«Опреснением задачу не решить»: как вернуть воду Крыму и Кубани

Президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции пообещал, что проблема с водоснабжением Новороссийска и Геленджика будет решена. Он отметил, что этим вопросом уже занимаются региональные и федеральные власти.

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«Это касается и Новороссийска, и Геленджика. Там была единая система сброса вод: не было разделения между канализационным сбросом и ливневкой. Нужно это разделить: сначала сделать проекты на одну систему, затем на другую, обеспечить финансирование строительства. Это все тянется долго, но это все в планах есть, и уверен, что это будет реализовано», – пояснил глава государства.

Между тем в Крыму, где проблема с водоснабжением стоит наиболее остро, запасы пресной воды начали увеличиваться, уточнил президент. «Судя по всему, запасов хорошей пресной воды в Крыму достаточно. <....> Специалисты говорят о том, что в прилегающих к Крыму акваториях Азовского моря, под Азовским морем, могут быть очень большие запасы пресной воды. Все это в совокупности дает мне основания сказать, что проблему мы решим, средства соответствующие выделяются», — добавил Путин.

«На Кубани надо строить плотины»

Причин нехватки пресной воды в Новороссийске и Геленджике несколько. Первая — износ объектов водоснабжения в Краснодарском крае, который, по словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, составляет 67%. Так, на главном объекте водоснабжения — Троицком групповом водопроводе — постоянно происходят прорывы, из-за которых люди сутками не получают пресную воду.

Вторая причина — засуха. Из-за небольшого количества осадков в целях экономии вода в жилые дома подается по графику — в районы Геленджика воду дополнительно привозят в спецмашинах, чтобы граждане набирали ее в канистры.

«Такая напряженная ситуация с водой у нас впервые. Обычно уже в ноябре, декабре подача воды была нормализована. Но в этом году так случилось, что вода сейчас подается по графику», — рассказала 16 декабря жительница Геленджика Людмила Жеребцова порталу «Кубань 24».

По словам горожан, порой воду дают на такой маленький промежуток времени, что не удается помыть даже посуду.

«Вода часто коричневого цвета. Стирать невозможно, белое белье просто в негодность приходит — оно становится серого цвета и очень жесткое», — пожаловалась другая жительница Геленджика Анна Буйлова.

Усугубляют ситуацию потеря воды в сетях водоснабжения из-за дырявых труб, уверен завлабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов.

«Засуха в этом году очень сильная. Она охватила, конечно, весь юг — и Крым, и Украину. Это маловодье носит повсеместный характер. Хозяйственная система не справилась с водой, не скопила нужный запас — в частности из-за того, что на Кубани часть воды теряется по дороге», — пояснил эксперт «Газете.Ru».

Тем не менее губернатор Кондратьев уверяет: все работы по налаживанию водоснабжения уже проводятся. Так, рабочие чинят Троицкий групповой водопровод, включили в него два новых участка — еще три планируют присоединить в ближайшие два года. В Новороссийске возвели две водопроводные насосные станции, а в Геленджике работают над создание новых месторождений пресной воды. Все оплачивается из средств регионального бюджета, написал глава субъекта в своем Telegram-канале после пресс-конференции президента.

Кроме того, в рамках нацпроекта «Экология» власти региона завершили реконструкцию водозабора, который питает водой хуторы Анапы, и проложили новые водопроводы в селе Вольном Успенского района и в армавирском поселке Заветный.

К 2024 году за счет нацпроекта планируется построить еще 17 таких объектов, а наладить водоснабжение в Геленджике и Новороссийске губернатор пообещал уже в 2021 году.

Тем временем эксперты считают, что Краснодарскому краю, как ни одному другому региону России, справиться с дефицитом воды поможет строительство плотин и водохранилищ.

«На Северном Кавказе часто наблюдаются быстрые и высокие ливневые паводки. На таких реках нужно строить водохранилища, плотины — собирать воду и пользоваться ею», — убежден инженер-гидротехник, профессор Московской государственной академии водного транспорта Алексей Беляков.

При маловодье водохранилища и плотины не помогут, но они смогут собрать воду в период, когда осадков в регионе будет много, и засуха перестанет тревожить население, считает доктор географических наук.

«Речь идет о долгосрочной государственной программе: сегодня — засуха, завтра будет многоводный год. То есть воду, запасенную в многоводные годы, можно использовать в маловодные», — сказал он «Газете.Ru».

Власти предпочитают не возводить плотины из-за того, что они нарушают свободное течение рек и негативно влияют на экологию, но это неверный путь, утверждает эксперт.

«Существует непреодолимое табу на постройку плотин. Их число по миру посчитать невозможно, учитываются только большие плотины — высотой более 15 метров. Так вот, в соседнем в Китае 25 тыс. штук этих плотин, в США 10,5 тыс., в малюсенькой Японии 3,5 тыс. штук, а в России с ее огромными реками 69 — столько же, сколько в Польше. Вот она причина — табу на постройку плотин», — резюмировал Беляков.

