У берегов Индонезии разбился пассажирский лайнер с 65 людьми на борту

В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air. По предварительным данным, он упал в море после вылета из аэропорта Джакарты. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на местное телевидение.

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По информации портала Flightradar24, спустя четыре минуты после вылета самолета — в 7:40 по местному времени (10:40 мск) — рейс SJ182, который направлялся в Понтианак, перестал отвечать. Меньше чем за минуту он потерял более 10 тыс. футов высоты, после чего пропал с радаров. Самолет последний раз был замечен над акваторией Яванского моря в районе северной части острова Ява.

Капитан корабля береговой охраны рассказал местным журналистам, что спасатели находят в Яванском море обломки лайнера, фрагменты тел пассажиров, а также спасательные жилеты и авиационное горючее, разлитое по поверхности воды.

Местные жители рассказали CNN Indonesia, что было «два взрыва» прежде чем самолет упал. Житель округа Серибу рассказал СМИ, что местные рыбаки сразу отправились на место происшествия и нашли там часть фюзеляжа.

«Изначально я получил сообщения от рыбаков, что с двух лодок видели взрыв посреди моря во время дождя», — отметил местный житель в комментарии телеканалу.

По его словам, в воде нашли части самолёта, провода, сиденья и фрагменты одежды. В предполагаемом месте трагедии глубина моря составляет 10-15 метров.

Факт крушения пассажирского боинга подтвердили местные власти. «Мы подготовили совместную поисково-спасательную группу из полиции города Полда, полиции архипелага Тысяча островов для помощи в поисках самолета Sriwijaya Air», — сообщил руководитель отдела по связям с общественностью министерства транспорта Джая Комбес Юсри Юнус.

В свою очередь глава Минтранса Индонезии Буди Карья Сумади рассказал, как передает «Коммерсант», что судно разбилось недалеко от острова Пулау-Лаки. Чиновник уточнил, что на борту в момент крушения находились 53 пассажира, среди которых семь детей и трое младенцев, и 12 членов экипажа, отмечает издание.

Индонезийский портал Detik, ссылаясь на главу администрации архипелага Тысяча островов, ранее сообщил, что самолет разбился на необитаемом острове Мале.

Между тем «Известия» опубликовали видеозапись, утверждая, что ее в свои соцсети выложила одна из пассажирок самолета. На кадрах запечатлены несколько детей, которые радуются предстоящему полету, ожидая посадку на самолет. В то же время СМИ не берется утверждать, что эти дети были на борту лайнера.

При этом пока Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии не может сказать, были ли на борту иностранные граждане. «На данный момент такой информации не поступало», — приводит ТАСС слова представителей агентства.

В то же время российское посольство в Индонезии заверило соотечественников, что на борту разбившегося пассажирского самолета не было граждан России.

«Посольством незамедлительно сделан официальный запрос в Национальное агентство по поиску и спасению Индонезии на предмет наличия на борту российских граждан. По полученной предварительной информации, соотечественников на борту самолета не было. Уточняем сведения», — написали дипломаты на странице российской дипмиссии в Facebook.

Лайнер эксплуатировался 26 лет По словам летчика Андрея Ламанова, это для самолета не срок, потому что пассажирские воздушные суда можно использовать и дольше. В комментарии ФАН он также предположил, что среди пассажиров могли остаться выжившие. «Если после взлета самолет пролетел всего четыре минуты и упал в открытое море, то вероятность спасти людей есть при благополучной посадке на воду. За четыре минуты он еще не успел отлететь далеко от береговой черты», — отметил он в беседе с агентством.