Сказочке конец: дождь со снегом прольется над Москвой

Аномально теплые дни, которым так радовались москвичи в последнее время, закончились. На предстоящей неделе жителей и гостей столицы ожидают смешанные осадки и снижение температуры до -1°С, предупреждают горожан в центре погоды «Фобос».

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16 октября холодные воздушные массы принесут в столицу тучи и небольшие дожди. Днем температура воздуха достигнет всего лишь +7…+9°С, а ночью и вовсе опустится до +1…+3°С — и к этому придется привыкнуть. Северо-западный ветер в 3-8 м/с в позднее время суток сменят потоки с севера в 1-6 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.

В субботу столица окажется в гребне антициклона, дождь пойдет в Москве лишь к вечеру. Днем синоптики прогнозируют юго-восточный ветер 3-8 м/с и температуру +6…+8°С. Ночью ветер будет южным в 2-7 м/с, а термометры покажут +3…+5°С. Атмосферное давление повысится до 749 мм рт. ст., но это все еще норма.

Прогноз метеорологов говорит о том, что настроение у погоды на этой неделе будет постоянно меняться. Уже 18 октября на Москву обрушатся обильные продолжительные дожди — местами со снегом. Причиной этому станет влияние южного циклона, смешанное с потоком холодного воздуха с севера.

Не порадует и температура: днем она составит +4…+6°С, ночью — +2…+4°С. Ветер ожидается северный с переходом в северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление резко понизится до 734 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Провести дождливый день с пользой помогут бесплатные образовательные курсы по режиссуре и сценографии, которые проходят в Измайловском парке. На занятиях всем желающих познакомят с театральной режиссурой через призму истории мирового театра, а также обучат азам профессии художника-постановщика. Мероприятие начинается в 18:00 в выставочном павильоне «Арт-парк».

В понедельник, 19 октября, над столичными улицами изредка прольются кратковременные дожди. Днем столбик термометра остановится на отметке в +4…+6°С, ночью — на +2…+4°С. Ветер весь день будет юго-западным 5-10 м/с. Атмосферное давление немного повысится, составив 738 мм рт. ст., но это все еще не вписывается в норму.

Отметим, что при понижении или повышении атмосферного давления Гидрометцентр РФ советует метеозависимым людям увеличить потребление воды и фруктовых соков, а также пить сладкий теплый чай.

Осадки, наконец, обойдут стороной Москву 20 октября. В этот день синоптики прогнозируют облачную погоду, но с прояснениями. Воздух прогреется до +3…+5°С, а порывы юго-восточного ветра достигнут 3-8 м/с. Ночью температура будет такой же — +3…+5°С, зато ветер станет южным 2-7 м/с. Атмосферное давление придет в норму — метеорологи обещают 748 мм рт. ст.

В среду циклон с запада принесет в город плотные облака и небольшие дожди. Днем термометры покажут +4…+6°С, ночью — +2…+4°С. Зато ветер ожидается южный от 3-8 м/с до 1-6 м/с. Атмосферное давление упадет до 740 мм рт. ст.

Мокрый снег все-таки вернется в столицу 22 октября. В этот день температура воздуха днем составит +1…+6°С, ночью — -1…+4°С. Ветер подует юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление будет по-прежнему пониженным — 737 мм рт. ст.

Скрыться от непогоды можно на кинопроказе в музейно-парковом комплексе «Северное Тушино». Каждый четверг с 8 октября в демонстрационном зале дизельной подводной лодки Б-396 «Новосибирский комсомолец» можно бесплатно посмотреть советские фильмы, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Сеансы начинаются в 18:30 — количество мест ограничено, поэтому на мероприятие необходимо записаться.

Промозглым днем окажется и 23 октября. Снег с дождем будет сопровождаться температурой +1…+6°С и ночью — -1…+4°С. Северо-западный ветер составит 5-10 м/с. Атмосферное давление сохранится пониженным — 740 мм рт. ст.