«Заставить население меньше потреблять воду»

Что касается Крыма, то истоки неблагоприятной ситуации с водоснабжением на полуострове берут свое начало в 2017 году — тогда Украина построила дамбу для блокировки Северо-Крымского канала, по которому в Крым поступала вода из реки Днепр. По данным СМИ, этот канал обеспечивал до 90% потребностей населения в воде.

Сейчас воду забирают из местных водоемов и подземных источников, но этого не хватает, не раз признавал глава республики Сергей Аксенов. К тому же полуостров переживает самый засушливый период за 150 лет наблюдений. В результате с августа в Крыму действуют ограничения на подачу воды — как и в Краснодарском крае, ее пускают по графику и развозят на спецмашинах.

В 2015 году власти выделили из федерального бюджета 65 млрд рублей на постройку новой системы водообеспечения полуострова. В частности, на эту сумму бурят новые скважины для добычи подземных вод, а также реализуют проекты по переброске воды из Кадыковского карьера в Чернореченское водохранилище ближе к Севастополю посредством насосной станции.

Переброска поможет в маловодный период, но такая вода очень скоро израсходуется и это не поспособствует предупреждению новых проблем с водоснабжением, считает завлабораторией моделирования поверхностных вод Института водных проблем РАН Михаил Болгов.

«Частично это решит проблему, но стратегически — нет, потому что истощим мы это месторождение, а дальше что? Надо думать немножко наперед», — подчеркнул доктор технических наук.

По его мнению, одним из вариантов борьбы с дефицитом воды может стать контроль за тем, как тратит воду население полуострова. По состоянию на 18 декабря счетчики потребления воды в сельской местности установили лишь 85% жителей, в городской — 91%, сообщила 10 октября директор по сбыту ГУП РК «Вода Крыма» Ольга Рябенькая в эфире «Радио Крым».

«В Москве за последние лет 10 водопотребление упало на 30% за счет того, что мы начали тщательно считать счетчиками количество потребляемой воды. Народ стал меньше ее использовать. Так что такого рода механизмы могут очень сильно помочь Крыму. Заставить население меньше потреблять воду — вполне реализуемая вещь», — подчеркнул Михаил Болгов.

16 октября стало известно, что правительство РФ направит еще 48 млрд на 14 мероприятий по обеспечению полуострова водой — в том числе на строительство водозаборов, очистных сооружений и капитальный ремонт действующих сетей водоснабжения. Последнее полуострову очень необходимо, подчеркнул глава лаборатории Института водных проблем РАН.

«Мы фиксируем, что в Крыму до половины подаваемой воды теряется по дороге в распределительных сетях. Колоссальный объем утечек, ржавые дырявые трубы, водопроводы плохие, из-за которых 50% не доходит до кранов. Ужасная цифра, и с этим, конечно, надо что-то делать», — обратил внимание эксперт.

«Дорогое удовольствие»

Но самым инновационным решением, на которое пойдут 48 млрд рублей, стало возведение первого в России опреснителя морской воды. Аксенов говорил, что данную технологию планируется применить под Ялтой, в Судаке, Керчи и Феодосии. Но 17 декабря на пресс-конференции президент России назвал повсеместное опреснение морской воды «дорогим удовольствием».

«Думаю, это только точечно можно сделать, потому что опреснение — это достаточно дорогое удовольствие, и это может лечь в тариф для водоснабжения. В целом руководители регионов считают, что для широкого применения это будет неэффективно», — сказал Владимир Путин.

Из-за дороговизны производства спрос на опресненную морскую воду будет низким, также считает доктор технических наук Михаил Болгов.

«В Крыму проблемы с сельхозводоснабжением, нет воды на полив. И никаким опреснением эту задачу не решить, потому что это будут золотые помидоры, выращенные на опресненной воде. Если турист приезжает и он может заплатить за кубометр воды не 30 рублей, а 100 и 150 рублей, то пусть платит», — рассуждает эксперт.

Вдобавок опреснительные установки не экологичны, продолжил Болгов. «Они потребляют много энергии и дают отходы. Если мы в больших масштабах опресняем воду, то в больших масштабах производим и соль, которую надо куда-то складировать, утилизировать», — резюмировал он.

Опреснять морскую воду бы не пришлось, если бы власти взяли под контроль всю воду региона, заявил инженер-гидротехник, профессор Московской государственной академии водного транспорта Алексей Беляков.

«Сейчас в Крыму на водоемах водохранилищ штуки четыре, и они контролируют 20% годового стока рек. Представьте себе, что 80% всего годового стока просто бессмысленно сливается в море вместо того, чтобы зарезервироваться в водохранилищах для последующего использования. Не надо сливать высококачественную пресную воду в море, тогда не надо будет и опреснять», — заключил эксперт.