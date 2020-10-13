Не показала переписку: патрульный признался в убийстве трансгендера

В Новосибирской области задержали 20-летнего сотрудника ППС по подозрению в убийстве 24-летней девушки-трансгендера Виктории Басаковской. Об этом сообщили в управлении регионального Следственного комитета.

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По данным ведомства, трагедия произошла утром 5 октября 2020 года в селе Бурмистрово Искитимского района. В тот день молодые люди поссорились — девушка отказалась показывать свои переписки в мобильном телефоне.

После этого мужчина набросился на нее и задушил, а затем отрезал ее указательный палец, чтобы разблокировать мобильный телефон.

«Он погрузил труп на тележку и вывез в поле, расположенное в километре от деревни Бурмистрово, где его закопал», — уточнил источник сайта kp.ru в правоохранительных органах региона.

Предполагаемый злоумышленник действовал вместе с сообщником — предположительно, коллегой-полицейским, отмечает портал NGS.ru.

По данным Telegram-канала «Подъем», сестра задержанного указала правоохранителям на брата. По словам девушки, именно она и подруга убитой подняли шум, когда Басаковская пропала, потому что им самим «было страшно». На причастность родственника к преступлению указывало много факторов — его путаница в показаниях, свидетели и неграмотные сообщения, отправленные с телефона убитой.

Подозреваемый также пытался навести девушек на ложный след, рассказывая о бывшем молодом человеке Басаковской, однако сестра полицейского связалась с ним и выяснила, что те не общались больше полугода.

В настоящее время задержанный сотрудник ППС допрошен об обстоятельствах убийства, с ним проводятся следственные действия. Вину в совершении преступления он признал и сам показал, где закопал тело — по его словам, мотивом преступления стала ревность. СК по региону возбудил по данному факту уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

В свою очередь в ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили информацию о том, что подозреваемый в убийстве — сотрудник ППС одного из отделов внутренних дел Новосибирска.

«Начальником регионального главка принято решение об увольнении указанного сотрудника из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством РФ», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее жертва патрульного уже попадала в публичный конфликт — в июне 2019 года трансгендера не пустили заниматься в бойцовский клуб. Тогда девушка сразу сообщила директору клуба о своей ориентации, а после приобрела абонемент на занятия по MMA.

Однако через некоторое время после покупки оказалось, что тренер отказывается тренировать ее. Девушка пыталась разрешить конфликт мирным путем, однако наткнулась в соцсетях на публикацию о произошедшем со ссылкой на сотрудника клуба — в ней Викторию обвинили в том, что она требовала от клуба отдельных раздевалок, а также в том, что она оголилась на людях, передавал NGS.ru.

В конце сентября похожая история произошла и в Санкт-Петербурге. Там по подозрению в убийстве и расчленении 23-летней девушки-трансгендера из Узбекистана задержали 53-летнего Юрия Яновского.

По данным СК, в ночь с 12 на 13 января 2020 года мужчина решил воспользоваться интимными услугами в апарт-отеле. Однако в тот вечер ему показалось, что трансгендер пытается его усыпить и ограбить.

После этого он напал на жертву, зарезал ее, а затем распилил тело ножовкой. По версии следствия, спрятать останки ему помог знакомый. После убийства мужчина скрывался в Твери.

В июне во время купания в заводи реки Мга неподалеку от Санкт-Петербурга школьник обнаружил обезглавленное и расчлененное тело. Правоохранители опознала жертву по серийным номерам грудных имплантатов ирландского производства.

«Погибший оказывал сексуальные услуги. Сотрудники изучили связи погибшего и вышли на след его постоянного и, как выяснилось, последнего «клиента». Оперативникам стало известно, что подозреваемый, также как и его жертва, состоял в закрытом гей-сообществе», — рассказывали газете «КП» в ГУ МВД.

Следователи также выяснили, что подозреваемый уже был судим. В 2017 году он устроил стрельбу в квартире актерского дома Басина на площади Островского во время игры в покер. Тогда его осудили на один год условно по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».