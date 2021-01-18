«Из области антиутопии»: нужны ли россиянам антиковидные паспорта

Башкирия вводит практику выдачи «антиковидных паспортов» — их смогут получить люди, у которых есть антитела к коронавирусной инфекции после болезни, а также те, кто сделал прививку. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров.

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Начать выдачу документа планируется с 5 февраля 2021 года. Получить такой паспорт можно будет на портале «Госуслуги» — в электронном виде это будет QR-код, доступный к скачиванию на смартфон, но его можно будет и распечатать. Тем, кто сделает прививку от COVID-19, «антиковидный паспорт» будет присваиваться автоматически.

С граждан, которые получат документ, снимут большинство основных ограничений из-за пандемии. Человек сможет свободно посещать массовые, спортивные и культурные мероприятия, не оглядываясь на заполняемость учреждения. Родители снова смогут посещать школьные праздники, заходить в групповые комнаты в детсадах. Пожилым обладателям паспортов можно больше не соблюдать режим самоизоляции.

«По спорту — это определенные скидки. Партнеры будут установлены, это фитнес-центры, бассейны. Туризм — мы будем предлагать скидки на экскурсии, размещение в санаторно-курортных учреждениях. По торговле и услугам — мы так делали в избирательных кампаниях, когда мы находили партнеров и они давали возможность при подтверждении посещения избирательного участка получить скидку», — отметил руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин на оперативном совещании.

Он добавил, что наличие антител будет регистрироваться в системе Минздрава, потом автоматически будет переправляться на портал госуслуг, который уведомит через личный кабинет, электронную почту или телефону о QR-коде.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила категорически против введения «антиковидных паспортов».

«Это, знаете, из области антиутопии такого рода предложения, да еще и с паспортами. Устраивать такого рода дискриминацию граждан, делить их на граждан с разными правами — конечно, это недопустимо»,

— заявила она в ходе пресс-конференции.

Сенатор напомнила, что точный срок действия антител у переболевших COVID-19 неизвестен: Валентина Матвиенко уверена, что главное сейчас — это нарастить темпы массовой вакцинации.

С тем, что такая инициатива действительно в какой-то степени дискриминирует жителей региона без антител, согласен зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин.

«Дискриминация — это слишком громко сказано, но данная инициатива в некоторой степени может быть на нее похожа. По моему мнению, ее надо бы как-то смягчить и доработать», — сказал он «Газете.Ru». При этом парламентарий постарался понять, почему в Башкирии обратились к подобной практике. «Конечно, с другой стороны, мы стоим перед слишком большим вызовом и все средства хороши, вполне понятно, почему начинают использовать такие стимулирующие подходы.

Но самый большой упор, как мне кажется, нужно делать на очень грамотную информационную и разъяснительную работу. И она должна вестись даже не чиновниками, а в большей степени специалистами — инфекционистами, эпидемиологами, вирусологами», — отметил Николай Говорин.

Не все представители законодательной власти согласны с опасностью расслоения общества при введении «антиковидных паспортов». Россиянам полезно иметь при себе документ, подтверждающий прохождение вакцинации от коронавируса или наличие антител, но его формат должен быть единым для всей страны, заявил «Парламентской газете» член комитета СФ по соцполитике Владимир Круглый.

«Такая информационная составляющая будет полезной. Но думаю, что разработать формат документа должен Минздрав либо правительство. Чтобы не каждый регион сам это делал, как сейчас, а внедрение «антиковидных паспортов» происходило на федеральном уровне», — считает Круглый.

В пресс-службе главы Республики Башкортостан Радия Хабирова «Газете.Ru» пояснили, что введение таких паспортов не направлено на разделение общества. Главная цель проекта — повысить охват вакцинацией населения, что в итоге позволит обезопасить жителей от коронавируса.

«Суть проекта в том, что человек, привившийся от COVID-19, получит ряд преференций и льгот, но главное — на него практически не будут распространяться ограничения, действующие в рамках режима повышенной готовности, за исключением необходимости соблюдать масочный режим», — пояснили в администрации региона.

Там подчеркнули, что подделать подобный документ не удастся, так как это персональный QR-код, который подтверждает, что у человека есть антитела. В него «зашиты» его фамилия, имя и отчество, поэтому воспользоваться чужим кодом не получится.

«Срок действия паспорта для сделавших прививку — год, для переболевших — три месяца, если титры антител выше 10 единиц. Если ниже, то необходимо вакцинироваться и уже после этого получить антиковидный паспорт», — заключили в пресс-службе Хабирова.

Между тем других регионах подобные паспорта вводить пока не планируют. «Данный вопрос будем рассматривать на заседании оперативного штаба по борьбе с коронаврусом в регионе в ближайшее время. Пока сообщать о решении преждевременно», — отметил губернатор Смоленской области Алексей Островский в разговоре с «Газетой.Ru».

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов на вопрос «Газеты.Ru» о идеи башкирских властей отвечать отказался. «Воздержусь от комментария, не хочу вступать в конфронтацию с коллегами», — сказал он.