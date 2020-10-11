«Лайт-вариант»: Собянин о рекомендациях по коронавирусу

Московские власти будут контролировать перевод 30% сотрудников столичных компаний на удаленную работу, предупредил мэр города Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия-1».

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«К сожалению, другого варианта нет. На самом деле это такой самый лайт-вариант, когда предприятия не закрываются, ни одна из сфер экономики не закрывается», — отметил градоначальник. Он указал, что власти города требуют «списки людей, которые переводятся на удаленку».

По словам Собянина, через несколько месяцев начнется массовая вакцинация против коронавируса, которая поможет наладить ситуацию. Но «надо пройти эту историю без потерь».

«Вокруг нас существует постоянный риск, что рядом находится человек, который, может, и не подозревает об этом, болеет ковидом», — добавил мэр.

Глава Москвы подчеркнул, что власти города не будут останавливать инвестиционные программы развития. В частности, он имел в виду транспортные программы — поставки новых трамваев, электробусов и вагонов метро. Такие программы, по его мнению, должны работать «на сегодня и на завтра, создавая новую экономику города».

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в Москве власти города выпустили новые рекомендации. Среди них продление школьных каникул до 18 октября, советы людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями не выходить из дома без необходимости, а также обязательный перевод части сотрудников на удаленную работу. Кроме того, временно были заблокированы социальные карты школьников и пенсионеров.

При этом московские предприятия и организации обязаны предоставить столичным властям данные о своих сотрудниках, которые были переведены на удаленку.

Работодатели должны указать номера мобильных телефонов, социальных карт, машин и транспортных карт «Тройка» и другие данные.

С 12 октября руководители компаний должны отчитываться перед чиновниками о выполнении требований. В противном случае организации должны будут выплатить штраф.

Тем временем юристы заявили, что не согласны с тем, что информация о сотрудниках, которую должны предоставить компании, не относится к персональным данным сотрудников.

Ранее в Департаменте информационных технологий Москвы заявили, что вышеперечисленные данные без указания Ф.И.О. москвича или иных сведений, которые позволили бы установить личность, не являются персональными.

Но председатель коллегии адвокатов «Старинский и партнеры» Владимир Старинский придерживается иной позиции. В комментарии РБК он напомнил про п. 3 ст. 1 закона «О персональных данных». В нем указывается, что персональной информацией являются любые данные, которые прямо или косвенно относятся к определенному или определяемому физическому лицу.

Старинский отметил, что сюда входит не только фамилия, имя и отчество, но и другая информация, позволяющая косвенно установить по ней физическое лицо.

«Имея номер транспортного средства или социальной карты, город может обратиться к базам данных и легко выяснить недостающую часть персональных данных», — уточнил адвокат.

Кроме того, по такому приложению, как GetContact, можно выяснить, как человек записан в телефонах других пользователей.

По словам Старинского, с нововведением городские власти могут признать, что здоровье и благополучие людей важнее, чем законодательство о персональных данных. «Иначе получается, что мэрия вводит работодателей в заблуждение», — добавил собеседник издания.

В России за сутки выявлено 13 634 новых случая COVID-19. Уже третий день подряд показатель является рекордным и превышает майский уровень, отмечает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.