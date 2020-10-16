314 изнасилований: хирургу-педофилу предъявили обвинение

За плечами хирурга-педофила из Франции Жоэля Ле Скуарнека около 314 эпизодов сексуального насилия и домогательств. 15 октября медику наконец предъявили обвинение по всем этим преступлениям. Об этом прокурор города Лорьяна Стефан Келленбергер сообщила в эфире телеканала BFMTV.

Реклама

Правоохранитель уточнила, что надругательства происходили в период с 1986 по 2014 год. Среди жертв Скуарнека 148 женщин и 164 мужчины — 256 из них на момент преступления были моложе 15 лет.

30 ноября начнется судебное разбирательство в отношении Скуарнека. На этих заседаниях рассмотрят дела четырех пострадавших, включая соседку хирурга и двух его племянниц.

Задержан Жоэль был еще в мае 2017 года — тогда об изнасиловании со стороны 70-летнего хирурга сообщила его шестилетняя соседка. Она рассказала родителям, что мужчина показал ей половые органы, однако обследование установило еще и факт надругательства над девочкой.

В ходе обыска дома врача полицейские обнаружили детскую порнографии и кукол, спрятанных под половицами. Также в комнате медика были найдены парики, фаллоимитаторы и самое главное — электронный дневник, в котором он детально описал свои действия сексуального характера и указал почти 200 детских имен.

Каждой истории Скуарнек давал свой заголовок: «С моими маленькими танцорами», «С не по годам развитой девочкой», «С маленькими девочками с острова Иль-де-Ре».

На деле жертвы хирурга пытались сообщить о его действиях задолго до истории с шестилетним соседом. Адвокат двух племянниц мужчины Дельфин Дригес рассказала, что девочки не раз жаловались родителям, но те не верили им.

«В 1999 году одна из моих клиенток рассказала правду своей матери, сестре обвиняемого. Последняя рассказала об этом во время обеда с отцом Жоэля Ле Скуарнека, но он сказал, что «это не преступление». Скуарнека считали интеллектуалом в семье, неприкасаемым хирургом»,

— поясняла юрист L'Express.

Записи, которые делал злоумышленник, помогли правоохранителям обнаружить сотни других жертв. Сначала хирург говорил о своей невиновности, но когда в деле появились показания пострадавших, а также улики, он сознался в нескольких актах сексуального насилия. Многие из их были совершены во время ночных дежурств, когда жертвы были одурманены сильнодействующими лекарствами.

«Он не оспаривает девиантный характер своего поведения. Он берет на себя свои обязанности и стремится понять свои действия и лечить себя в тюрьме», — заявил адвокат мужчины Тибо Курзава изданию La Perisien.

Бывшая жена Жоэля призналась изданию Telegram, что в начале их отношений он был «внимательным и всеми обожаемым», а также много времени уделял троим сыновьям. Однако однажды она увидела, что «он странно и настойчиво смотрит на соседа лет 10». В другой раз женщина нашла в мусоре список порнографических фильмов, которые были отмечены как просмотренные. Тем не менее каждый раз хирургу удавалось объяснить свое поведение. В 2003 году пара разошлась, но из-за недопониманий, не связанных с преступлениями Скуаренка.

В течение жизни хирург работал в больницах Турэна, Лоша, Бретани, Ванна, Лорьяна, Шаранте, Кемпера и Финистера. Примечательно, что в клиниках Финистера и Кемпера со Скуарнеку работали два врача, которых обвиняли в сексуальных преступлениях.

Первым был анестезиолог, коллега Скуарнека по клинике в Жонзаке. В 2008 году он был приговорен к трем месяцам лишения свободы за хранение и распространение детской порнографии. После освобождения суд разрешил мужчине продолжить свою профессиональную деятельность, и он вернулся в ту же больницу.

В 2017 году во время допроса по делу Скуарнека медик признался, что продолжает смотреть детское порно, но не «на такой регулярной основе». Второй врач — радиолог по фамилии Фреа из клиники Кемпера. С обвиняемым он работал там в 2005 году. В том же году две пациентки подали на него жалобу за изнасилование с помощью гинекологического зонда, однако позже забрали заявление. Связь между этими медиками и Скуарнеку устанавливает следственное подразделение Radio France.