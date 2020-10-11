Красные приливы: ученые обвинили водоросли в загрязнении Камчатки

Наиболее вероятной причиной загрязнения акватории у побережья Камчатки российские ученые назвали токсичные водоросли. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на директора Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН Алексея Озерова.

«Полной ясности пока нет. Но вариант, что это токсичные водоросли, выходит на первое место. Дальше одна из главных задач — провести морские экспедиции. И разобраться, что может приводить эти водоросли в такое активное состояние, что у нас возникают красные приливы», — отметил специалист.

9 октября сотрудники ДВФУ, КамчатНИРО и Кроноцкого заповедника вернулись из научно-исследовательской экспедиции, во время которой обследовали акваторию Авачинского залива, собрали образцы грунта и бентоса (то есть совокупности живущих на дне организмов), сделали заборы воды на разных глубинах.

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«Мы подозреваем, что вся эта чрезвычайная ситуация обусловлена возникновением и быстрым, ускоренным ростом популяции микроводорослей. Часть проб, которые мы собрали, сразу же отправили в Тихоокеанский институт биоорганической химии. В истории было много красных приливов, и все они имели разные масштабы и последствия», — заявил научный руководитель лаборатории экологии и эволюционной биологии водных организмов ДВФУ Кирилл Винников.

По его словам, в водоемах существует большое количество микроводорослей, которые выделяют токсины с разной степенью воздействия как на фауну, так и на людей.

Во время погружений участники экспедиции заметили, что больше всего пострадали морские ежи. Ученые предполагают, что именно они являются индикатором загрязнения на Камчатке, которое теперь называют «биогенным», то есть вызванным природными факторами.

Ранее версию о том, что гибель морских обитателей у берегов Камчатки спровоцировали токсичные водоросли-динофлагелляты, высказала профессор кафедры КамчатГТУ, доктор биологических наук Татьяна Клочкова. 8 октября при облете Авачинского залива исследователи заметили на воде пятна темно-зеленого цвета.

Однако научный сотрудник биологического факультета МГУ Вадим Марьинский в эфире программы «События. 25-й час» на телеканале «ТВЦ» усомнился в природной причине катастрофы. По его мнению, такая версия несостоятельна, поскольку масштаб загрязнения слишком большой.

«Если техногенная версия, нужно разобраться с источником. Либо это вещества, которые попали с реками, либо что-то, что произошло на глубине океана. Потому что мы видим, что выброшены морские звезды и ежи — представители донной фауны», — пояснил он.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что спутниковые снимки помогли установить судно, которое сбрасывало отходы в акватории Авачинского залива 23 сентября. Однако по его словам, этот сброс не мог привести к серьезному загрязнению и гибели огромного числа морских животных.

«По данным Института космических исследований Российской академии наук, обнаружено судно, которое проходило 23 сентября в 7 утра вблизи Халактырского пляжа. С него были сброшены воды. Сам объем очень незначительный, и, конечно, он не мог привести к эффекту, наблюдаемому по всей акватории», — написал он в Instagram.

Напомним, загрязнение акватории в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа было замечено в конце сентября 2020 года. Сообщалось о необычном цвете воды и массовой гибели морских животных, поступали жалобы на першение в горле и ожоги роговицы глаз после купания.

После проведенных исследований в правительстве региона исключили версии техногенного влияния Радыгинского и Козельского полигонов на акваторию Авачинского залива, а также пагубного воздействия вулканических и сейсмологических факторов.

4 октября пробы воды из рек, впадающих в северную часть Авачинского залива, показали отсутствие нефтепродуктов и каких-либо значительных превышений концентрации вредоносных элементов, а вода в реках Мутнушке и Налычеве соответствует ГОСТу «Вода питьевая».

Росприроднадзор выявил превышение фосфат-ионов в 10,8 раза в воде у Халактырского пляжа и в 5,7 раза в реке Мутнушке около Козельского полигона. Согласно информации ведомства, в воде Мутнушки, которая находится рядом с Козельским полигоном, нашли превышение фосфат-ионов в 6,5 раза, железа в 2,6 раза и фенолов в 1,3 раза.

У устья реки Халактырка превышение железа составило 7,2 раза, фенолов — 3,6 раза, фосфат-ионов — 2,2 раза. Показатель железа сильно превышен в 5,4 раза и у устья реки Таенки.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по двум статьям «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» и «Загрязнение морской среды».

В воскресенье, 11 октября, на юг Камчатки отправилась экспедиция с участием водолазов, чтобы сделать новые пробы воды для дальнейшего исследования.