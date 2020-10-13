«Стало жаль мужа»: что толкнуло мать на убийство сына

43-летняя жительница Подмосковья, которая, по данным СК, повесила четырехлетнего сына на колготках, страдала депрессией и обвиняла детей в набранном весе. Об этом сообщила газета «Комсомольская правда».

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По данным СМИ, 11 октября 2020 года женщина отправила мужа со старшими детьми гулять по городу, а сама осталась дома, чтобы выучить с младшим сыном стихотворение.

«Я не хотела жить. Гнала эти мысли прочь. В тот день мы с сыном стали учить стихотворение. В какой-то момент я снова захотела покончить с собой. Но мне вдруг стало жаль мужа.

Как он будет справляться с сыном без меня? Тогда я решила задушить сына. Но себя убить так и не могла, о чем жалею», — рассказала она в ходе допросов.

Когда супруг женщины вернулся домой, то полчаса уговаривал ее открыть дверь. «Я четко слышала, как он кричал: «Ты что с ума сошла? Открой». Решила, что они поссорились. Потом она все-таки впустила мужа и детей и через полчаса в дом приехала полиция», — уточнила «КП» соседка семьи Валерия Ладыгина.

После того, как мужчина вошел в жилище, он увидел сына висящего на шведской стенке. Мужчина попытался реанимировать мальчика, однако спасти его не удалось.

Жительницу Подмосковья задержали — вскоре ей проведут психолого-психиатрическую экспертизу, отмечает телеканал «360». Следствие намерено ходатайствовать об аресте — женщине предъявлено обвинение по статье «Убийство малолетнего». Ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Выяснилось, что предполагаемая злоумышленница уже не раз лечилась от шизофрении. Впервые в психиатрическую клинику она попала в 2001 году. Тогда ей поставили диагноз: послеродовая депрессия.

«Они после того случая боялись детей заводить. Но спустя три года решились на второго. Сейчас дочке уже 16, и она у них золотой ребенок. Талантливая девочка: занимается в театралке, подрабатывает фотографом, а еще ходит в студию «Юный журналист», — пояснила соседка сайту kp.ru.

Она добавила, что проблемы с психикой возобновились после рождения третьего ребенка. После этого у нее появилась одержимость похудением, которая закончилась новой депрессией. В 2012 году она вновь попала в психбольницу — после того, как напала на детей с ножом.

Когда женщина вышла из клиники, она забеременела четвертым ребенком. Соседка уточнила, что та не хотела рожать и планировала сделать аборт. «Она даже во время беременности хотела похудеть. Говорила, что ест очень мало, а когда малыш родился, все это прошло. Она была самой счастливой на свете: просто души в нем не чаяла», — рассказала подруга задержанной.

По ее словам, она очень ревновала супруга — «ей любовницы на каждом столбу мерещились», и она очень боялась остаться одна с четырьмя детьми. В августе этого года она призналась, что не хочет жить. Приятельницы вместе посетили врача, который выписал ей антидепрессанты.

При этом последние восемь лет женщина работала педагогом — воспитателем в детском саду, а затем учителем английского языка в школе. Каждый день занималась с детьми. Ежегодно проходила медосмотр — врачи не находили у нее психических отклонений.

Родители замечали, что педагог проявлял агрессию, как ко взрослым, так и к детям. Прокуратура начала проверять руководство ее последнего места работы. В соцсетях знакомые называют ее активной, пробивной и любящей детей женщиной.

«Не выглядела она больной, странноватой да. С очень активной жизненной позицией. Всегда впереди паровоза, любила всех жизни учить, но таких много. И детей своих она любила и заботилась о них. Но все это было несколько лет назад, давно я ее не видела. Страшная болезнь и страшная трагедия. Соболезную ее близким», — написала Елена Никитина в группе «Типичное Пушкино» в соцсети «Вконтакте».

Ранее уголовное дело по поводу убийства было возбуждено в Волгоградской области. Там 20-летняя местная жительница забила до смерти новорожденного из-за того, что тот плакал.

Утром 2 сентября 2020 года сожитель женщины, заметив, что мальчик не подает признаков жизни, сообщил об этом в правоохранительные органы. Мать при этом заявила, что ребенок накануне упал с детского кресла-качалки, ударившись головой. Однако спустя некоторое время она призналась следователям, что сама избивала сына. Расследование продолжается.