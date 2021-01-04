«Высокий спрос»: названы самые перспективные профессии 2021 года

Более 80% россиян хотят сменить работу в 2021 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, прошедшего на портале Роструда «Работа в России». В исследовании приняли участие 28 тыс. человек из разных регионов страны.

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68% задумываются о переходе для того, чтобы найти более высокооплачиваемое и перспективное место. Еще 17% граждан мечтают трудиться удаленно, а на нынешней работе такой формат не предусмотрен – 3% россиян, напротив, ищут новое место, чтобы уйти с дистанционного режима и вернуться в коллектив. Оставшиеся 12% респондентов просматривают в сети вакансии, так как боятся, что их компания в новом году столкнется с финансовыми проблемами.

Многообещающие профессии

Самыми высокооплачиваемыми работниками в 2021 году могут стать специалисты по анализу данных, убежден Гарри Мурадян — эксперт по трудоустройству, работающий с 70 транснациональными компаниями в РФ и читающий лекции по профориентации в 20 вузах Москвы.

«Высокий спрос будет на специалистов по анализу больших данных. Выпускник московского университета, имеющий год опыта работы на этой должности, уже получает 150 тыс. рублей. Такие профессии сейчас активно осваиваются молодыми людьми и не зря»,

— отметил HR-специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

Обратить внимание стоит и на те профессии, которые востребованными сделала пандемия – благодаря спросу услуги таких специалистов хорошо оплачиваются, отмечают эксперты. Среди них курьеры и водители, в том числе большегрузного транспорта.

«Существенная нехватка специалистов наблюдается и в производственной сфере. Мигранты уехали из-за пандемии, поэтому производственным компаниям сейчас явно не хватает работников — это токари, слесари, монтажники, сварщики», — пояснил «Газете.Ru» замгендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

В Госдуме признают: в стране действительно наблюдается нехватка специалистов трудовых профессий. «У нас сегодня большой дефицит кадров в строительной отрасли. Кроме того, в мире не хватает IT-специалистов, а за ними будущее, учитывая, что цифровизация становится нашей повседневной жизнью», — сказал «Газете.Ru» глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В сфере информационных технологий работодателям в 2021 году особенно требуются программисты, верстальщики и модераторы сайтов, уточнил Ветерков из «Работы.ру».

«Этим сотрудникам надо задуматься»

Рискуют потерять в зарплате в 2021 году работники розничной торговли, считает директор по развитию кадрового агентства Selectif Роман Крестьянинов.

«Под ударом окажутся все профессии, которые могут быть заменены путем автоматизации — те же продавцы в рознице. Мы сейчас видим, что X5 (компания, управляющаяся продуктовыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и т.д. – «Газета.Ru») внедряет автоматизированные кассы без продавцов. Люди, работающие в розничной торговле, в итоге окажутся за бортом. Это та категория сотрудников, которым уже сейчас необходимо задуматься о том, как они будут жить завтра, чем кормить себя, своих детей», — поделился эксперт с «Газетой.Ru».

Из-за цифровизации перестанет нуждаться в новых специалистах и логистика — человек в должности логиста значительно проигрывает искусственному интеллекту, предупреждает HR-специалист Гарри Мурадян.

«В логистике сейчас семимильными шагами идет процесс цифровизации. Если раньше один логист закрывал 20-50 заказов, то сейчас одна интеллектуальная система способна закрывать 2 тыс. заказов. Люди, которые не научатся работать с этими интеллектуальными системами, ими управлять, внедрять их, останутся безработными», — резюмировал эксперт.

Цифровизация вытесняет человека и в компаниях по переработке и добыче, убежден глава комитета по труду Госдумы Ярослав Нилов.

Но быстрее остальных теряют свою актуальность такие профессии, как бухгалтер, экономист и юрист, обратил внимание замглавы «Работы.ру» Александр Ветерков. Во-первых, многие компании постепенно отказываются нанимать этих специалистов в штат, предпочитая делегировать их обязанности другим организациям. В других компаниях их функционал уже взяли на себя технологии, объяснил эксперт.

