Суды-2021: чья судьба решится в новом году

Сестры по несчастью

В 2021-м наконец решится судьба трех сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца.

Последним решением суда в деле старших девочек — Крестины и Ангелины — стал перенос отбора присяжных заседателей из-за болезни одной из подсудимых. Теперь он состоится 14 января 2021 года.

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Дело младшей сестры, которая на момент убийства была несовершеннолетней, выделено в отдельное производство — на момент преступления она была признана невменяемой. Его рассматривает Бутырский суд Москвы, который также в 2021 году должен вынести свой вердикт.

Трое девушек, которым на момент трагедии было 19, 18 и 17 лет, были арестованы летом 2018 года после убийства отца Михаила Хачатуряна 27 июля. Мужчина неоднократно применял насилие к своим дочерям — это подтвердили в том числе многочисленные экспертизы. Все трое сразу признали свою вину.

Сейчас в отношении сестер действует мера пресечения в виде запрета определенных действий. Обвиняемым запрещено выходить за пределы квартиры в период с 21:00 до 7:00, отправлять и получать почту, использовать все виды средств связи, за исключением телефонной связи для вызова скорой помощи, сотрудников правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб.

Расправа в воинской части

18 января Второй Восточный окружной военный суд продолжит рассмотрение дела рядового-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в военной части в Забайкальском крае осенью прошлого года. Молодому человеку уже вынесли вердикт присяжные заседатели. Его единогласно признали виновным в убийстве восьми человек и покушении на убийство двоих, которых военнослужащий ранил.

При этом присяжные посчитали, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения — теперь, с учетом их решения, судья может назначить срочнику не более двух третей максимального срока наказания по его статье, то есть не более 13 лет 4 месяцев.

Трагедия в воинской части забайкальского поселка Горный произошла 25 октября 2019 года — тогда солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. После задержания военнослужащий рассказал об избиениях и издевательствах со стороны других солдат и офицеров. По его словам, в вечер убийства ему угрожали изнасилованием.

Шамсутдинов был арестован и не пытался обжаловать свой арест. Против него было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК «Убийство двух или более лиц». Сейчас молодой человек готовится к прохождению психологической экспертизы — ее должны были провести в декабре, однако перенесли.

Новый поворот в деле уфимской дознавательницы

В Верховном суде Башкирии началось новое апелляционное рассмотрение громкого дела об изнасиловании дознавательницы в отделе полиции Уфы. Такое решение принял Шестой кассационный суд в Самаре, рассмотрев жалобы на приговор от потерпевшей, прокуратуры Башкирии и защиты осужденного полицейского Павла Яромчука.

При этом был отменен предыдущий апелляционный приговор, вынесенный в июле 2020 года: тогда двое из троих обвиняемых полицейских были полностью оправданы Верховным судом Башкирии, а третьему наказание было снижено с шести до четырех лет лишения свободы.

Первоначальный приговор был намного жестче — в декабре 2019 года за изнасилование дознавательницы экс-полицейских Эдуарда Матвеева и Салавата Галиева приговорили к 7 годам лишения свободы, а их коллегу Павла Яромчука — к 6 годам. Кроме того, они были обязаны выплатить потерпевшей 3 млн рублей и лишились работы в органах. Позже позиция суда резко изменилась.

По версии потерпевшей стороны, в ночь на 30 октября 2018 года трое высокопоставленных офицеров устроили застолье, на которое пригласили 23-летнюю дознавательницу. Через некоторое время после начала застолья разгоряченные алкоголем мужчины затащили девушку в тесный туалет, сорвали одежду и по очереди надругались.

Дело Фургала

Бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала оставили в СИЗО до марта 2021. Следующее заседание по его делу состоится 13 января.

По последним данным, подсудимому официально предъявили обвинение в убийстве бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушении на убийство Александра Смольского.

