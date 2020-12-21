«Как участковый»: чем будет заниматься киберполиция в России

В ближайшее время в России может появиться новое подразделение МВД – киберполиция. Ее создание анонсировал замглавы Министерства внутренних дел Игорь Зубов. Необходимость формирования нового органа наглядно показывает статистика преступности за 2020 год — это объяснил «Газете.Ru» заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

«В текущем году в России зафиксировано 363 тыс. киберпреступлений, что на 80% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В каждом пятом регионе РФ их число увеличилось в два раза и более. Доля киберпреступлений в общем массиве доходит до 30%.

Во время пандемии COVID-19 количество преступлений с использованием «серых» сим-карт выросло в 92 раза. При этом уровень раскрываемости – 20-30%. Так что создание киберполиции – вполне логичный шаг в такой ситуации», — констатировал Анатолий Выборный.

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В первую очередь, по мнению депутата, киберполицейские сконцентрируются на противодействии фишингу – мошенничеству, целью которого является выманивание реквизитов банковских карт, в том числе смс-фишингу и онлайн-мошенничеству с незарегистрированных на конкретных лиц сим-карт. Для этого сотрудникам правоохранительных органов потребуется доступ к информации с «левых симок», чтобы максимально минимизировать правонарушения в этой сфере – этим сейчас на законодательном уровне занимается Анатолий Выборный.

«Сегодня для того, чтобы работнику правоохранительных или следственных органов получить решение суда на прослушивание, чтобы можно было идентифицировать или установить место нахождения человека, который пользуется такой сим-картой, уходит как правило не менее 24 часов, за это время преступник уже избавился от этой симки. Мы хотим сократить время для получения доступа правоохранителей к таким неперсонифицированным сим-картам, чтобы они могли максимально быстро отреагировать на совершенное преступление», — пояснил он.

Первые пять основных направлений для работы киберполиции сформулировали и в Общественной палате. Их «Газете.Ru» перечислил первый заместитель председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Из основных задач наиболее важными кажется не только отслеживание и устранение кибермошенничества, но и такой большой и важный блок как кибербуллинг, травля в сети. Не стоит забывать и про даркнет, где 41% страниц, торгующих запрещенными препаратами и предметами, используют русский язык, и про треш-контент, «группы смерти», из-за которых гибнут люди – все это требует сейчас очень серьезного внимания», — отметил Малькевич.

Сейчас борьбой с преступлениями в сфере компьютерной информации в России занимается управление «К» МВД. Среди его компетенций — борьба с хакерами и распространением вредоносного программного обеспечения, мошенничество в IT-сфере и прочие нарушения.

Тем не менее, деятельность сотрудников управления в большей степени направлена на борьбу с потенциальными террористами и экстремистами и решение проблем общественной безопасности в глобальном плане. При этом бытовыми вопросами это ведомство, в отличие от киберполиции, физически не может заниматься, отметил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. В 2015 году он уже выдвигал инициативу создания киберполиции, написав тогда соответствующее обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву и спикеру Госдумы Сергею Нарышкину.

«Когда мы сталкиваемся с преступлениями в интернете, в первый момент даже не знаем, к кому обратиться. Киберполиция должна заниматься мониторингом и помощью обычным пользователям в случае, если они попали под воздействие каких-то мошенников. Это как участковый, блюститель порядка. Сначала они будут рассматривать обращения граждан и проводить небольшие расследований в киберпространстве, если это необходимо, давать правовую оценку того или иного случая. Таким образом будет нарабатываться правовая база, возможно, потребуются какие-то изменения в административном кодексе. Дальше права будут расширяться», — рассказал Дмитрий Курдесов «Газете.Ru».

Подготовкой кадров для киберполиции смогут заниматься в уже существующих университетах МВД, уверен общественник: «В целом нынешние выпускники уже имеют достаточную квалификацию для того, чтобы организовать, возглавить и настроить работу киберполиции».

Анатолий Выборный, в свою очередь, уверен – для работы органа получится привлечь и талантливых IT-специалистов.

«Это будет нетрудно сделать, если ответственно подойти к вопросам обеспечения технических условий труда айтишникам, в частности, дать хорошее «железо», мощные сервера, программное обеспечение. Причем силовые ведомства заинтересованы не просто в айтишниках, желательно иметь юридическое образование. Что касается глобальной переподготовки, обучать «цифровых» полицейских тонкостям борьбы с хакерами будут на специальных факультетах в академиях МВД», — высказался депутат.

Привлекать специалистов нужно и хорошей зарплатой, уверен председатель координационного совета межрегионального Московского профсоюза полиции, капитан полиции в отставке Михаил Пашкин. Для этого нужно сделать так, чтобы киберполиция сотрудничала с остальными ведомствами и осуществляла контроль за преступлениями на федеральном уровне.

«Нужно делать единую структуру, в которой бы объединялись разные ведомства и контроль осуществлялся на территории всего государства. Тогда можно было бы сделать большие зарплаты для сотрудников – точно от 200 тыс. рублей. И подчиняться структура должна напрямую президенту, чтобы избежать утечек и назначений «по блату». Если и делать, то делать нужно качественно», — подчеркнул Пашкин.