.

Реклама

Старшеклассники попали в школы впервые с октября 2020 года — тогда их отправили на дистанционное обучение. Теперь их транспортные карты разблокированы — средства, внесенные осенью, сохранились, и ими можно пользоваться.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, решение об отмене дистанционного обучения для старшеклассников оказалось непростым. Однако школьники устали находиться дома. Глава города подчеркнул, что риск заболеваемости коронавирусом среди обучающихся по-прежнему высок, поэтому все столичные школы должны соблюдать необходимые меры безопасности. При обнаружении одного случая COVID-19 весь класс снова на время переведут на дистанционное обучение.

Все меры безопасности сохранились: школьникам измеряют температуру, пропускают в здание через несколько входов, регулярно убираются и используют средства защиты. В помещениях установлены приборы для обработки рук антисептиком.

Не все родители школьников были рады переходу на очное обучение — для тех, кто принял решение оставаться на дистанционке, составили отдельный график занятий, а также дополнительные консультации с педагогами. «Мы решили пока не рисковать и остаться дома. В школе нам сразу пошли на уступки и попросили обсудить с остальными родителями этот вопрос. В итоге у нас набралась небольшая группа и мы занимаемся во вторую смену», — рассказала «Газете.Ru» мать десятиклассника одной из московских школ.

Однако школьников, которые все-таки пришли на занятия, все же больше. По словам девятиклассника Олега (имя изменено), он был очень рад тому, что наконец сможет пообщаться с одноклассниками и педагогами вживую.

«Вы не представляете насколько сложно воспринимать материал по компьютеру, к тому же часть занятия всегда уходило на дисциплину и подготовку. А теперь я возвращаюсь к нормальной жизни, без всяких дистанционок», — порадовался он в беседе с «Газетой.Ru».

Ученица 11-го класса одной из школ в Зеленограде Милана посетовала, что единственный недостаток очного обучения в пандемию — маски. Она пожаловалась, что дышать в них сложно, особенно при том, что включено отопление и в классе жарко.

«Я лучше потерплю, чем вернусь за компьютер. Такое образование бессмысленно. Самое жесткое — это отсутствие общения. Понятно, что нам нельзя выходить на перемены, но шептаться на уроке нам никто особо не мешает», — говорит девушка.

Рады выйти из-за компьютера и учителя. В первое время они даже готовы относиться менее строго к вернувшимся ученикам. «Мы все понимаем, и это неимоверное счастье, что теперь можно видеть их вживую. Да, все в масках и видно только глаза, но это неважно, главное, что есть контакт», — радуется в разговоре с «Газетой.Ru» преподаватель математики Людмила Зайцева.

Учитель английского Павел Рогачев добавил, что сохранилась проблема резкого перехода обратно к дистанционному образованию. Дело в том, что даже, если заболеет один школьник, то к онлайн-режиму вернут весь класс.

«Очень бы не хотелось. Сегодня школа снова наполнилась смехом детей. Это так важно для нас, учителей. Однако сейчас для нас главное наверстать все упущенное за этот долгий период», — подчеркивает он.

Однако клинический психолог Инна Попова предупредила, что такой резкий переход на очное обучение может негативно сказаться не только на психическом состоянии подростков, но и на учебе.

«Резкий переход может спровоцировать рассеивание внимания, поскольку дети давно не видели своих одноклассников и первое время в школе они посвятят именно им.

Кроме того, возвращение связано с ранними подъемами, а за время дистанционки они отвыкли, и их график полностью сбился — может быть недосып, который спровоцирует раздражительность и быструю утомляемость», — подчеркивает она в беседе с «Газетой.Ru».

Того же мнения придерживается и детский психолог, доктор психологических наук, доцент факультета психологии СПбГУ Оксана Защиринская. В беседе с радио Sputnik она выразила мнение, что отчасти дистанционное образование следовало бы сохранить. По ее словам, для современных детей комфортна смешанная форма: когда часть дисциплин они спокойно проходят в школе, а если идет пик заболеваемости в учреждении, то их переводят временно, на несколько недель, на дистанционную форму обучения.

«Детям это больше всего подходит, потому что когда утром не надо вставать и идти в школу, они могут лучше высыпаться. Все-таки в школе много шума, движения вокруг, большинство детей устают от этого. А дома можно побыть в тишине, в комфортной обстановке, поучиться, немного расслабиться, а потом обратно возвращаться в образовательное учреждение, в обычный режим», — пояснила она.