Изначально Фургала задержали летом 2020 года с размытой формулировкой — его обвиняли в организации убийств в 2000-х годах. В ответ на это с 11 июля в Хабаровске начались несанкционированные митинги в поддержку Фургала.

Впоследствии бывший деловой партнер экс-губернатора Хабаровского края Николай Мистрюков дал признательные показания. Тогда он сознался в организации убийств и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Среди прочего Мистюков заявил следствию, что Фургал был одним из организаторов расправы над двумя хабаровскими бизнесменами.

Публичная линия защиты Фургала строится на том, что события происходили слишком давно. Логика такова: если бы у правоохранительных органов были и такого уровня претензии к действующему губернатору, а также многолетнему депутату Госдумы — то они давно должны были привести к возбуждению дела. Тем не менее, специфика расследований уголовных дел по заказным убийствам и ОПГ как раз и предполагает длительность разработки и сбора доказательств, поэтому чем закончится суд над экс-главой Хабаровского края, совсем неясно.

Экс-министр и его ОПГ

Мосгорсуд на заседании 22 декабря также принял решение о продлении меры пресечения в виде ареста для обвиняемого в мошенничестве экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова. В СИЗО он пробудет до марта, новое заседание пока не назначили.

Ранее, в августе 2020 года, Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении Абызова и предъявил ему, а также 11 его сообщникам окончательное обвинение в создании преступного сообщества, мошенничестве, легализации денежных средств, полученных в результате совершения преступления, коммерческом подкупе, незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Задержали 46-летнего экс-министра годом ранее — 26 марта 2019 года. По версии СК, в период с апреля 2011 года по ноябрь 2014 чиновник, «являясь бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил преступное сообщество». Соучастниками мошеннической схемы, по версии следствия, стали Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев.

Все участники группировки заблаговременно приобрели 100% акций компаний АСС, ПРиС, ПЭСК, РЭМиС, а затем искусственно завысили стоимость их активов и перепродали за 4 млрд рублей, в то время как реальная стоимость предприятий составляла немногим более 186 млн рублей. Далее все деньги были переведены в офшоры.

По мнению следователей, своими действиями Абызов и сообщники поставили под угрозу «экономическое развитие и энергетическую безопасность» ряда регионов РФ. Сейчас все фигуранты дела находятся под арестом.

Госизмена при помощи шифров

2021 год также решит судьбу экс-корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей», а также советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого оставили в СИЗО до 7 марта. В конце ноября 2020 года Мосгорсуд признал его арест законным.

Сафронов был задержан 7 июля по обвинению в госизмене, по соответствующей статье (275 УК РФ) ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. ФСБ утверждает, что в период работы журналистом он якобы работал на одну из спецслужб НАТО, собирая и передавая сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности РФ.

В частности, его обвинили в передаче спецслужбам Чехии секретной информации, связанной с поставкой оружия и действиями российских Вооруженных сил в Африке и на Ближнем Востоке. Для этого, по мнению правоохранительных органов, он использовал специальный шифр.

Следствие считает, что конечным получателем якобы переданных Чехии сведений были США. Служба внешней разведки следила за Сафроновым по меньшей мере с осени 2019 года. При этом утверждалось, что завербовали его еще в 2012 году.

Гиперзвуковой планер и еще одна госизмена

В декабре 2020 года Лефортовский суд Москвы санкционировал арест российского ученого Анатолия Губанова — его подозревают в передаче секретных российских разработок в авиационной промышленности, что представляет из себя государственную измену. Академик пробудет в СИЗО до 2 февраля 2021 года, далее суд будет решать его судьбу.

Как сообщали СМИ, в последнее время Губанов работал над проектом создания гиперзвукового планера HEXAFLY-INT, при этом исследования велись в рамках международного проекта, финансируемого Европейским сообществом и Европейским космическим агентством (ЕКА).

