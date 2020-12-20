Это не книга: россияне назвали лучшие новогодние подарки

Традиция дарить деньги в конверте по-прежнему сохраняет свою популярность у российского населения. Об этом со ссылкой на данные исследования банка «Русский стандарт» сообщает РИА «Новости».

В предновогоднем опросе участвовало несколько тысяч пользователей социальных сетей. «На вопрос, какие подарки вы любите получать, большинство, а именно, 45,5% респондентов ответили: «деньги». На втором месте оказались полезные и практичные подарки с долей 25,5%», — говорится в отчете.

Третью строчку заняли душевные подарки, которые принесут позитивные эмоции. Этот вариант выбрали 23% опрошенных.

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Большинство участников опроса (63%) получают на праздники деньги, впоследствии тратя их на желаемые товары. Подарки «для души» и полезные подарки вручают 14% и 22% россиян соответственно. Лишь 2% получают обычно предоплаченную карту или подарочный сертификат.

Друзьям, родственникам и коллегам 35% россиян дарят то, что получатель вряд ли будет покупать себе самостоятельно, но обрадуется этому подарку. Деньги выбирают 27% респондентов, а 20% дарят то, что у них заказывали. Полезный в быту подарок выбирает обычно каждый десятый россиянин. Скидываются на подарок 4% респондентов.

12 декабря в пресс-службе русского Деда Мороза рассказали, что просят в письмах взрослые.

«Письма Деду Морозу приходят круглый год. Весной и летом — чуть меньше, а осенью и зимой, в преддверии Дня рождения Деда Мороза и Нового года, количество писем увеличивается», — отметили в пресс-службе.

Всего волшебнику на почту в Великом Устюге пришло почти 4 млн писем от детей и взрослых со всего мира. Если дети мечтают о новых игрушках и гаджетах, то взрослые хотят хорошую работу, семью и здоровье себе и родным.

В 2020 году россияне планируют дарить меньше новогодних подарков родственникам и друзьям, чем год назад. Об этом сообщил портал Superjob.

В прошлом году дарить подарки членам семьи и приятелям собирались 74% и 24% россиян соответственно. В этом же году потратиться на сюрпризы для родственников и друзей готовы 68% и 17% опрошенных. Кроме того, 32% респондентов заявили, что будут дарить подарки своим возлюбленным, а 6% россиян готовят презенты для своих коллег. Сами себе намерены сделать подарки 10% опрошенных. Вовсе не планируют ничего дарить на Новый год 15% участников опроса.

В среднем по стране граждане готовы потратить на презенты 11 800 руб., что меньше, чем в 2019-м (13 500 руб.). Больше остальных собирается потратиться молодежь до 24 лет — 12 400 руб.

В конце ноября Superjob сообщал, что в России мужчины не любят получать в подарок на Новый год носки, свитера и футболки, а женщины считают неудачными подарками новогодние статуэтки и свечи.

Конфеты, шоколад или торт назвали худшими новогодними подарками 3% респондентов (5% женщин и 1% мужчин). Косметику или парфюмерию считают неудачным подарком 3% опрошенных, посуду или кухонные принадлежности не хотели бы получить 2% россиян.

Другие варианты неудачных подарков назвали 18% опрошенных. В числе таких подарков — кальян для некурящего, ласты, разводной ключ, шариковая ручка и живая крыса.

24% россиян заявили, что худший новогодний сюрприз для них — это отсутствие подарка, поскольку «даже взрослые люди в новогодние праздники ждут чуда и знаков внимания».