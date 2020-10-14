«Халатно отнеслись»: женщина винит медиков в смерти ее сына

В Ханты-Мансийском автономном округе местная жительница подала в суд на окружную клиническую больницу после смерти ее трехлетнего ребенка. Об этом сообщает местное информационное агентство «СИА-ПРЕСС».

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По данным СМИ, трагедия произошла весной 2020 года в Нижневартовске. У ее малолетнего сына температура поднялась до +39,9°C, после чего женщина обратилась за помощью в медучреждение.

Как пишет URA.RU, врачи поставили диагноз — низкий уровень гемоглобина. Медики прописали ему курс антибиотиков, а затем отправили мать с ребенком домой. Лечение результатов не дало, женщина продолжала ходить в клинику и требовать госпитализации.

«Ко мне халатно отнеслись. У ребенка температура под 40, сама уже приносила его в больницу, мест нет. Нам снова выписывают антибиотики. Ребенок не ест ничего, мы с мужем кормили его шприцом, как маленького, детским питанием. Он плакал и мучился, представляете, организм был весь поражен этими язвами. Конечно, ему больно было кушать», — рассказала она изданию «Муксун.fm».

Ей отказали, ссылаясь на отсутствие мест. Заставить врачей поместить сына в больницу женщина смогла только через три месяца — его отправили в детскую больницу Нижневартовска. Там поставили диагноз, но спасти жизнь ребенка не удалось. Он умер от поражения внутренних органов вирусом герпеса.

В итоге через уполномоченного по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе женщина пытается привлечь к ответственности виновных и взыскать с них моральную компенсацию в размере 10 млн рублей.

«Мне эти деньги без разницы, надо было привлечь внимание, СК для разбирательства и чтобы суд сделал независимую экспертизу. Хочу, чтобы разобрались в больнице, а там как будто ничего и не произошло, те же врачи принимают. Никакие меры внутри ОКБ не приняты», — пояснила мать погибшего.

Известно, что после произошедшего в больнице были проведены проверки, которые выявили нарушения в оформлении документов. Депздрав провел ведомственный контроль качества оказания медпомощи ребенку — проблем обнаружено не было.

Ранее похожая история произошла и в Магнитогорске. Там в детской городской больнице №3 в ночь на 19 сентября умер двухлетний мальчик. Дважды родители вызывали скорую помощь — во время второго вызова ребенок уже задыхался.

После того, как у мальчика температура поднялась до +39°C, родители вызвали медиков. Фельдшер осмотрела пациента — при ней ребенка вырвало. Медик заявила, что это отравление и прописала жаропонижающее, «Смекту» и «Регидрон».

«К полуночи ему снова стало хуже: рвотные позывы не прекращались, ребенок начал задыхаться. Мама снова вызвала «скорую», при этом уточнила, что он задыхается. Тем не менее приехала та же самая бригада, что в первый раз. Фельдшер, озвучив новый диагноз — ларингит, приняла решение везти ребенка с мамой на госпитализацию. В карете скорой помощи ему дали трубку с кислородом в носик, но лучше ему не становилось», — рассказывала изданию Znak.com бабушка малыша Наталья Хиль.

Медики сначала перевозили их от подстанции к больнице, пересаживая со «скорой» на реанимобиль, а затем оставили ждать врача в приемном покое. Реаниматолог, по словам родных мальчика, осмотрел его, однако никаких действий не предпринял, передает Znak.com.

«Ему там не дали ни кислородную маску, ничего. Медсестра предлагала градусник, а врач осматривал уже теряющего сознание мальчика, приговаривая: «Даааа, ну конечно, поздно вы его привезли». Лишь после этого разрешил маме отнести своего ребенка на руках до реанимационного блока, где забрал его. Через короткое время вышел, сказав, что сделал все, что мог», — уточнила пенсионерка.

В свидетельстве о смерти по результатам патологоанатомического вскрытия причиной указаны «другие и неизученные инфекционные болезни». Специальные экспертные исследования, которые смогут установить точную причину смерти, будут готовы в течение 30 суток.

Между тем минздравом Челябинской области была начата проверка по данному происшествию. Летальные случаи, по заявлению ведомства, находятся на особом контроле Минздрава, по ним проходит отдельный разбор с внештатными специалистами региона.