Ученые и инженеры из Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) совместно с зарубежными коллегами намеривались разработать инновационный планирующий летательный аппарат, который сократил бы время дальних полетов — например, из Брюсселя в Сидней можно было бы добраться менее чем за четыре часа. Однако любые работы по гиперзвуку очень часто затрагивают военную тематику — исследования могут вестись в узкоспециальных областях, связанных с аэродинамикой полетов.

Материалы возбужденного против подозреваемого уголовного дела засекречены, поэтому приведенные выше сведения могут быть никак не связанными с сообщениями об аресте ученого.

Как в посольстве нашли 389 кг кокаина

В 2021 году суд пересмотрит дело об «аргентинском кокаине» — перехвате спецслужбами России и Аргентины чемоданов с 389 кг кокаина, которые хранились на территории посольства РФ в Буэнос-Айресе. В 2020 году поставить точку в деле не удалось из-за пандемии коронавируса, а также присяжных, которых суд даже не мог отобрать из карантинных мер.

Рассмотрение дела в суде началось еще в ноябре 2019 года и уже насчитывает более чем 50 томов. Его возбудили в 2017 после того, как на территории посольства России в Аргентине нашли чемоданы наркотиков. После этого в Москве были арестованы четыре человека, а предполагаемый организатор поставок Андрей Ковальчук был экстрадирован из Германии.

Их обвинили в незаконном обороте наркотиков (ч. 5 ст. 228.1 УК) и контрабанде (ч. 4 ст. 229.1 УК). В конце апреля 2019 года МВД завершило следственные действия и предъявило в окончательной редакции обвинение всем фигурантам. Вину они не признают.

А вот изъятый во время проведения российско-аргентинской совместной спецоперации кокаин еще в августе 2018 публично сожгли в крематории на кладбище Чакарита.

Кого накажут за трагедию в «Зимней вишне»

Совладелец сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня» уроженец Томска Вячеслав Вишневский по-прежнему не признает свою вину в случившемся — приговор ему пытаются вынести с 2018 года, однако безуспешно. Окончательное обвинение было предъявлено только в мае 2020, поэтому судьбу Вишневского суду предстоит решить уже в 2021 году.

Экс-собственник ТРЦ обвиняется в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) в особо крупном размере преступной группе во главе с начальником инспекции Государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилей Комковой, которая также находится под арестом.

Согласно фабуле следствия, чиновница вместе с сыном Эдуардом получила взятку в размере 7 млн рублей от Вишневского и помогла избежать привлечения застройщика к ответственности за реконструкцию здания ТЦ без разрешения и с нарушениями требований проектной документации.

Также Комкова вместе с подчиненной Светланой Шенгерей, по версии следователей, не позаботились об устранении нарушений при строительстве и реконструкции ТЦ в ходе проверки в 2014 году. В результате здание было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными эвакуационными выходами, что привело к большому количеству жертв при пожаре.

После пожара в «Зимней вишне» Вишневский скрылся от следствия и был объявлен в международный розыск. В марте этого года Польша передала его России.

Чем закончится дело Голунова

В 2021 году Московский городской суд будет рассматривать дело в отношении бывших полицейских, которые пытались организовать уголовное преследование журналиста Ивана Голунова. По итогам предварительного слушания срок содержания подсудимых под стражей продлен до 20 апреля 2021 года.

Четверо сотрудников УВД по ЗАО, задержавших журналиста в июне 2019 года, обвиняются в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств, а также незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Как установило следствие, полицейские Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили Голунову наркотики, после чего задержали его в грубой форме и доставили в отделение.

В итоге в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков, которое, правда, закрыли менее чем через неделю за неимением доказательств.

Как заявила на завершающем в 2020 году заседании гособвинитель, мотивом преступления следствие считает желание сотрудников продвинуться по службе, а также корыстные побуждения. Однако в результате они добились только отстранения от должностей, увольнения из МВД и угрозы уголовных сроков. При этом своей вины трое из них категорически не признают.