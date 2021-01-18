«Эффект Байдена»: тысячи мигрантов хлынули в США

Полиция Гватемалы столкнулась с наплывом мигрантов из Гондураса, пытающихся массово пересечь границу страны. Останавливать караван из девяти тысяч человек пришлось при помощи слезоточивого газа и дубинок, сообщает Associated Press.

«Они ударили меня по голове. Я пришел сюда не с намерением искать проблем с кем-то. Мы братья, жители Центральной Америки. Мы не ищем неприятностей. Мы просто хотим пройти», — цитировали СМИ слова одного из раненных во время воскресных столкновений мигрантов.

Первая группа мигрантов сумела прорваться на территорию Гватемалы 15 января. Тогда более тысячи беженцев смогли пройти 43 км по территории страны прежде чем их остановила полиция. Иммиграционное агентство пострадавшего государства позже распространило видео, на котором видно, как несколько сотен человек дерутся с солдатами, толкаясь и пробегая через их ряды, в то время как войска безрезультатно пытаются их удержать.

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«Очень грустно видеть, как к нам относится наша братская страна», — заявил один из мигрантов в интервью «Аль-Джазире».

Некоторые приезжие все же пробились сквозь ряды полицейских – им удалось попасть в страну, не предъявив никаких документов. В том числе, отрицательного теста на коронавирус, без которого въезд в Гватемалу запрещен.

Обеспокоенный ситуацией президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи в ответ на происходящее выступил с заявлением, в котором призвал власти Гондураса «сдержать массовый отъезд своих жителей».

«Правительство Гватемалы сожалеет о таком нарушении национального суверенитета и призывает правительства Центральной Америки принять меры, чтобы не подвергать своих жителей риску в условиях чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за пандемии», — указано в заявлении президента.

В качестве мер борьбы с наплывом беженцев Гватемала уже установила контрольные пункты на автомагистралях и планирует постепенно начать перевозить мигрантов обратно в Гондурас, так как они представляют опасность для себя и других.

Мексика также развернула сдерживающую кампанию на своей южной границе. В сети уже распространились видео и фотографии солдат, которые активно готовятся дать отпор тем, кто все же прорвется через Гватемалу. Оба правительства заявили, что не допустят «нерегулярной» иммиграции.

Причин для коллективного решения жителей Гондураса двинуться в сторону США несколько. В первую очередь – это пандемия COVID-19, которая вызвала самый сильный экономический кризис в Латинской Америке за последние 120 лет, по данным Экономической Комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна. Усугубили ситуацию и сильные ураганы, которые обрушились на страну в ноябре и окончательно разбили ее экономику.

Не менее сильным толчком для того, чтобы отправиться на поиски лучшей жизни послужило обещание избранного президента США Джо Байдена, который планировал уже в первые же дни после инаугурации — она состоится уже в эту среду, 20 января — положить конец строгой иммиграционной политике администрации экс-президента Дональда Трампа.

Желающие оказаться на территории США жители Центральной Америки призывают новую администрацию Джо Байдена выполнить свои «обязательства» перед мигрантами и демонстрировать твердую приверженность «лицам, ищущим убежища». Об этом сообщает Fox News со ссылкой на заявление, сделанное группой по защите прав Pueblo Sin Fronteras от имени каравана.

«Мы будем выступать за то, чтобы правительство Байдена выполняло свои обязательства», — говорится в заявлении.

Однако прежде чем администрация Джо Байдена сможет решить проблему новых мигрантов, направляющихся на север, ей придется иметь дело с десятками тысяч просителей убежища, уже застрявших в Мексике вдоль границы с США из-за решений Дональда Трампа. В связи с этим команда избранного президента уже поспешила заявить – информация о том, что администрация разрешит всем прибывающим просителям убежища въехать в США в первый же день, неверна.

«Ситуация на границе не изменится в одночасье», — заявил один из чиновников в анонимном интервью NBC News.

Наплыв мигрантов уже назвал первым крупным кризисом администрации Джо Байдена исполняющий обязанности заместителя министра внутренней безопасности США Кен Кучинелли. В интервью изданию Washington Examiner он заявил, что при Джо Байдене границу ежемесячно смогут пересекать до 140 000 иммигрантов. «Все видели «эффект Трампа», когда он вступил в должность и сократил поток мигрантов. Теперь вы увидите «эффект Байдена». Все будет наоборот, и это действительно плохо для Америки. Такой поворот может вылиться в гуманитарную проблему в эпоху коронавируса», — сказал Кучинелли.

Ранее всплески иммиграции происходили в США регулярно в связи с выборами и сменой власти. Так было и в конце 2016-го и начале 2017 года перед вступлением Трампа в должность, и в 2018, в преддверии промежуточных выборов.

Вместе с тем цифры показывают, что поток мигрантов, попадающих в США через мексиканскую границу, при Трампе сильно сократился. В первый год президентства Трампа уровень миграции в США снизился до показателей 1971 года. В 2018-м через американо-мексиканскую границу перешли менее 400 тыс. человек. В то время как в период президентства Барака Обамы эти цифры варьировалась от 450 тыс. до 500 тыс. человек в год.