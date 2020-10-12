«Есть запас прочности»: в Кремле исключили полный локдаун

В Кремле считают, что нынешняя система борьбы с коронавирусом в России позволяет при росте заболеваемости не прибегать к полному локдауну. Таким образом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, почему в нынешней ситуации с распространением инфекции в стране повторно не вводят строгие ограничительные меры, передает ТАСС.

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Представитель Кремля заверил, что российские власти ставят в «абсолютный приоритет» жизнь и здоровье граждан страны — «все остальное следует далее». Однако, по словам Пескова, по сравнению с весенним периодом сейчас в стране сформирован «больший запас прочности». Он пояснил, что «сейчас разработаны гораздо более продвинутые протоколы лечения, которые позволяют обеспечивать меньшую смертность, <…> подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество инфицированных и обеспечивает возможность для более эффективного и быстрого излечения».

«Все это позволяет быть более гибкими и позволяет в большей степени учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун», — отметил Песков.

Он добавил, что сейчас у специалистов есть система борьбы с коронавирусом, которую весной «только формировали». Представитель Кремля заверил, что она «показывает свою эффективность».

«Да, количество инфицированных растет, но тем не менее система работает, нужно только повысить самосознательность людей, чтобы они принимали более эффективные меры для минимизации угрозы инфицирования», — отметил Дмитрий Песков.

Что касается вопроса о том, стоит ли ждать нового обращения от президента России Владимира Путина, то это, по словам Пескова, «зависит от решения главы государства, если он посчитает необходимым».

Представитель Кремля также ответил на вопрос о том, как власти планируют решить проблему нехватки врачей в регионах. Песков напомнил, что весной из-за сложной ситуации с распространением коронавируса медики из Москвы были направлены на помощь коллегам в другие субъекты федерации. Теперь, по его словам, если регионы обратятся в штаб, «будут приниматься решения о такой взаимопомощи кадрами». «Эта практика тоже уже была апробирована и отлажена», — заверил он.

Песков заметил, что российские регионы сталкиваются с разной нагрузкой, а распространение инфекции происходит неравномерно по всей стране. «Перераспределение мощностей вполне возможно и допустимо», — добавил он.

Ранее в Роспотребнадзоре спрогнозировали, когда Россия может выйти на плато по заболеваемости коронавирусом. Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная считает, что это произойдет через 10-20 дней.

«Возможно, это произойдет в течение следующих 10–20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября», — приводит ее слова РИА «Новости».

Выходу на плато способствуют перевод части сотрудников компаний на удаленную работу, продление школьных каникул, а также соблюдение мер профилактики населением.

Пшеничная уточнила, что замедление темпов роста заболеваемости будет видно не сразу, так как у вируса есть двухнедельный инкубационный период. По словам эпидемиолога, должно пройти минимум 1,5 инкубационных периода для того, чтобы ожидать выхода на плато.

В дальнейшем, по ее мнению, число новых случаев коронавируса, которые выявляются в стране за сутки, не должно превысить 17-18 тыс. человек. «Но какие-либо точные прогнозы делать крайне сложно», — добавила специалист.

Несколько дней подряд в России устанавливается рекордный рост заболеваемости. За последние сутки количество новых случаев коронавируса составило 13 592, что больше показателей весеннего пика. Из них 26,2% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в стране умерли 125 пациентов, выздоровели почти 4 тыс. человек.