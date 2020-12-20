«Джонсон обманул нас всех»: Великобритания ушла на карантин

В Лондоне на фоне локдауна проходят задержания людей, которые вышли в центр города на митинг. Несколько сотен человек начали собираться еще в субботу днем, за несколько часов до того, как Борис Джонсон объявил о новых более жестких ограничениях в стране. Об этом сообщило издание The Independent.

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По данным издания, во время протестов было ранено около пяти полицейских — в связи с этим были выделены дополнительные силы правоохранителей. В своем заявлении на сайте ведомства они предупредили граждан, что, в случае беспорядков, будут применять силу для их подавления.

Прошлой ночью полиция подтвердила, что уже 29 человек были арестованы, и заявила, что «недопустимо» оказывать сопротивление. Представитель полиции Лондона заявил, что у некоторых задержанных были найдены ножи. Заместитель помощника комиссара Лоуренс Тейлор призвал людей придерживаться коронавирусных ограничений и не «подвергать сообщество еще большему риску во время пандемии».

«Это последние выходные перед Рождеством, поэтому сейчас не время для самоуверенности. Я уверен, что лондонцы знают, что им следует и чего не следует делать, и я призываю всех действовать разумно и вносить свой вклад в обеспечение безопасности нашего города. В эти выходные мы позаботимся о том, чтобы не подвергать наши сообщества еще большему риску во время этой пандемии», — заявил он.

Жители Лондона не только протестуют — они массово покидают британскую столицу после того, как власти объявили об ужесточении ограничений из-за появления нового штамма коронавируса, сообщает газета Daily Mail.

Толпы людей, пытавшихся выбраться из Лондона до вступления в силу с 20 декабря новых мер, которые включают ограничения на въезд и выезд из города, заполнили крупнейшие вокзалы. Наблюдались серьезные заторы на основных магистралях, связывающих Лондон с другими частями страны.

Лидер Партии Brexit Найджел Фарадж сравнил происходящее с тем, что творилось в британской столице более 80 лет назад в начале Второй мировой войны. «Поздравляю премьер-министра и правительственных экспертов, вы стали причиной первой с 1939 года эвакуации из Лондона», — возмутился он в своем Twitter.

Однако, как отметила в воскресенье газета The Sunday Telegraph, недовольство кабинетом Бориса Джонсона растет и среди его однопартийцев: ряд членов правящей Консервативной партии, которые и ранее не поддерживали предлагаемые правительством меры по борьбе с пандемией, считая их чрезмерно суровыми для бизнес-сообщества, выступают за немедленную отставку министра здравоохранения королевства Мэтта Хэнкока.

Как рассказала «Газете.Ru» россиянка Полина, проживающая в Лондоне, многих граждан подкосило введение такого жесткого карантина, в особенности, перед Рождеством. «Нам обещали, что за на несколько дней в период Рождества ослабят меры. Но Джонсон обманул нас всех, некоторые мои знакомые даже плакали, узнав, что не смогут сходить в гости на праздник», — посетовала она.

В субботу, 19 декабря, премьер-министр страны Борис Джонсон объявил четвертый, максимальный, уровень угрозы распространения инфекции в Лондоне и на юго-востоке Англии — это предполагает запрет на работу магазинов, не торгующих предметами первой необходимости, парикмахерских и спортзалов в дополнение к закрытым ранее ресторанам, пабам и кафе.

Людям также рекомендуется воздерживаться от поездок по стране и за рубеж, не покидать свои дома без необходимости (разрешены занятия спортом на улице и поездки на работу, в случае крайней необходимости).

Кроме того, были отменены пятидневные послабления по случаю Рождества, отмечаемого западными христианами 25 декабря. По меньшей мере 30% населения страны теперь запрещено проводить праздники в компании людей, с которыми они не живут под одной крышей. Большинству британцев разрешат провести лишь один вечер в компании с членами других домохозяйств, это означает, что празднование Рождества в этом году в Великобритании, по сути, не состоится.

«Люди устали, они сами не знают, почему нас закрывают. Эти министры будут праздновать все вместе за закрытыми дверями, а нас за семейный святой праздник — под суд. Многие возмущены, тем, что у нас отнимают Рождество, чем мы заслужили это. Они не могут разобраться с вирусом, но людей незачем лишать последней радости», — возмущается Полина.

После вступления в силу ограничений некоторые страны заявили, что приостанавливают сообщение с Великобританией. Так, Нидерланды ввели запрет на пассажирское авиасообщение с 20 декабря и до 1 января 2021 года. Италия, Израиль, ФРГ, Бельгия и Франция рассмотрят такую возможность в ближайшие дни.

Напомним, 14 декабря 2020 года глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший штамм коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.

Спустя пять дней премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон объявил о том, что, по предварительным данным, новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, добавив, что британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности.

Именно новый тип коронавируса, по мнению Джонсона, послужил причиной резкого роста заболеваемости в стране после отмены национального карантина 2 декабря. Число выявленных за последние сутки новых случаев заражения в Великобритании составило 35,9 тыс., что стало рекордным показателем с начала пандемии. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте правительственной информации.

Днем ранее в королевстве было отмечено чуть больше 27 тыс. случаев заражения. Предыдущий антирекорд — 35,3 тыс. случаев — был установлен 17 декабря, однако тогда в статистику были включены ранее не учтенные из-за технической ошибки случаи инфицирования в Уэльсе.

Ограничения введенные в Лондоне и на юго-востоке страны затронули более 20 млн. человек. Здесь самый высокий рост заболеваемости. «Я знаю, какие эмоции люди испытывают в это время года. Как важно, например, чтобы бабушки и дедушки видели своих внуков, чтобы семьи были вместе. Так что, я знаю, как это всех разочарует. Но мы на протяжении всей пандемии говорили, что будем руководствоваться рекомендациями ученых», — заявил на брифинге Борис Джонсон.

При этом эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове в интервью «Би-би-си» заявляла, что мутацию коронавируса, о которой говорит Джонсон, обнаружили в Великобритании еще в сентябре 2020, и она уже распространилась по всему миру.