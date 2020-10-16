Месть за карикатуры Charlie Hebdo: мужчина обезглавил учителя в Париже

В северо-западном пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин местный житель обезглавил учителя истории колледжа Буа-д'Ольн Сэмюэля П. за то, что тот показывал изображения из журнала Charlie Hebdo, высмеивающие основателя мусульманской религии Мухаммеда, в классе во время обсуждения понятия свободы слова.

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Инцидент произошел днем 16 октября. Мужчина, являющийся, по одной из версий, отцом кого-то из учащихся школы, напал с кухонным ножом на учителя прямо на улице.

Также в СМИ утверждается, что нападавшим был 18-летний чеченец. The Guardian пишет, что злоумышленник является уроженцем Москвы.

Свидетели преступления слышали, как нападавший кричал: «Аллаху Акбар!» Портал France 24 сообщил, что жертва была «ужасно изувечена». Злоумышленник прошел с ножом около 600 метров, затем был замечен полицейским патрулем и застрелен.

Однако, по версии Le Parisien, убийца после преступления доехал до соседнего парижского пригорода Эраньи-сюр-Уаз, там его увидел патруль и предложил сдаться. В ответ злоумышленник достал пистолет, и полицейские застрелили его.

Дело расследуется антитеррористическим подразделением. Сейчас полиция проверяет, среди прочего, выложенное на прошлой неделе в Twitter видео, где некий мужчина рассказывает, что его дочь-мусульманка была на занятии, где показывали карикатуры на основателя ислама, и была шокирована действиями учителя.

Сообщается, что после ликвидации рядом с убийцей нашли винтовку. Злоумышленник якобы опубликовал ужасное видео с отрубленной головой непосредственно перед тем, как был убит полицейскими.

Министр внутренних дел страны Жерар Дарманин сказал, прерывает свой визит в Марокко и возвращается в Париж. Он также распорядился создать кризисный центр по этому расследованию и держит в курсе дел президента Франции Эммануэля Макрона.

В Елисейском дворце сообщили, что глава государства провел экстренное совещание по этому инциденту. Позднее Макрон встретится с преподавателями колледжа Буа-д'Ольн.

«Это невероятно жестоко. Необходимо отметить оперативность, с которой сотрудники милиции обезвредили человека», — сказал мэр Эраньи-сюр-Уаз Тибо Гумберт.

Убийца не проходил фигурантом по уголовным делам, но, по сведениям местных СМИ, он был известен в полиции по делам о преступлениях, связанных с нарушением гражданского права.

Профсоюз работников образования Франции «выразил ужас» в связи с этим убийством.

«Учителя должны иметь возможность преподавать различные предметы в классе, используя учебные пособия, которые кажутся им важными, не опасаясь репрессий, не говоря уже об угрозах их жизни», — заявили в профсоюзе.

«Этому профессору, Сэмюэлю П., угрожали убийством в социальных сетях после его курса лекций о свободе выражения мнения», — сообщил член ассоциации родителей студентов данного колледжа.

Министр национального образования Жан-Мишель Бланкер также осудил в Twitter убийство учителя и поддержал его семью.

«Сегодня вечером Республика подверглась нападению. Гнусное убийство одного из ее служащих, профессора. Мои мысли сегодня о нем, о его семье. Наши единство и стойкость — единственные правильные ответы на чудовищность исламистского терроризма», — заявил глава ведомства.

Издание Charlie Hebdo также осудило «подлый поступок, ударивший по французской демократии».

«Мы выражаем ужас и возмущение тем, что учитель, выполнявший свою работу, был убит религиозным фанатиком. Мы выражаем нашу самую глубокую поддержку его семье, его родственникам и всем учителям», — говорится в сообщении газеты.

В прошлом месяце три человека получили ножевые ранения при нападении пятерых пакистанцев рядом с бывшим зданием редакции Charlie Hebdo в Париже.

7 января 2015 года братья Саид и Шериф Куаши совершили нападение на редакцию Charlie Hebdo. Они убили 12 человек, в том числе — восемь журналистов и художников.

После теракта более миллиона французов вышли на марш против терроризма и цензуры в прессе с табличками: «Я — Шарли!».