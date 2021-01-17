Опасные морозы: в России похолодает до -56°C

Всю Россию, как Европейскую часть, так и Дальний Восток с Сибирью, ждут аномальные холода. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА «Новости».

«В Центральном федеральном округе (большая часть округа) — на 6-12 градусов ниже нормы до 20 января. Минимальные температуры от -20°C до -30°C», — сообщил он.

Ученый пообещал такие же морозы в Приволжском федеральном округе (ФО). Причем кое-где температура может достигать -32°C, превышая многолетнюю норму на 12°C.

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На Северо-Западе России, от Пскова до республики Коми, ожидаются температуры -23…-36°C. Крепкие морозы ждут Архангельскую область и Вологодчину, Ненецкий автономный округ.

Столь же сильная температурная аномалия настигнет и Южный федеральный округ. Минимальные значения будут составлять -15…-21°C. На Северном Кавказе будет холоднее нормы на 6-12°C, до 10 градусов ниже нуля.

Урал, Сибирь и Дальний Восток также окажутся под воздействием аномально сильных морозов. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах — до -30…-42°C, на Таймыре и в Долгано-Ненецком АО — -40…-53°C.

В Иркутской области морозы будут достигать -51°C, это ниже нормы на 10-20 градусов. В Якутии похолодает до -56°C, на Чукотке — до -51°C, в Хабаровском крае — до -45…-50°C (на 7-10 градусов холоднее обычного).

Гидрометцентр также предупреждает, что «аномально холодная погода» представляет собой опасное явление.

Тем временем, до конца января в Москве и Подмосковье продержится русская зима с морозами и сугробами. По словам ведущего научного сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в пятницу, 15 января, в Москве началось ультраполярное вторжение, самая низкая температура в столице установилась в ночь на 17 января, она составила до -25°C.

При этом после 20-х чисел января москвичи могут ждать небольшого потепления, однако оно также сменится морозами. В целом такая ситуация соотносится с долгосрочным прогнозом на текущий сезон. «Зима будет холоднее предыдущей, но в целом не холодной. Более конкретно пока сказать нельзя, общие прогнозы на долгие сроки мы можем давать только в таких формулировках — «около нормы» или «выше нормы», — отмечал ранее Роман Вильфанд.

Погоду зимой 2019-2020 годов определяли воздушные массы, сформировавшиеся над Атлантикой — они проникали не только на европейскую территорию России, но и за Урал, а также в Азиатскую часть, рассказал метеоролог. Вильфанд уверен, что температуры во второй половине зимы будут слегка выше нормы — несмотря на это отклонения все равно будут менее аномальными, чем в прошлом году.

В феврале россиян ждет аномально теплая погода, заявила «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина. В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, республике Коми, Красноярском крае и на Чукотке не ожидается сильных морозов. А вот в Хабаровском крае и Приморье, а также на Сахалине, скорее всего, будет холоднее, чем обычно.

Много снега должно выпасть в европейской части России, особенно — на северо-западе, в центре страны и Поволжье. Кроме того, снегопады ожидаются в сибирских регионах.