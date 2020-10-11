Задержание россиян в Минске: украинский куратор объяснил провал операции

Провокация с вызовом и задержанием в Минске россиян, якобы являющихся наемниками частной военной компании Вагнера (деятельность ЧВК запрещена законодательством РФ), была задумана оперативниками Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины, рассказал сотрудник украинских спецслужб с позывным «Богдан» в программе «Прямий доказ» на телеканале «Прямой».

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По его словам, украинские спецслужбы выявили тех россиян, которые якобы воевали в Донбассе в составе ополченцев, и хотели получить их себе, чтобы судить по статье «терроризм». Идею оперативников поддержало руководство минобороны, и летом прошлого года они начали разрабатывать план операции, пишет издание «Обозреватель».

«На них была готова уже вся полностью информационная база... Все было готово заранее. Они бы садились в аэропорту «Борисполь» на самолете, и не надо было ждать некоторое время, чтобы понять, а что им вообще предъявить», — сообщил «Богдан», курировавший эту операцию на уровне оперативников.

«Вербовать» россиян решили якобы на работу в Венесуэлу и на Ближний Восток, переговоры вел руководитель их группы Артем Миляев с позывным «Шаман», проживающий в городе Волжский Волгоградской области. Украинская разведка уверяет, что в 2015-2016 годах он воевал в составе 9-го полка 3-го стрелкового батальона «Чебурашка» на Мариупольском направлении, отлично управляется ручным противотанковым гранатометом и пулеметом. Украинцы решили, что он сможет быстро собрать группу из нужных наемников.

Требование об участии в войне в Донбассе «работодатели» не выдвигали, чтобы не вызвать лишних вопросов. Рейс «вагнеровцев» был запланирован на 24 июля, однако в этот день на совещании у украинского президента Владимира Зеленского председатель офиса президента Андрей Ермак предложил главе государства перенести операцию на неделю из-за введения перемирия в Донбассе.

«Офис президента не отдал должного этой спецоперации с самого начала, особенно на этапе завершающей стадии.

Разведчики в авральном порядке купили «вагнеровцам» новые билеты и поселили их в санаторий «Белорусочка» под Минском — чтобы недорого и подальше от лишних глаз», — отметил украинский военный.

А за день до вылета сотрудники КГБ Белоруссии задержали всех россиян.

«У нас на самом высоком уровне государственной власти сидит «крыса». Такая огромная «крыса», явно с возможностями позвонить кому-то туда и сказать об этом», — уверен «Богдан».

По его информации, на заседании 24 июля в кабинете Зеленского находились: глава ГУР Василий Бурба, заместитель председателя Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий, помощница Зеленского Мария Левченко (не имеющая доступа к государственной тайне), первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслан Демченко, заместитель руководителя офиса президента Роман Машовец, Зеленский и Ермак. «Богдан» не исключил причастности к предательству любого из перечисленных.

После провала провокации почти все причастные к ее организации лица из низшего руководящего состава были уволены, а на некоторых даже возбуждены уголовные дела.

Россияне были задержаны в ночь на 29 июля недалеко от Минска. Еще один гражданин РФ был задержан в Гомельской области.

Белорусские СМИ сообщили, что «боевики из России» были задержаны из-за «нехарактерного поведения» в санатории — основанием для проверки стали одежда в стиле «милитари» и отказ от алкогольных напитков.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в этой связи указал на странные обвинения в отношении россиян.

«В Российской Федерации находится огромное количество белорусских мужчин, в том числе и в похожей одежде, которые также ведут себя нехарактерно, не употребляют алкоголь», — отметил представитель Кремля.

Вскоре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что «договорился» с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу задержанных.

«C Путиным договорились разобраться по боевикам. Может быть, третья сторона это спровоцировала», — сказал белорусский президент.

Передача россиян состоялась 14 августа. Киев раскритиковал такое поведение Минска, это вылилось в значительное ухудшение украино-белорусских отношений.

Вскоре о причастности Ермака к провалу операции заявил агент Национального антикоррупционного бюро Украины, ветеран АТО Евгений Шевченко.

Журналист Юрий Бутусов также сообщил, что предателем является Ермак, который испортил всю операцию, чтобы не ухудшать отношения с Москвой.

Позднее Шевченковский суд Киева обязал СБУ завести уголовное дело на главу офиса президента по подозрению в государственной измене и шпионаже.

«Этим процессуальным механизмом часто пользуются политики в пиар-целях, чтобы заявить в телеэфирах о якобы открытом уголовном производстве. Никакой реальной перспективы, реального содержания в такой активности нет», — заявил сам Ермак.

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан признался в том, что весь скандал был провокацией, организованной совместно украинскими и американскими властями.

Он добавил, что все американо-украинские планы пустил под откос «один телефонный звонок» человека из ближнего круга Зеленского, не пояснив — кому и от кого.