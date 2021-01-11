«Хотел защитить мать»: в Бурятии подросток зарезал отчима

В Бурятии возбудили уголовное дело об убийстве 58-летнего мужчины — в преступлении подозревается его пасынок. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по республике.

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По данным ведомства, тело погибшего было найдено 8 января в поселке Юбилейный Баргузинского района — на трупе были обнаружены признаки насилия. В убийстве отчима сознался 14-летний подросток. Он пояснил, что таким образом пытался защитить мать.

Как рассказали в СК, мужчина проживал в доме с сожительницей и тремя ее детьми. Вечером 7 января он распивал спиртные напитки. Женщина спрятала бутылку с остатками алкоголя, после чего ушла в другую комнату кормить грудного ребенка.

Через некоторое время пьяный мужчина начал требовать вернуть алкоголь — он сломал двери в комнату, где находилась сожительница, набросился на нее и начал жестоко избивать. Ее 14-летний сын находился рядом.

«Желая защитить мать, он схватил на кухне нож, подбежал к отчиму со спины и нанес удар клинком в область задней поверхности грудной клетки», — сообщили в Следственном комитете.

В результате мужчина скончался на месте. Подросток побежал на помощь к соседу, тот вызвал полицию и скорую. В СК возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В настоящее время устанавливается полная картина преступления и ведется сбор доказательственной базы.

Это не единственный случай, когда дети идут на убийство своих отчимов. При этом в большинстве случаев таким образом они защищают своих матерей и себя. Как объяснила «Газете.Ru» детский психолог Наталья Овод, детьми в таких ситуациях движет страх.

«Страх за себя и за самого близкого человека — мать. Во время страха у человека есть несколько вариантов реакций: беги, нападай, замри. Какая реакция произойдет, зависит от темперамента, нервной системы, условий отношений в семье», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, чаще всего убийство происходит в состоянии аффекта — из-за инстинктов защиты. «Тем более у таких детей перед глазами с рождения есть пример, что агрессия — это норма», — отметила Овод.

В ноябре 2019 года семиклассница в Перми убила отчима, который регулярно избивал ее мать, бабушку и ее саму. 15 ноября, по данным издания 59.ru, мужчина в очередной раз с утра напился, после чего начал бить падчерицу и ее подруг — одной из них он сломал нос. Затем он накинулся на бабушку. Тогда семиклассница схватила нож и ударила его. Девочка объясняла следователям, что хотела только напугать мужчину, но попала в легкое, и тот скончался.

В следственном комитете Орджоникидзевского района Перми возбудили уголовное дело по статье «Убийство». По словам адвоката школьницы Анастасии Шардаковой, СК полгода опрашивал свидетелей и проводил экспертизу. Все время, пока шло следствие, девочка находилась дома под подпиской о невыезде.

В июне 2020 года СК переквалифицировал дело со 105-й на 108-ю статью УК («Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны»). Но поскольку ответственность по этой статье наступает с 16 лет, СК подал в прокуратуру постановление о прекращении уголовного дела в отношении школьницы. Прокуратура Орджоникидзевского района Перми это решение утвердила.

Летом 2020 года Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор еще по одному похожему делу. 6 августа 16-летнего подростка лишили свободы на три года — его признали виновным в убийстве 46-летнего отчима.

По данным СК, трагедия произошла в ночь на 12 января в одном из домов на 12-й линии Васильевского острова. «По предварительной информации молодой человек ударил отчима ножом в шею в ходе внезапно возникшей ссоры», — рассказывали kp.ru в МВД по Санкт-Петербургу.

Отмечалось, что по неподтвержденным данным на момент совершения преступления юноша был пьян. Мужчина, получивший удар ножом, скончался на месте.

Мать подростка поговорила с порталом 78.ru о причинах произошедшего. «Находясь в алкогольном состоянии, супруг «учил» сына, как жить, и на почве этого они ругались. Когда он был трезвым, то все нормально, а когда пьяный, то не то что агрессивным — говорил сыну, что тот ведет неправильный образ жизни», — сообщила петербурженка.

По ее словам, в последние два с половиной года муж выпивал каждый день и периодически избивал ее. «Как все произошло, я точно не знаю — была в другой комнате и услышала крик супруга. Видела много крови, но не видела, где именно была рана — окровавлено было все», — добавила женщина.

Член Ассоциации юристов России Татьяна Завьялова рассказала «Газете.Ru», что уголовная ответственность за убийство наступает с 14 лет, поэтому избежать наказания практически невозможно — только в случае, если уголовное дело переквалифицируют на превышение необходимой обороны, и тогда ответственность наступает только с 16 лет.

«Тем не менее в случаях убийства несовершеннолетними родителей-тиранов суд все же, как правило, избирает для преступников наименьший срок — три года в воспитательной колонии. Особенно если мать успела зафиксировать побои. Многое зависит от тяжести полученных матерью и самим ребенком повреждений и иных обстоятельств, в том числе сопровождались ли действия отчима/отца агрессией и угрозами причинения тяжкого вреда здоровью и имелись ли обоснованные основания опасаться осуществления таких угроз», — уточнила юрист.

Кроме того, получить минимальное наказание позволит раскаяние и признание вины, а также сотрудничество со следствием, добавила Завьялова.