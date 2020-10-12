«Как в августе»: синоптики обещают «удивительную» погоду

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода до 20-х чисел октября будет по всей территории России аномально теплой. Его слова передает РИА «Новости».

«Аномалии везде положительные, будет теплее климатических значений», — отметил он.

По словам Вильфанда, отклонения от нормы в разных регионах России различаются. Наибольшее удивление у него вызвала Якутия – дневная температура на севере поднимается выше нуля, превышение нормы составляет 8-9°C. Такое случается крайне редко, заявил он.

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Ранее в беседе с RT Роман Вильфанд заявил, что в Москву в ближайшие дни вернется августовская погода. Во вторник и среду воздух может прогреться до +19°C. Тем не менее, к выходным в столичный регион придут северные воздушные массы, и в столице похолодает.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил РБК, что на этой неделе в Москву придут дожди. Будет теплее нормы, но из-за нарастания активности циклонов моросить начнет уже в понедельник.

Вторник при этом может быть солнечным и теплым — до +18 градусов тепла. В среду — снова дожди, однако на температуру воздуха это не повлияет.

Холодать начнет с четверга — будет от +13 до +15°C, в пятницу — еще на пару градусов прохладнее, а на выходных в столичном регионе дневная температура опустится и вовсе до +7°C.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд погоду на следующей неделе в столичном регионе назвал удивительной. «Температура выше нормы на 6-8 °С... Если в понедельник максимальная температура около +15 °С, то уже во вторник и среду +17...+19 °С. Такой температурный фон характерен для конца августа», — сообщил метеоролог.

По словам Вильфанда, погода «запаздывает» на полтора месяца: «В третьей пятидневке октября августовская погода. Это просто замечательно», — порадовался синоптик. Специалист объяснил, что такой температурный фон связан с выносом теплых воздушных масс с юго-запада и юга.

«Дождики возможны в понедельник и во вторник, но такие небольшие, что на них можно не обращать внимания при такой высокой температуре», — добавил Роман Вильфанд. Тем не менее, метеоролог отметил, что к выходным воздушные массы будут менять направление с южных на северные. Антициклон уходит из ЦФО, ему на смену придут циклонические вихри.

Ранее Гидрометцентр России представил «вероятностный прогноз в отопительный период» — с октября по март.

Обещалось, что октябрь в целом будет холоднее, чем год назад, на юге Центрального и Приволжского федеральных округов. Однако на северо-западе страны, а также на юге Сибири и в большей части Дальневосточного ФО будет заметно теплее нормы.

В ноябре теплый циклон удержится в СЗФО, а также в Приволжье, на Урале и в Сибири. На северо-западе Якутии последний месяц осени также должен быть теплее обычного. А вот в Магаданской области и на Чукотке температуры будут ниже, чем в 2019 году.

Декабрь окажется холоднее обычного на Дальнем Востоке — в остальных регионах РФ первый месяц зимы ожидается более теплым. В январе также будут наблюдаться погодные аномалии. Что же до февраля, то последний месяц календарной зимы на большей части России будет холоднее, чем в 2020 году —исключение составит лишь Приморье.

В марте, по мнению синоптиков, выше нормы температуры будут держаться в Центральной России, Приволжье и на Урале, на юге страны и в Сибири, а также на Чукотке. В Забайкалье первый месяц грядущей весны будет холоднее, чем годом ранее.

Климатологи ранее заявляли, что аномально теплая зима 2020 года не означает повторения через год, однако это остается возможным.