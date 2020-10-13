«Необъяснимая болезнь»: в США приостановили испытание вакцины

В США компания Johnson & Johnson заявила о вынужденной остановке третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса, которая началась в сентябре 2020 года. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

«Мы временно приостановили дальнейшее предоставление доз во всех клинических испытаниях нашей вакцины-кандидата против COVID-19, включая третью фазу всеобщих испытаний, из-за необъяснимой болезни у участника исследования», — уточнили в J&J.

Добровольца обследуют медики. Ожидается, что дополнительную информацию о его здоровье опубликуют после сбора всех необходимых данных. Как уточняет газета «Известия», всего в исследовании принимают участие 60 тыс. добровольцев из США, Бразилии, Аргентины, Мексики и других государств. Планировалось, что новая вакцина поступит в продажу в начале следующего года.

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Всего в США работают над четырьмя вакцинами — завершающие стадии клинических испытаний проходят несколько препаратов, разработанных компаниями Moderna, Pfizer и AstraZeneca. Американские власти уже закупили большие партии вакцины и готовы начать их распределять по стране, как только препараты будут одобрены к применению.

Между тем, по данным ВОЗ, всего в мире ведутся клинические испытания 44 вакцин-кандидатов. Так, Китай, откуда началась пандемия новой коронавирусной инфекции, проводит проверки 11 прививок, при этом четыре из них уже находятся на третьем этапе тестов.

Ученые исследуют сразу пять видов вакцин: инактивированную, аттенуированную гриппозную, препарат на основе рекомбинантных белков, аденовирусного вектора и нуклеиновых кислот. По заявлению Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая, вакцины могут быть готовы к массовому использованию уже к ноябрю 2020 года.

Ранее в Великобритании испытания аденовирусной вакцины от коронавируса, созданной в Оксфордском университете совместно с компанией AstraZeneca, возобновились после приостановки из-за неадекватной реакции добровольца — у него обнаружили поперечный миелит (воспалительное заболевание спинного мозга — «Газета.Ru»). Медики подозревали, что это может быть побочным эффектом вакцинации.

По итогам проверки выяснилось, что у пациента был недиагностированный рассеянный склероз. Независимая группа экспертов признала, что препарат в этом случае не сыграл роли.

Также британские медики начали исследования еще одного варианта вакцинации. Они планируют проверить, может ли прививка от туберкулеза вырабатывать иммунитет против SARS-CoV-2. Спонсировать исследование вызвался Фонд Билла и Мелинды Гейтс — на него выделят более $10 млн. Тесты пройдут сразу в нескольких странах: в Австралии, Нидерландах, Испании и Бразилии.

В Германии фирма BioNTech и ее американский партнер, фармацевтический производитель Pfizer, планируют начать клинические испытания вакцины. Планируется, что в нем поучаствуют до 30 тыс. добровольцев, которые получат вакцину или плацебо.

Если испытания пройдут успешно, обе фирмы уже в октябре планируют подать заявку на допуск вакцины на рынок. Планируется выпустить до 100 млн доз до конца этого года, а к концу 2021 года — произвести более 1,3 млрд доз вакцины. Ранее в Германии клинические испытания запустила и биотехническая компания CureVac из Тюбингена.

Напомним, что первую в мире вакцину для профилактики COVID-19 разработал Центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Летом препарат «Спутник V» успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировались иммунный ответ и антитела к коронавирусу SARS-CoV-2.

Вторая вакцина «ЭпиВакКорона», которую сделали в ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора, находится на завершающей стадии клинических исследований. Она произведена на основе химически синтезированных пептидных антигенов белков вируса SARS-CoV-2 и других компонентов.

При этом препарат не содержит живых ослабленных вирусов или генетического материала коронавируса. Вирусные векторы, попадая в клетку, обеспечивают синтез защитного антигена. В ответ на появление в организме чужеродного белка происходит формирование полноценного антительного и клеточного иммунитета. Уточняется, что все привитые добровольцы уже дома, иммунитет против коронавируса у них выработался.

Третью вакцину разработали в Центре Чумакова РАН — она на старте клинических исследований. Они завершатся осенью, а начало производства — после регистрации — намечено на конец 2020 — начало 2021 года.