Не только курорты: как развивается инфраструктура Краснодарского края

Южные инвестиции

Краснодарский край в 2020 году вернулся в десятку лидеров среди российских регионов по состоянию инвестиционного климата — если в 2019 году Кубань занимала в рейтинге 13 место (что тоже является отличным результатом), то год спустя она потеснила многих конкурентов, сразу же заняв 6 строчку списка.

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Рейтинг, ежегодно составляемый Агентством стратегических инициатив (АСИ), оценивает усилия региональных управленческих команд по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и рассчитывается на основе опросов предпринимательского сообщества.

Тот факт, что Краснодарский край вызывает повышенный интерес у бизнесменов, наглядно иллюстрируют визиты в регион представителей крупнейших коммерческих структур России: только за последние месяцы на Кубани побывали председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер, глава РЖД Олег Белозеров и начальник Северо-Кавказкой железной дороги Сергей Задорин, генеральный директор «Почты России» Максим Акимов, председатель «Промсвязьбанка» Петр Фрадков и президент «Лукойла» Вагит Алекперов. Все они провели встречи и переговоры с главой региона Вениамином Кондратьевым.

В частности, Петр Фрадков подчеркнул, что банк готов участвовать в новых проектах развития социальной инфраструктуры региона. «Мы видим результаты и готовы к дальнейшему укреплению партнерства, новым проектам для развития социальной инфраструктуры региона, поддержки малого бизнеса, улучшения условий для населения, доступного кредитования предприятий, в том числе сферы оборонно-промышленного комплекса и ее сотрудников», – сказал председатель «Промсвязьбанка».

Согласно данным краевой администрации, на Кубань приходится 40% крупнейших инвестпроектов ЮФО, причем они реализуются во всех муниципальных районах и городских округах. За пять лет в экономику края было привлечено порядка 2,5 трлн рублей, и деловая активность продолжает расти.

В настоящий момент в Краснодарском крае реализуются более 430 крупных инвестпроектов на общую сумму 1,8 трлн рублей, что позволит создать еще 68 тысяч рабочих мест. Так, в этом году были построены метизный цех в Абинском районе, тепличный комплекс по выращиванию шампиньонов и производству компоста в Крыловском районе, а также свинокомплекс и фруктохранилище в Тихорецком и Ейском районах.

close Виталий Тимкив/РИА «Новости»

По данным Краснодарстата, по итогам первого полугодия в экономику края вложено более 150 млрд рублей инвестиций в основной капитал с темпом роста 98% к тому же периоду прошлого года. Наибольшая инвестиционная активность отмечается в обрабатывающем производстве, транспортировке и хранении, сельском хозяйстве.

Реализации крупных инвестиционных проектов в Краснодарском крае в значительной степени способствует и поддержка со стороны федеральных властей. После снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции нового типа, регион с рабочими визитами посетили премьер-министр Михаил Мишустин, полпред президента в ЮФО Владимир Устинов, федеральные министры экономического развития Максим Решетников, энергетики Александр Новак, строительства и ЖКХ Владимир Якушев, промышленности и торговли Денис Мантуров, а также глава МЧС России Евгений Зиничев.

В частности, в начале октября Михаил Мишустин подписал постановление, регламентирующие правила заключения соглашений с инвесторами о компенсации затрат на строительство инфраструктуры. На Кубани по решению губернатора на снятие инфраструктурных ограничений до конца 2024 года будет направлено 15,9 млрд рублей, в том числе уже в следующем году — 2,6 млрд рублей.

Проблемы и решения

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 13 октября сообщил журналистам, что в регионе завершается создание Центра управления регионом по нацпроекту «Цифровая экономика».

Задача новой структуры – при помощи комплекса самых современных программно-аппаратных средств оперативно реагировать в круглосуточном режиме на возникающие в крае проблемы.

«Принципиально важным является то, что не люди должны обращаться в ЦУР, а сама система отслеживает проблемные вопросы. Сбор и анализ данных будет вестись во всех ключевых сферах – здравоохранении, образовании, ЖКХ, транспортной, строительной, по линии соцзащиты – это те отрасли, с которыми так или иначе человек ежедневно сталкивается в жизни», – подчеркнул глава региона.

В частности, одним из вопросов, требующих пристального внимания властей, являются энергодефицит, водо- и газоснабжение Кубани. Это может прозвучать странно, но проблема является следствием позитивных процессов, происходящих в регионе: в Краснодарском крае наблюдается активный рост населения, открываются новые предприятия, вводятся миллионы квадратных метров жилья, от чего создаются дополнительные нагрузки на коммунальную инфраструктуру. От недостатка мощностей страдают не только жители, но и экономика края.

close Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Проблема энергодефицита, водо- и газоснабжения находится на особом контроле губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Глава края регулярно проводит встречи с инвесторами для поиска альтернативных путей решения дефицита ресурсов в муниципалитетах, улучшения инвестиционного климата и развития: как самих компаний, так и в целом экономики региона.

Так, за последние пять лет уровень газификации региона вырос на 9% и достиг 83,2% (при среднероссийском уровне в 70,1%). Отсутствие сетевого газа в 578 населенных пунктах Кубани в основном обусловлено географией их расположения, удаленностью источников газоснабжения и существенными затратами, на строительство подводящих газопроводов, поясняют местные власти. Годовой объем финансирования инвестпрограммы развития газоснабжения сохраняется на уровне порядка 700 млн рублей, которые поступают и от бизнес-структур.

Ситуация в электроэнергетике тоже постепенно улучшается: за последние пять лет мощности энергосистемы края увеличились более чем на 1600 МВА, было построено и реконструировано более трех тысяч км распределительных сетей. Инвестиции в отрасль, согласно данным администрации края, превысили 48 млрд рублей. На сегодняшний день в крае работает более 130 субъектов электроэнергетики, а из 55 сетевых организаций – 14 имеют утвержденные инвестиционные программы.

Что касается водоснабжения, то в рамках госпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» из краевого бюджета на его развитие было выделено 846 млн рублей. За счет этих средств в течение 5 лет было построено, реконструировано и отремонтировано 31,7 км водопроводных сетей и 5,5 км канализационных сетей, 12 водозаборных сооружений и 6 отдельных скважин, 5 станций очистки воды, 1 резервуар чистой воды и 2 канализационно-насосные станции.

Строительство и реконструкция коммунальных объектов позволяет восполнить существующий дефицит мощности и создать ее резерв для экономического развития территории Краснодарского края, а также повышения инвестиционного потенциала региона.