«Страшно за жизнь»: почему работников ковидных больниц оставили без доплат

Технические работники ковидных госпиталей массово жалуются на отсутствие дополнительных выплат – они уверены, что так же, как и медперсонал, рискуют своим здоровьем и заслуживают денежного вознаграждения. Об этом «Газете.Ru» сообщили в профсоюзе работников здравоохранения «Альянс врачей».

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Как объяснила член Ассоциации юристов России Ольга Эттлер, согласно постановлению правительства, стимулирующие выплаты действительно положены только медицинским сотрудникам.

«Размер этих выплат един на всей территории РФ и зависит от категории медработника. В том числе дополнительное вознаграждение получает и медперсонал, который не оказывает медицинскую помощь, но все равно контактирует с ковидными пациентами. В их случае выплаты составляют 950 рублей за смену. А вот уже технические работники (сантехники, уборщицы, лифтеры, плотники, буфетчицы и т. д.) в постановление не вошли», — сказала специалист «Газете.Ru».

При этом немедицинские сотрудники госпиталей зачастую не просто контактируют с больными COVID-19, но и выполняют обязанности, выходящие за норму их должности. Так, уборщица ковидной больницы в Томске Ирина помимо своей работы берет на себя работу санитарки.

«Но нигде это не указывается. А я постоянно контактирую с больными коронавирусом – меняю подгузники, собираю мочу, капаю в нос, помогаю кормить. Всем заплатили, а нам нет»,

— пожаловалась она.

Собеседница «Газеты.Ru» подчеркнула, что технические сотрудники их больницы пытались жаловаться начальству. «Но в ответ нам просто сказали, что если нам что-то не нравится, то мы можем увольняться. А куда же в такое время нам уходить?», — посетовала Ирина, добавив, что работать приходится по 12 часов в день и почти без выходных.

О несправедливости отсутствия дополнительных выплат «Газете.Ru» заявила и буфетчица одной из больниц Омска Наталья (имя изменено по желанию спикера, — «Газета.Ru») – на этой должности она работает уже пять лет. «Раньше проблем никогда не возникало, я на золотые горы не надеялась, когда шла на эту должность, но когда началась пандемия, конечно, ходить на работу стало намного страшнее», — поделилась женщина.

«Через некоторое время нашу больницу переквалифицировали в ковидную и примерно тогда же объявили о стимулирующих выплатах медикам. У меня дома маленький ребенок, я постоянно контактирую с пожилой матерью 75 лет. Мне стало действительно страшно за жизнь родных и свое здоровье», — добавила она.

Омичка отметила, что найти работу в пандемию практически невозможно, поэтому приходится мириться с тем, что есть. «С другими работниками мы уже обсуждали, что хорошо бы сообщить начальству о том, что мы хотим получить хотя бы какое-то поощрение. Но нам объяснили, что надеяться можно только на бюджет больницы, а у больницы лишних денег, конечно же, нет. Это несправедливо все-таки, пусть мы не лечим пациентов с коронавирусом, но постоянно с ним соприкасаемся», — заявила Наталья. По ее словам, некоторые из технического персонала уже успели подхватить COVID-19.

В то же время астраханка Марина устроилась работать уборщицей в больницу как раз потому, что руководство клиники пообещало хорошие выплаты. «Я была не единственная, кто соблазнился этим. Денег я, конечно же, не увидела. Но, наверное, я виновата сама — начала работать еще до заключения трудового договора — его так и не оформили.

В итоге я поняла, что это просто была «замануха», совсем без денег меня, конечно, не оставили, но вместо обещанных 40 тыс. за месяц я получила восемь», — рассказала собеседница «Газеты.Ru».

Спустя полтора месяца работы женщина решила уволиться. «Не стала надеяться на чудо и чью-то совесть и просто ушла. За такие деньги подвергать себя риску нет никакого желания. Сейчас пока не работаю, живем на деньги мужа, но хотя бы здоровы», — заключила Марина.

Между тем юрист Ольга Эттлер рассказала, что повсеместно встречаются и такие случаи, когда младший медперсонал намеренно переводят на должности уборщиков служебных помещений, чтобы лишить их выплат.

«Фактически же работник продолжает выполнять те же трудовые обязанности. В этой ситуации надо анализировать обязанности по трудовому договору на предмет непосредственных контактов с ковидными пациентами. Для решения ситуации можно обратиться только в прокуратуру и суд», — пояснила она.

В то же время зампред комитета охраны здоровья Госдумы Николай Говорин в беседе с «Газетой.Ru» подчеркнул, что региональные власти имеют право выделять выплаты техработникам больниц из областного бюджета.

«Если человек работает в зоне, где может быть риск инфицирования, он должен получать выплаты», — уверен депутат. По его словам, список работников, кому положены стимулирующие доплаты, с весны постоянно менялся и расширялся. «Власти сделали его гармоничным, но все еще не идеальным. И совершенствование необходимо продолжать», — заметил Говорин.

Он подчеркнул, что комитет Госдумы по охране здоровья уже направил обращение к вице-премьеру России Татьяне Голиковой с просьбой расширить программу дополнительных выплат за работу с заразившимися коронавирусом пациентами.

«Просим Вас, уважаемая Татьяна Алексеевна, рассмотреть возможность выделения необходимого финансирования для справедливого поощрения всех лиц, участвующих непосредственно в сложном процессе оказания медицинской помощи», — говорится в послании.