«Поэтому этим специалистам работу найти сложно. На одну опубликованную вакансию за неделю можно получить до 500 откликов кандидатов, поэтому представителям этих профессий имеет смысл задуматься о переквалификации либо применить свои знания, опыт и навыки в смежных профессиях», — советует Ветерков.

Как в 2021 году изменятся зарплаты

Специалистам, которые не нашли свою профессию в списке на вылет, радоваться тоже не стоит, так как, по прогнозам экспертов, в 2021 году зарплаты не будут повышаться во многих сферах.

«На рынок труда вышло большое число людей, ведь весь год работодатели сокращали штат, как могли — легально, не легально, без разницы. Освободившиеся сотрудники готовы работать по более низкой цене, и опыт у них может быть больше, чем у работников, оставшихся на местах. Поэтому работодатели могут не поднимать зарплаты», — заявил эксперт по трудоустройству Гарри Мурадян.

В «Работе.ру» предположили, что зарплаты в 2021 году могут вырасти лишь на 5-7%.

«В 2020 году зарплаты немного подросли в сравнении с предыдущим годом — примерно на 5-7%, что ниже уровня инфляции, но тем не менее некоторый рост. Ожидаем, что и в 2021 году зарплата будет незначительно прирастать — не 20-30%, а где-то 5-7%», — подчеркнул замглавы портала Александр Ветерков.

Наблюдается и другая тенденция в оплате труда – с 2020 года работодатели меняют составляющие зарплаты, уменьшая гарантированный оклад и увеличивая переменную часть, которая сокращается или увеличивается в зависимости от успехов сотрудника, добавил эксперт.

«Компании так подстраховываются: с одной стороны, если будет кризис, они смогут сэкономить, с другой стороны, это мотивирует людей выполнять задачи, функции, а не просто высиживать время. Поэтому многие соискатели говорят о том, что они зарабатывают даже больше, чем раньше, если перевыполняют средние показатели по компании. Те, кто не выполняет средние показатели, получают меньше», — пояснил специалист по рекрутингу.

Топ качеств для успешного трудоустройства

Согласно результатам опроса Роструда, 58% россиян, желающих сменить работу, намеренны просто откликаться на интересующие их вакансии. Лишь 38% планируют записаться на курсы для повышения квалификации и еще 4% проконсультируются со специалистами в сфере рекрутинга, чтобы корректно составить резюме.

Но эксперты убеждены: просто кликать на все многообещающие предложения бесполезно, — соискателю необходимо четко понять, чего он стоит.

«Молодой специалист, только вышедший из вуза, на рынке стоит не так, как себя часто оценивают молодые люди. Но при этом идти на работу менеджером и курьером тоже не стоит, ведь тогда квалификация растрачивается и как специалисты вы уже не будете привлекательными на рынке», — предупредил россиян депутат Ярослав Нилов.

Кроме того, в 2021 году перед поиском работы каждому россиянину необходимо обучиться работе в дистанционном формате – российские компании еще долго будут находиться на удаленке, уверены эксперты.

«Сотрудники, которые умеют разграничивать диван со своим рабочим столом, находясь дома, будут востребованы. Также сейчас нужны люди с навыками управления компьютерными программами, которые помогают дистанционно коммуницировать. Необходимо знать и этикет дистанционного общения: когда выходить на дистанционную связь, что делать, если связь прерывается, когда можно человеку звонить, когда лучше написать в мессенджер и так далее», — заявил HR-специалист Гарри Мурадян.

Вдобавок, в условиях распространения коронавируса важно развивать такие качества, как коммуникабельность и умение вести переговоры.

«В 2021 году экстравертам будет комфортнее жить на рынке труда, нежели интровертам. Потому что при дистанционном режиме работы увеличиваются издержки взаимодействия. В офисе или курилке договориться с коллегой можно быстро, в то время как в переписке или в Zoom на это может уйти больше времени. Поэтому надо уметь донести свою мысль», — отметил Ветерков.

Данные soft-skills существенно помогут соискателю на собеседовании. «Даже если вы не являетесь экспертом в той или иной области, но можете доказать интервьюеру, что готовы получать дополнительные навыки и знания, это может быть историей успеха», — подчеркнул Крестьянинов из Selectif.