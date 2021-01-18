В Омске осудили ВИЧ-педофила, заразившего двух жен, дочь и падчерицу

В Омске к 14 годам колонии строгого режима приговорили местного жителя, заразившего ВИЧ-инфекцией двух возлюбленных, родную дочь и падчерицу. Об этом сообщил глава следственного отдела по Центральному округу Омска Следственного комитета России Евгений Щелдуков.

Реклама

Он рассказал, что еще в 2019 году в одну из городских больниц одновременно обратились две женщины, у которых была обнаружена ВИЧ-инфекция. «Одна из них рассказала, что ей на телефон поступил анонимный звонок. Звонила женщина, которая сначала поинтересовалась, не она ли является бывшей женой нашего фигуранта. Получив утвердительный ответ, звонившая посоветовала нашей потерпевшей сдать анализы на ВИЧ», – сообщил Шелудков.

Выяснилось, что предупредить о вероятном диагнозе звонила сожительница осужденного — недавно она выяснила, что уже давно заражена от него вирусом иммунодефицита. Бывшая жена мужчины последовала совету и после получения положительного результата заставила сдать анализы и дочь, родившуюся в этом браке. Выяснилось, что девочка тоже заражена.

После этого новая сожительница мужчины попросила и свою девятилетнюю дочь пройти обследование на ВИЧ-инфекцию – результат также оказался положительным. Это показалось медикам странным – именно они сообщили в полицию.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело, и вскоре россиянин был задержан. Оказалось, что мужчина знал о своем диагнозе с 2015 года, но скрывал его от обеих женщин. «Получив тогда ВИЧ-положительный статус, он заявил врачам буквально следующее: «Вы все врете, я абсолютно здоров!». После этого он исчез. Медики пытались с ним связаться, искали по месту жительства, но тщетно», – рассказал следователь Вадим Неворотов.

В ходе расследования выяснилось, что маленькие девочки, как и их матери, были заражены половым путем – мужчина периодически принуждал к сексу и родную дочь, и падчерицу.

«Одна из мамочек утверждала, что мы все сфабриковали, мол, с ее дочкой он ничего насильственного не делал, якобы девочка заразилась случайно. Пригласили психолога, девочку и маму, поработали, поговорили, порисовали, и эта женщина в истерике выбежала из кабинета, кое-как ее психологи успокоили», – рассказал Неворотов.

Омич признавать свою вину отказывался. Он уверял, что полностью здоров и не трогал девочек. Тем не менее суд решил по-другому, и ближайшие 14 лет мужчине все же придется провести в колонии.

Ранее, в июне 2020 года, в Калужской области под суд попала ВИЧ-положительная женщина, которая занялась сексом с тремя мужчинами, не предупредив их о риске заражения. Об этом сообщалось на сайте региональной прокуратуры.

По данным следствия, 40-летняя женщина узнала о своем диагнозе еще в 1999 году – официальное извещение ей прислал Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД. Тогда же ее предупредили об уголовной ответственности за «поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией» по статье 122 УК РФ.

«Вместе с тем, в сентябре 2017 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения и находясь в строительной бытовке в поселке Воротынск, обвиняемая поочередно вступила в половую связь с тремя мужчинами, не предупредив их о наличии у нее ВИЧ-инфекции», — сообщали в прокуратуре.

Обвиняемой грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

Как пояснили «Газете.Ru» юристы, доказать в суде вину женщины очень просто. Главное — найти документальное подтверждение того, что она знала о болезни, но все равно вступала в связи с мужчинами, не предупредив их, уточнял судебный юрист по семейным делам Сергей Крюков.

«В любом случае, уголовная ответственность будет определяться судом – а в нашей стране правосудие, как правило, склоняется к обвинительному уклону. Оправдательных приговоров очень мало. В любом случае, этой женщине стоит взять себе хорошего адвоката, иначе выиграть такое дело практически нет шансов», — заявлял эксперт.

Согласен с коллегой и юрист, судебный эксперт Юрий Капштык. По его словам, действия женщины стоит расценивать как умышленные, что неминуемо ведет к уголовной ответственности.

«Если она вступала в половую связь с людьми и не предупреждала их о риске заражения, это уже ее прямая вина. Здесь даже доказывать ничего не надо. Достаточно просто подтвердить сам факт того, что половая связь действительно была. А если уж будут еще и подтвержденные анализы человека, который заразился после этого полового акта, то это уже однозначно уголовное наказание. Здесь все очень просто. Причинно-следственная связь говорит только об одном: если девушка изначально знала о том, что она больна, то дальнейшие ее действия уже находятся в ее зоне ответственности. Это ее умышленные деяния», — пояснил собеседник издания.