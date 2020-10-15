Атрофия и шизофрения: коронавирус вызывает поражения мозга

Коронавирус может приводить к появлению шизофрении, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Соответствующее исследование опубликовали бразильские ученые на медицинском портале medRxiv.

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Все дело в том, что SARS-CoV-2 способен атаковать астроциты — наиболее многочисленные клетки центральной нервной системы (ЦНС). Это приводит к повреждениям в коре головного мозга — вплоть до атрофии его отдельных областей.

Как отмечают ученые, полученные данные могут объяснять, почему неврологические проявления инфекции — головная боль, судороги и потеря обоняния — сохраняются в течение нескольких месяцев после болезни.

Как пояснила «Газете.Ru» невролог Анна Кудрявцева, SARS-CoV-2 обладает сходством с астроцитами, поэтому мозг не распознает его как чужеродный агент. «Сами по себе астроциты играют в мозге большую роль в создании и хранении информации о долговременной памяти», — отметила врач.

Невролог Патимат Исабекова объяснила «Газете.Ru», что нарушения в мозге и ЦНС при COVID-19 происходят, так как коронавирус взаимодействует с рецепторами АПФ-2 (белок, присутствующий во многих тканях организма, — «Газета.Ru»), которые есть не только в легких, но и в нервной системе.

«Среди наиболее частых поражений ЦНС вирусами, которые описаны в иностранные публикациях, — менингит, энцефалит и острое нарушение мозгового кровообращения. Если говорить о симптомах — это нарушение сознания, эпилептические припадки, головная боль, головокружение и другие нарушения сознания», — рассказала врач.

Кандидат медицинских наук Наталья Цинзерлинг сообщила «Газете.Ru», что невралгические нарушения наблюдаются у 55% пациентов с COVID-19, в том числе на стадии выздоровления.

«При этом обратимость изменений пока не отслеживали, и хотя достаточного количества долгосрочных исследований еще нет, вывод о потенциале нейротропности (способность вируса поражать нервные клетки, — «Газета.Ru») вируса уже сделан», — уточнила медик, добавив, что в особо тяжелых случаях нарушения ЦНС SARS-CoV-2 может приводить к бессудорожной эпилепсии, а также к потере памяти.

Невролог Татьяна Мокина согласилась с коллегой. «Коронавирус очень серьезно поражает мозг», — заявила она «Газете.Ru». По ее словам, инфекция атакует не только астроциты, но и все клетки микроглии (важнейшие клетки центральной нервной системы, — «Газета.Ru»), а также поражает непосредственно нейроны.

Мокина подчеркнула, что коронавирус также вызывает гипоксию в мозге и уменьшает количество синапсов (место контакта между двумя нейронами в мозге, — «Газета.Ru»).

В то же время психиатр-невролог Роберт Арушанов считает, что зачастую нарушения в ЦНС и мозге являются последствиями психосоматики. «Однозначно то, что большое количество негативной информации, связанной с этим заболеванием, индуцирует усиление фобической настроенности многих людей, особенно с психическими расстройствами, а как следствие, приводит к невралгическим нарушениям», — указал медик в беседе с «Газетой.Ru».

Он рассказал, что после первой волны COVID-19 лично заметил ухудшение течения невралгических и психиатрических расстройств, в том числе и у больных коронавирусом. «Так что без исследований могу ответить, что страх, который порождает эта инфекция, однозначно ухудшает течение многих хронических заболеваний и может сказываться на мозге. Страх — очень сильная негативная эмоция», — заключил специалист.

Между тем исследователи из Бразилии также выяснили, что коронавирус вызывает изменения в мозге не только при тяжелом течении заболевания, но и у больных с легкой формой. Как отметила невролог Татьяна Мокина, при легком течении инфекции пациент может и вовсе не заметить, что с его мозгом что-то происходит.

«Это потом могут возникнуть такие симптомы, как снижение памяти, выраженная усталость, вегетативная симптоматика, извращение вкуса, отсутствие сна, тошнота, и то их можно не заметить, что уже говорить по раннюю стадию», — пояснила эксперт.