Крупнейшая операция за 10 лет: как в Испании взяли членов русской мафии

В полиции Испании назвали фамилии бизнесменов из России, задержанных по делу об отмывании нелегально заработанных денег русской мафии. Об этом сообщили испанские газеты El Pais и ABC.

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В частности, одного из фигурантов дела — Алексея Широкова — подозревают в оказании нелегальных юридических услуг: например, упрощенной схеме получения вида на жительство в Испании. Еще один мужчина по фамилии Митюрев, по данным СМИ, вербовал новых участников преступной группировки, а также занимался посредничеством в переговорах с испанскими бизнесменами. Некие Хакимов и Жижин отвечали за непосредственное отмывание денег.

В полиции уже назвали задержание этих людей крупнейшей операцией против восточноевропейской мафии, проведенной в Испании за последние 10 лет.

При этом человека по фамилии Данилов, который играл ключевую роль в схеме и общался напрямую с мафией, пока задержать не удалось — он объявлен в розыск.

О задержании восьмерых россиян стало известно 16 декабря — новость сообщили в полиции Испании и Европоле. Вместе с ними в полиции также оказались двое украинцев, по одному выходцу из Казахстана и Алжира и 11 граждан Испании, сообщало РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу Национальной полиции. Все они, по версии следствия, планировали взять под контроль некоторые отрасли испанской экономики и получить доступ в государственные учреждения для проведения преступных схем.

В ходе обысков, проведенных в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице, у подозреваемых было изъято оружие, €300 тыс. наличными, счета и активы на миллионы в иностранной валюте, бриллианты и 16 автомобилей.

Задержание «русских мафиози» в Испании происходит не в первый раз: так, в октябре 2018 года 17 человек были оправданы Национальной судебной коллегией страны, поскольку прокуроры не смогли собрать достаточное количество доказательств их преступлений за 10 лет расследования. Об этом со ссылкой на судебное решение сообщало испанское издание La Vanguardia.

Как утверждала в суде сторона обвинения, задержанные еще в 2008 году россияне якобы являлись членами тамбовско-малышевской ОПГ и использовали испанские фирмы, на которые оформляли недвижимость для отмывания денег с 1996 года. Впоследствии деньги переводились на счета этих фирм из России и других стран, а компании перепродавались. При этом сделки также сопровождались убийствами, контрабандой оружия и наркотиков, вымогательствами, мошенничеством, подделкой документов, подкупом и другими преступлениями. За это россиянам грозило наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет, а также штраф в размере 2,7 миллиарда евро.

Наиболее интересным для следствия лицом был предполагаемый лидер ОПГ Геннадий Петров — его активы в Испании оценивались в 50 миллионов евро. Зарубежные следователи тогда подозревали его не только в преступлениях на территории Испании, но и в махинациях на территории России: например, в расшифровке одного из телефонных разговоров неустановленные лица благодарили его за помощь в назначении Александра Бастрыкина главой Следственного комитета. Петрова удалось задержать вместе с остальными фигурантами дела в 2008 году, однако уже через четыре года затянувшегося расследования он добился, чтобы его отпустили в Россию, и не вернулся.

Самыми высокопоставленными фигурантами дела, в свою очередь, стали депутат Госдумы Владислав Резник и его супруга Диана Гиндин. Им были предъявлены обвинения в покупке недвижимости, машины и яхты на преступные доходы через подконтрольные Петрову фирмы.

Позиция обвинения против Резника строилась на записи телефонных переговоров с Геннадием Петровым, а также их частых встречах и полетах на одном частном самолете. Тем не менее, адвокаты смогли доказать, что голос на записи Резнику не принадлежит, а все остальные факты никак не относятся к обозначенным обвинениям.

После оправдания Резника его адвокат Александр Гофштейн заявил, что судебное решение доказывает — дело «русской мафии» было «грубейшей, очевидной фальшивкой». «Жаль только, что на ее разоблачение ушло десять лет жизни достойных, уважаемых, невиновных людей, а также членов их семей», — говорил Гофштейн РБК.