«Беспорядочный огонь»: обнаружено тело нижегородского стрелка

В Нижегородской области правоохранители нашли тело 18-летнего Данила Монахова, который незадолго до этого расстрелял шестерых человек. Об этом сообщили в ГУ МВД.

По данным ведомства, его нашли в окрестностях поселка Большеорловское — в 500-600 м от места расстрела. Сейчас следователи и сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства его гибели. По предварительной информации, молодой человек покончил с собой.

Сразу после массового расстрела он убежал в сторону ближайшего леса. Его поиски продолжались всю ночь. В них были задействованы сотрудники ОМОНа, СОБРа и военнослужащие. Также пришлось подключать авиационный отряд и специальную технику.

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Накануне, 12 октября, около 16.00 вооруженный огнестрельным оружием юноша открыл огонь по людям — трое человек погибли на месте, еще троих доставили в больницу в состоянии разной степени тяжести.

Поначалу сообщалось, что погибший начал стрелять на автобусной остановке. Однако, как рассказали местные жители порталу NN.Ru, сперва нападавший открыл огонь в доме №7 по улице Микрорайон, после чего вышел на улицу, убил выстрелом в спину прохожего и отправился на остановку, где начал вести огонь по случайным людям и всему, что попадало в поле зрения, в том числе и по автобусу. После этого подозреваемый скрылся в неизвестном направлении.

По данным СМИ, в день трагедии Монахов приехал в гости к бабушке из Нижнего Новгорода. По словам очевидцев, прямо перед трагедией бабушка провожала его на автобусную остановку. Однако в автобус Данил не сел: ему внезапно захотелось в туалет и он пошел обратно в квартиру. Его не было около 10 минут.

Когда пенсионерка решила вернуться в жилище, чтобы проверить внука, он выстрелил ей в живот, после чего продолжил вести огонь по людям.

«Он выстрелил в нее, потом убил соседа, который прибежал на помощь, убил еще одного мужчину со спины и пошел на остановку, где открыл беспорядочный огонь. В автобусе никто не пострадал, но после этого он продолжил стрелять по местным жителям», — рассказала одна из свидетельниц происшествия.

Всего по информации регионального следственного управления СК РФ, в результате происшествия погибли трое мужчин. Еще три женщины пострадали — их госпитализировали в тяжелом состоянии.

Telegram-канал «Life Shot» сообщает, что бабушке стрелка — Галине Монаховой пришлось ампутировать руку — она потеряла очень много крови и находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

«[У нее] крайне тяжелое состояние. Множественные огнестрельные ранения органов брюшной полости. Операция закончена. Работала бригада хирургов из нескольких больниц. Была массивная кровопотеря, налажена гемотрансфузия, кровотечение остановлено», — уточнил NN.ru министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов.

По факту случившегося Следственный комитет по Нижегородской области возбудил в отношении 18-летнего Монахова уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух и более лиц».

Между тем родственник стрелка рассказал kp.ru, что проблем в семье у юноши не было. «Отец работает в Богородске на складе, мать — менеджер по продажам. Семья у него полная, хорошая. Они все вместе живут, у него есть еще сестренка, она на 7 лет младше. Я сам теряюсь в догадках, что случилось. Вот созванивались со всеми родственниками. Никто ничего понять не может», — пояснил дядя юноши.

Соседи охарактеризовали его так же. По словам местного жителя, молодой человек был тихий и спокойный. «Месяц назад купил ружье, ходил с отцом на охоту. Последние несколько лет не приезжал, а после покупки ружья уже был два или три раза», — отметил мужчина.

Известно, что Монахов учился в профинтернате на мастера по обработке цифровой информации. Однокурсники отзываются о нем как о человеке замкнутом, но старательном — все задания преподавателей он всегда выполнял, сообщал Telegram-канал «Life Shot».

«Предварительное расследование показало, что [Даниил] Монахов увлекался огнестрельным оружием: его тактико-техническими характеристиками, конструктивными особенностями и историей. Также он увлекался компьютерными играми. Кроме этого, в числе его хобби сталкеринг — экстремальный индустриальный туризм», — добавил ТАСС источник в правоохранительных органах. Разрешение на оружие 18-летний Данил Монахов получил всего 10 дней назад.