Плюсы декабря: на Москву идут снегопады

Предстоящая неделя принесет в Москву легкие морозы и много снега: солнце спрячется за плотными облаками, предупреждают синоптики центра погоды «Фобос».

В пятницу, 18 декабря, облака приползут на московское небо со всех сторон, не пропуская ни лучика и не роняя ни снежинки. Температура воздуха будет довольно высокой: днем 0…-2°С, ночью -5…-3°С.

18 декабря свой профессиональный праздник отмечают работники ЗАГСа. История органов записи актов гражданского состояния началась в 1917 году – именно с тех пор браки стали считаться официальными только после посещения соответствующей службы. Работникам учреждения при этом нужно обладать большим жизнелюбием, способностью сопереживать и даже артистизмом – кто, как не они, задает тон празднику и становится поводом для разговоров на годы вперед.

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В субботу, 19 декабря, установятся слабые морозы, местами пройдет снег. Термометры будут показывать -5…-3°С днем и -6…-4°С ночью.

19 декабря в России отмечают День риелтора. Его ввели в 1996 году в преддверии новогодних праздников – по неофициальной версии, для того, чтобы люди этой профессии могли собираться на торжество и обмениваться контактами и связями. Неплохой повод для вечеринки в Zoom.

В воскресенье, 20 декабря, воздух будет по-прежнему относительно теплым для конца декабря: температура продержится в интервале -2…0°С днем и ночью. Временами будет идти небольшой снег, который добавит ощущения зимней сказки.

20 декабря отмечается Международный день солидарности людей. В этот день, с 2006 года, СМИ активно освещают темы борьбы с неравенством, искоренения нищеты, единства в разнообразии. А мы можем просто провести день в солидарности с собственным душевным равновесием –- и пусть весь мир подождет.

В понедельник, 21 декабря, столбики термометров немного сползут вниз, но морозами погода не порадует. Снег при этом ослабеет. Днем будет -3…-1°С, ночью -6…-4°С.

21 декабря – День зимнего солнцестояния. В эти сутки солнце поднимается на минимальную высоту над уровнем горизонта, а ночь занимает почти все время суток – в Москве, например, оно покажется над горизонтом всего на 7 часов. Судя по всему, этот понедельник будет особенно тяжелым.

Во вторник, 22 декабря, морозы продолжат потихоньку крепчать, напоминая Москве о том, что до европейской зимы ей еще далеко. Температура днем -8…-6°С, а ночью даже теплее: -6…-4°С.

22 декабря в Индии, например, отмечают День математики. В этот день родился Сриниваса Рамануджан Айенгор – индийский математик, который не имел специального образования, однако в своих работах по теории чисел сумел добиться солидных результатов. Можно вдохновиться его примером и порешать сегодня на досуге математические задачки – если ваша деятельность никак не связана с подсчетами, шестеренки в голове определенно закрутятся быстрее.

В среду, 23 декабря, небо будет все также закрыто плотным слоем облаков, однако существенных осадков синоптики не обещают. Днем все те же -8…-6°С, а ночью уже серьезнее — -10…-8°С.

23 декабря в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор отмечается праздник, известный как вечер Тибба, или Пьяный вечер. В этот день принято выпивать в компании друзей и родственников, открыв сезон рождественских праздников. В России это не актуально, особенно в середине недели, однако порадоваться за веселых канадцев нам никто не мешает.

В четверг, 24 декабря, снег засыплет москвичей с головы до ног. Не стоит бояться, что образовавшиеся по этом причине сугробы растают — при температуре -7…-2°С это невозможно, — но вот ночью шансов не превратиться в сезонную слякоть у них будет уже меньше, поскольку термометры продемонстрируют от -4 до +1°С.

24 декабря западные христиане отмечают Сочельник, день накануне Рождества. Название праздника предположительно происходит от слова «сочиво» — это особая зерновая каша, обычно с медом и фруктами. Воцерковленные люди едят ее только после вечерней службы в церкви, когда на небе появляется первая звезда. Тем не менее, праздник уже давно перестал быть церковным — даже те, кто не посещает богослужений, традиционно проводят его с семьей за одним большим столом.

В пятницу, 25 декабря, снегопады в столице продолжатся. А вот морозы пока отступят: за окном будет -4 до +1°С и днем, и ночью.

25 декабря отмечают Рождество более чем 100 стран мира – к нему причастны не только католики, но и православные ряда стран мира, и протестанты. Характерной особенностью этого праздника является наряженная ель, установленная почти в каждом доме – эта языческая традиция зародилась у германских народов, которые воспринимали это дерево как символ жизни и плодородия. Даже непричастным к празднику людям стоит вспомнить о том, что ставить свой подобный символ им также пора – Новый год не за горами!