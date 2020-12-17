«Будто мы рабы»: как жительница Урала издевалась над приемными детьми

В Свердловской области на протяжении нескольких месяцев приемная мать истязала шестерых детей. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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По предварительным данным следствия, в период с августа по ноябрь 2020 года в жилом доме по улице Революционной в поселке Павда в отношении 16-летней девушки было совершено истязание, то есть причинение психических и физических страданий.

Сама девушка рассказала местному порталу 66.ru, что приемная мать издевалась и над ее сводными родственниками — двумя девочками и четырьмя мальчиками в возрасте от 5 до 18 лет. По ее словам, дети спали на голом полу, укрываясь собственной одеждой. Мать не кормила их по два-три дня, а также часто избивала. За любую провинность опекун заставляла всех остальных детей бить виноватого и плевать в него.

«Когда кто-то из нас что-то натворит, она заставляет нас всех, гурьбой. <…> Заставляют грызть пятки, руки. Заставляют рвать рот и волосы. Это все делает», — уточнила пострадавшая.

Ее 17-летняя сестра за плохое поведение живет в каморке, где хранят дрова — выходить оттуда ей запрещено. Однажды детям вместо туалета приемная мать выдала бачок, после чего вечером вылила на 16-летнюю дочь мочу.

После этого школьница сбежала — она прошла около 40 км пешком под ледяным дождем. Затем ее нашли сотрудники правоохранительных органов, девушка рассказала им об издевательствах со стороны матери. Тем не менее ее все равно вернули домой.

Спустя некоторое время девочка снова ушла из дома. После заявления учителей о пропаже ее поместили в реабилитационный центр в городе Новая Ляля Свердловской области. В приемной семье она провела 9 лет и возвращаться обратно не хочет.

«Я попала в реабилитационный центр. И я поняла, что здесь, в центре, жить куда лучше, чем там, в семье. Там не считают детей за человека. Она делает все так, будто мы рабы, должны все за нее делать. Она только приказывает. Не хочу к ней обратно. Я прошу вас, пожалуйста, помогите», — сказала пострадавшая в видеообращении.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетней». За совершение указанного преступления предусмотрено до семи лет лишения свободы.

Правоохранители выясняют как непосредственные обстоятельства инцидента, так и причины, которые способствовали совершению преступления. Проводятся допросы свидетелей, истребуется характеризующий материал в отношении членов указанной семьи, выполняются иные необходимые процессуальные действия по установлению конкретного подозреваемого лица.

Судьбу остальных детей решат в ближайшее время. Расследование уголовного дела продолжается. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям (или бездействию) сотрудников органов опеки.

Местные чиновники заявили 66.ru, что семья женщины-опекуна всегда была на хорошем счету. «Характеристики были положительные. Никакой отрицательной информации об этой семье в органы соцполитики или органы опеки не поступало», — пояснила замначальника управления соцполитики № 14 Свердловской области Наталья Рийс.

Завуч школы, где учатся все приемные дети свердловчанки, рассказала, что большинство из них имеют нарушения физического или психического здоровья.

«Они менее общительные. На переменах всегда вместе либо сидят на лавочке, либо стоят у класса. То, что рассказывает сейчас девочка, — не укладывается в голове, что взрослый человек, тем более опекун, может обижать детей. Опекун с нами не общается. Она все время предъявляет к нам претензии. Она не интересуется учебой. Успеваемость, знания, поведение детей — ей неинтересны. По большому счету, Аня выполняла обязанности мамы. Она обращалась ко мне: «Мама спрашивает, как тот или другой учится?» Я отвечаю: «Так мама должна спрашивать, а не ты. Я буду разговаривать только с ней», — посетовала педагог.