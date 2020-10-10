Усталость и волдыри: врачи предупредили о новых симптомах COVID-19

Британские ученые сообщили о трех новых симптомах коронавируса, на которые ранее пациенты не обращали внимания. Как оказалось, это мышечная боль, повышенная утомляемость и образование волдырей на ногах, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на доклад научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям при британском кабинете министров.

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В представленном документе также перечислены потеря обоняния и вкуса, лихорадка, боль в груди, мышечная боль, хриплый голос, диарея, бред, волдыри на ногах и красные рубцы на лице и шее — все эти симптомы могут проявиться у пациентов в первую неделю заболевания.

При этом новые симптомы вносить в официальный список признаков заражения коронавирусом не будут. Как пояснили специалисты, это может увеличить нагрузку на систему тестирования и снизить ее точность с 95 до 19%. Поэтому основными симптомами по-прежнему стоит считать повышенную температуру тела, потерю обоняния и сухой кашель.

В том же докладе ученые предложили новый способ заставить переносчиков COVID-19 сидеть дома. В первую очередь властям следует заключить сделку со стриминговыми видеосервисами Netflix и Amazon Prime, чтобы последние бесплатно показывали сериалы и фильмы тем, кто находится на самоизоляции из-за подозрения на наличие коронавируса.

Как оказалось, сейчас всего 20% опрошенных британцев готовы соблюдать самоизоляцию даже при наличии симптомов заболевания. Такое положение дел, по мнению специалистов, нужно срочно исправлять, чтобы снизить темпы распространения инфекции.

«Ситуацию могли бы исправить онлайн-сервисы, которые предоставляли бесплатный доступ к своему контенту только для тех, кто вынужден сидеть дома из-за болезни», — считают врачи.

Более того, еще один способ сократить причины для выхода зараженных граждан из дома — стабильное обеспечение их продуктами. В первую очередь этот вопрос актуален для тех, кто не может попросить об этом семью или друзей, подчеркивают составители доклада.

В заключительной части документа также были приведены наиболее подверженные заражению коронавирусом группы населения. И на этот раз в них включили домохозяек.

Согласно заключению медиков, женщины, регулярно проводящие дома уборку и стирающие вещи членов семьи вручную, заражаются коронавирусом чаще, так как он может жить на поверхностях до трех дней.

«Мы не хотели бы усиливать бремя домашней работы, которое лежит на женщинах, однако считаем важным донести до них совет наводить чистоту в доме более безопасным способом», — подчеркнули ученые.

Пациенты, переболевшие COVID-19, также рассказали о новых необычных симптомах заболевания. Об этом накануне сообщила доцент американской медицинской школы Университета Индианы Натали Ламберт научному изданию Medicalxpress.

Наиболее распространенными среди нынешних пациентов с коронавирусом оказались ощущения жжения в районе стоп, внезапные провалы в памяти, бессонница, необъяснимые кожные высыпания, онемение лица и тела, выпадение волос.

«Кроме того, растет количество якобы выздоровевших людей, которые продолжают страдать от невылеченных симптомов. Поэтому необходимо исследование, в рамках которого были бы изучены долгосрочные последствия COVID-19», — предупреждает Ламберт.

Ученые из Университета Ливерпуля, в свою очередь, также предупреждают о нетипичном поражении поджелудочной железы, обнаруженном у пациентов, больных COVID-19. Как оказалось, у молодых мужчин с COVID-19 инфекция проявилась в виде повышения сахара и жира в крови. Как выяснялось позже, все они страдали воспалением поджелудочной железы.

Врачи решили, что замеченные ранее симптомы являются признаками именно этой патологии, которая под воздействием COVID-19 теперь протекает иначе.

Не стоит забывать и о том, что в некоторых случаях от коронавируса у людей развивается паралич, напоминают специалисты из Италии. Согласно их наблюдениям, у кого-то парализует лицевые мышцы или дыхательную систему, а у некоторых пациентов перестают двигаться и нижние конечности. Такая реакции организма случается из-за того, что антитела к коронавирусу начинают бороться против собственной ткани в оболочках нервов. Тем не менее паниковать раньше времени не стоит — у большинства пациентов возможность двигаться позже возвращается.