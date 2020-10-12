«Ест, пьет, играет»: что известно о состоянии «младенца из шкафа»

Состояние шестимесячной девочки, которую мать с рождения прятала в шкафу в городе Карпинске в Свердловской области, оценивается медиками как стабильное. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу областной детской клинической больницы №1.

«Состояние стабильное. Она ест, пьет, играет», — рассказали в медучреждении. Там добавили, что девочка уже ест лечебную молочную смесь энтерально.

Сейчас врачи готовятся перевести младенца из реанимации в педиатрическое отделение — ранее они отмечали, что девочка была доставлена в Екатеринбург в тяжелом состоянии ввиду дистрофии третьей степени на фоне длительного голодания, ее вес составлял всего 3 килограмма 100 граммов.

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Напомним, ребенка, находившегося в состоянии сильного истощения, нашли приятельницы 37-летней матери-одиночки из города Карпинска — женщины пришли к ней на застолье, в ходе которого услышали доносящиеся из шкафа звуки. Открыв его, они увидели сумку с еле живым младенцем.

«Они были уже пьяные, начали реветь, снимать на видео этого ребенка, спрашивать мать, как так, зачем, за что такое ребенку. Забрали ребенка сразу же к себе домой. На следующий день вызвали и «скорую», и полицию. Когда «скорая» приехала, врачи спросили: «Вы не боялись, что ребенок за сутки умрет у вас?» Но они были в таком шоке, что даже не подумали об этом», — рассказала порталу e1.ru знакомая матери.

Помимо истощенного младенца с женщиной также жили двое детей – мальчик 13 лет и трехлетняя дочь. Оба знали о ребенке, но мать категорически запрещала кому-либо про него рассказывать.

«Мальчик-то молчал, а девочка в садике говорила, что у них есть кукла, «как живая, зовут Полина». Но никто внимания не обращал: думали, девочка маленькая, фантазирует», — вспоминает собеседница e1.ru.

Однако выяснилось, что старший брат подкармливал сестру, давал ей смесь для новорожденных. Когда матери не было дома, он кормил малышку и менял ей подгузники.

«Подросток сам вычитал в интернете, чем кормят грудничков. Давал ей смеси, выдавливал их из шприца. Потом стал кормить печеньем и хлебом, размоченным в молоке», — рассказала знакомая семьи РИА «Новости».

Семья на учете в ПДН не состояла, жалоб со стороны соседей на нее не поступало.

Следственный комитет по Свердловской области возбудил уголовное дело по статье «Истязание» в отношении женщины — теперь, по данным ведомства, следователи рассматривают вопрос о переквалификации статьи.

«Допрошен ряд свидетелей, назначена судебная медицинская экспертиза для выяснения степени тяжести вреда, причиненного здоровью ребенка. По результатам медицинской экспертизы, в дальнейшем в ходе следствия будет рассмотрен вопрос о переквалификации на более тяжкий состав преступления — покушение на убийство малолетнего ребенка», — говорится в сообщении.

В местном ГУ МВД также намерены установить достоверно, действительно ли девочка приходится дочерью женщине. Оказалось, что в период беременности женщина не стояла на учете ни в одной женской консультации и родила ребенка самостоятельно полгода назад. Оформлением свидетельства о рождении она также не занималась.

Мать младенца поместили в психиатрическую больницу, где она проходит психолого-психиатрическое обследование, заявила уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

«Женщина помещена на обследование в больницу на предмет ее психологического состояния, так как она до сих пор не может внятно объяснить, почему столь жестоко поступила с собственной дочерью. Сотрудники полиции отрабатывают различные версии случившегося, в том числе послеродовую депрессию и шок от того, что она одна осталась с тремя несовершеннолетними детьми на руках», — добавили в местном МВД.

Правоохранителям также удалось пообщаться с друзьями женщины, которые охарактеризовали ее исключительно положительно — по их словам, женщина никогда не злоупотребляла алкоголем, не принимала наркотики и в целом образцово ухаживала за двумя детьми, рожденными от разных отцов.

Тем временем опекой над старшими детьми женщины пока будет заниматься их бабушка. Старшему ребенку сейчас оказывается помощь специалистов, отметила омбудсмен Анна Кузнецова.

«Я поговорила с коллегой в регионе, предложила перевести девочку в Москву, но пока необходимо комплексное медицинское обследование, чтобы оценить ее состояние здоровья. А мы готовим обращение в прокуратуру в том числе с целью проверки деятельности/бездеятельности органов системы профилактики в этом конкретном случае», — написала Кузнецова в Facebook.