«Страшная болезнь»: жительница Подмосковья повесила сына

В Подмосковье 43-летнюю местную жительницу задержали по подозрению в убийстве четырехлетнего сына. Об этом сообщили в управлении областного Следственного комитета.

По предварительным данным ведомства, трагедия произошла с 15.00 по 17.00 11 октября 2020 года в городе Пушкино. Мать повесила ребенка на колготках на шведской стенке — в это время отец мальчика ушел на прогулку со старшими детьми.

Вернувшись, мужчина обнаружил запертой входную дверь. Поначалу супруга не хотела открывать, однако после того, как дочери ушли на улицу, она впустила его в жилище — отец обнаружил сына в критическом состоянии. Он попытался оказать первую помощь ребенку, но спасти мальчика не удалось.

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Пояснить мотив убийства и причины произошедшего следователю женщина не смогла. Сейчас на месте происшествия работает следственно-криминалистическая группа. Криминалисты проводят осмотр квартиры. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, собирается характеризующий материал, допрашиваются родственники.

Следственным комитетом по Московской области было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Статья предусматривает наказание для женщины до 20 лет колонии.

Известно, что подозреваемая работала учительницей английского языка — она преподавала в школах и детском саду, была членом местного клуба приемных и многодетных семей и даже награждена за активное участие в жизни сообщества. Ее супруг занимался программированием — в семье воспитывались четверо детей: два сына — 19 лет и 4 года, две дочери — 13 и 16 лет, сообщил источник kp.ru.

В последнее время у женщины была сильная апатия, пишет газета «Московский комсомолец».

Подозреваемая несколько лет наблюдалась у психиатра с подозрением на «шизофрению». Известно, что на учете она при этом не стояла», — уточнили в областном СК.

В соцсетях знакомые женщины отзываются о ней как о человеке со странностями, но она была активной, пробивной и очень любила своих детей.

«Не выглядела она больной, странноватой да. С очень активной жизненной позицией. Всегда впереди паровоза, любила всех жизни учить, но таких много. И детей своих она любила и заботилась о них. Но все это было несколько лет назад, давно я ее не видела. Страшная болезнь и страшная трагедия. Соболезную ее близким», — написала Елена Никитина в группе «Типичное Пушкино» в соцсети «Вконтакте»

В то же время мать одного из учеников задержанной Нателла Вишнякова написала, что у женщины были проблемы с агрессией еще год назад.

«Она и год назад весьма странно и агрессивно вела себя на нашем общешкольном родительском собрании в 9-й школе. Бросалась с различными претензиями на завучей и преподавательский состав во время их выступлений. Мы еще тогда подумали: «Точно шиза». А сейчас то самое осеннее обострение у психических», — предположила она.

За неделю до этого похожая трагедия произошла и в Волгоградской области. Там 35-летняя женщина порезала своих детей ножом, а затем свела счеты с жизнью.

По данным СК, тело фармацевта одной из аптек города Волжского обнаружили утром 2 октября в квартире на улице 40 лет Победы — женщина скончалась от потери крови. Ее восьмилетнего сына и четырехлетнюю дочь с ножевыми ранениями экстренно доставили в больницу, состояние мальчика врачи оценили как тяжелое.

Раненый мальчик, уже истекая кровью, смог дозвониться бабушке, которая живет неподалеку, в соседнем доме. После этого пенсионерка вызвала «скорую» помощь и полицию.

Среди версий причин произошедшего правоохранители рассматривают внезапное расстройство психики, ревность и религиозные мотивы. Отец мальчика и девочки, по данным «Волгоградской правды», в момент трагедии находился по работе в другом районе области.