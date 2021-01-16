«Справка не нужна»: в Москве добавили самозанятых в список для вакцинации

С 19 января Москве расширяется охват жителей города, которые могут пройти вакцинацию от коронавируса, говорится на сайте мэра столицы Сергея Собянина. То есть власти разрешают сделать прививку новым категориям работающих москвичей.

«Прививку смогут сделать индивидуальные предприниматели, их работники, а также самозанятые граждане», — заявил глава столицы.

Отмечается, что пункты вакцинации, а их на данный момент уже 100 по всей Москве, работают ежедневно, без выходных с 8.00 до 20.00.

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В ближайшее время будут также открыты выездные пункты вакцинации от COVID-19. Их расположат «в популярных общественных местах», как рассказала ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По ее словам, это позволит «сделать процесс удобнее» для москвичей, чтобы как можно большее число людей смогло пройти вакцинацию.

В частности, такие пункты будут расположены в ТЦ («Океания», «Город», «Солярис», «К-153», Columbus, «Калейдоскоп»), во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО, ГУМе на Красной площади, «Геликон-опере», фудмолле «Депо».

Записаться на прививку можно на сайте mos.ru или ЕМИАС. Также запись доступна в городских мобильных приложениях «Госуслуги Москвы», «Моя Москва» и «ЕМИАС.ИНФО». Помимо этого граждане могут записаться на вакцинацию в поликлиниках через информационные киоски или по телефону.

В четверг, 14 января, Собянин сообщил, что уже около 140 тыс. москвичей сделали прививку от коронавируса. «И вы знаете, в последние два дня мы побили все рекорды по записи. До Нового года, помните, у нас было по семь — восемь тысяч записей в сутки, в самом пике было 13, а в последние дни мы приблизились к 22-24 тысячам. То есть практически удвоилось количество желающих записаться», — подчеркнул чиновник.

Он считает, что такой рост связан с тем, что москвичи возвращаются из отпусков, а также постепенно расширяются категории граждан, для которых становится доступна процедура.

Массовая вакцинация в Москве началась 5 декабря. Сначала бесплатная прививка была доступна только медикам, учителям и соцработникам. Затем ее разрешили делать в приоритетном порядке представителям культуры, торговли, средств массовой информации, энергетики, транспорта и других служб.

В декабре к ним добавились сотрудники ЖКХ, общепита, спорта, правоохранительных органов, волонтеры, москвичи старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что москвичи старшего возраста «наиболее активно откликнулись». «Среди общего количества привитых их около 40 процентов. Плюс к тому активно прошла прививочная кампания в домах престарелых», — отметил он в своем блоге 14 января.

Сейчас записаться на прохождение прививки могут также работники банков и финансового сектора, чиновники, бюджетные служащие, научные сотрудники, а также люди, занятые в таких сферах, как IT, социальное обслуживание населения, управление недвижимым имуществом, совершение операций с недвижимостью». Кроме того, прививку могут сделать и работники туристической сферы.

Вместе с тем с расширением круга лиц, которым становится доступна вакцинация от коронавируса, теряется необходимость в предоставлении справки с работы. «Теперь для прохождения вакцинации не понадобится справка с места работы. Достаточно назвать отрасль, в которой вы работаете», — отметила накануне Ракова.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что российские власти планируют организовать еще более масштабную вакцинацию с 18 января. Голикова отметила, что ожидает включения в программу препарата, разработанного центром Чумакова. Пока прививки делают препаратом отечественного производства «Спутник V». Он стал первой вакциной от коронавируса, зарегистрированной в России.