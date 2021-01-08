Отобрали кепку, не дают мыться: Джохар Царнаев подал в суд на власти США

Как сообщает газета Boston Herald, Джохар Царнаев в своем иске пожаловался на дискриминацию и незаконные действия со стороны надзирателей и потребовал от федеральных властей компенсацию в размере четверти миллиона долларов.

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Иск был написан Царнаевым от руки и подан в федеральный окружной суд. К рассмотрению заявление пока что не приняли, поскольку заключенный не предоставил ряд нужных документов и не оплатил пошлину — порядка $400.

Свой пожизненный срок Царнаев отбывает в американской тюрьме, где содержатся особо опасные преступники, в том числе террористы. Речь идет о «горном Алькатрасе» — пенитенциарном учреждении максимально строгого режима ADX Florence. Там содержатся более 400 мужчин-заключенных.

В тюрьме есть шесть уровней безопасности. Заключенным запрещены почти все контакты между собой и внешним миром — 15 минут в месяц они могут разговаривать по телефону. Выйти из камеры осужденные могут только в наручниках и кандалах.

Царнаев, среди всего прочего, жалуется на то, что тюремщики отняли у него кепку и бандану, а также слишком редко позволяют принимать душ — лишь трижды в неделю. Жесткие условия содержания, по его словам, негативно сказываются на здоровье, как физическом, так и душевном.

Организованный Царнаевым и его старшим братом теракт на Бостонском марафоне произошел 15 апреля 2013 года. Два взрыва прогремели в центре города недалеко от финишной черты ежегодного спортивного мероприятия. Три человека погибли, более 260 были ранены. Полиция вышла на след террористов, застрелив старшего брата Тамерлана при задержании. Джохар был ранен и арестован, спустя два года его признали виновным по 30 пунктам и приговорили к смертной казни. Летом 2020 года смертный приговор был отменен, Царнаев будет оставаться в тюрьме до конца своих дней. Решение суда вызвало возмущение у президента США Дональда Трампа, который призвал не церемониться с террористом и казнить его.

Камеры в ADX Florence очень маленькие, всего лишь 7 квадратных метров. В них есть узкое окно шириной 10 сантиметров, цементные кровать, стол и стул, унитаз и раковина, а также душ с таймером. Подсчет времени необходим, чтобы на полу не успевала скапливаться вода.

Узник проводит в камере-одиночке 23 часа в сутки, один час в день отведен на прогулку в узком «пенале» длиной около 10 метров. Отдельного упоминания заслуживает карцер для провинившихся — «черная дыра» из 148 камер, где царит полная темнота.

Соседями Царнаева в тюрьме являются многие известные преступники — исламские террористы, осужденные за атаку 11 сентября, италоамериканские мафиозные боссы, Унабомбер, лидер мексиканского наркокартеля Эль Чапо и сотрудники ЦРУ и ФБР, приговоренные к пожизненному заключению за шпионаж в пользу СССР и Российской Федерации. Большинство заключенных — мусульмане, поэтому в меню тюремной столовой нет блюд со свининой, сообщала газета «Коммерсантъ». Наконец, стоит сказать, что сбежать из ADX Florence еще не пытался никто — но были «успешно» совершены от четырех до восьми самоубийств.