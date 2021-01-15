С видом на Кремль: в Москве появятся выездные пункты вакцинации

Со следующей недели в Москве начнут работать шесть выездных пунктов вакцинации от коронавируса. В частности, их развернут в ГУМе на Красной площади.

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«Сейчас крайне важно, чтобы пройти вакцинацию против коронавируса могло как можно большее число людей. Чтобы сделать этот процесс удобнее, мы приняли решение организовать выездные пункты вакцинации в популярных общественных местах», — сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, первые шесть откроются уже 20 января, в ГУМе — с 17 января. «Они будут работать во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО, ГУМе, «Геликон-опере», фудмолле «Депо» и нескольких торговых центрах», — добавила она.

Вакцинация в новых пунктах будет бесплатной. Пройти процедуру можно будет в любой удобный день.

Как передает ТАСС, с 20 по 27 января мобильный пункт также будет открыт в ТЦ «Океания» и «Город». Затем, с 27 января по 2 февраля, вакцинация продолжится в ТЦ «Солярис» и «К-153». В торговых центрах Columbus и «Калейдоскоп» прививку можно будет сделать с 3 по 9 февраля.

По словам Раковой, москвичей, которые проживают рядом с местами, где будут расположены мобильные точки, оповестят по СМС. В сообщениях будут указаны данные о новых пунктах, а также о времени их работы.

«По возможности мы приглашаем москвичей приходить на вакцинацию небольшими группами — семьями, коллегами или друзьями. Это связано с тем, что вакцина заморожена по пять доз. Так врачам было бы удобнее размораживать препарат», — добавила заммэра.

В России масштабная вакцинация началась по поручению главы государства Владимира Путина. В Москве процесс запустили еще 5 декабря. Изначально работали только 70 пунктов вакцинации по всей столице. С 14 января, как ранее сообщил мэр города Сергей Собянин, были открыты еще 30 пунктов.

Он также отметил в своем блоге, что во время новогодних праздников гораздо больше москвичей прошли процедуру зашиты от коронавируса, нежели в конце декабря.

Собянин также отметил, что власти Москвы намерены привить порядка 6-7 млн жителей. Вместе с тем он добавил, что чиновники продолжают рассматривать вопрос о введении некоторых преференций для тех, кто уже сделал прививку от коронавируса и приобрел иммунитет. По словам Собянина, возможно, таким москвичам не придется соблюдать меры по борьбе с распространением вируса.

Для того, чтобы пройти вакцинацию, москвичу необходимо пройти электронную запись на сайте Москвы или в ЕМИАС. Кампания вакцинации началась с медработников, учителей и сотрудников социальных учреждений. Затем власти города стали расширять в зависимости от профессий круг лиц, которым доступна процедура.

Следом за медиками и учителями в него вошли представители культуры, торговли, средств массовой информации, энергетики, транспорта и других служб. В декабре перечень был расширен: добавились сотрудники ЖКХ, общепита, спорта, правоохранительных органов, волонтеры, москвичи старше 60 лет, люди с хроническими заболеваниями.

Затем власти разрешили делать прививки банковским служащим, работникам финансового сектора, а также чиновникам и бюджетникам. С 13 января запись на процедуру стала доступна «людям, занятым в сфере научных исследований и разработок, информационных технологий, социального обслуживания населения (частные и некоммерческие организации), управления недвижимым имуществом, совершения операций с недвижимостью».

Кроме того, с минувшей среды пройти вакцинацию от коронавируса могут москвичи, работающие в туристической сфере: в гостиницах, турагентствах и других организациях.