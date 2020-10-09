«По крыльям стреляют»: родители олимпиадников пожаловались на Всеросс

Генпрокуратура взяла на особый контроль порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников (ВОШ). В частности, устранением нарушений и соблюдением прав детей на ВОШ будет заниматься генпрокурор РФ Игорь Краснов. Об этом сообщили в ведомстве.

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«Утвержденный Минобразования и науки РФ еще в 2013 году порядок проведения всероссийской олимпиады не отвечает современным реалиям и не в полной мере учитывает требования законодательства. Неурегулированность ряда вопросов создает предпосылки к ущемлению гарантированного статьей 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» права детей на развитие своих творческих способностей и интересов посредством участия во всероссийской олимпиаде школьников», — заявили в Генпрокуратуре.

ВОШ в ведомстве заинтересовались после скандала, который разразился весной этого года, – из-за пандемии COVID-19 в Министерстве просвещения РФ приняли решение отменить заключительный этап олимпиады.

При этом ее призерами признали всех 11-классников, победивших на региональном этапе. А вот победителям из 9-х и 10-х классов повезло меньше — им не дали ни дипломов, ни льгот, хотя в обычное время они также получали возможность поступить в любой вуз без экзаменов. Некоторые родители посчитали действия чиновников дискриминацией детей и обратились в прокуратуру.

«Победа или призерство на ВОШ в 10 классе практически гарантирует поступление в желаемый вуз после окончания школы. Из-за незаконного изменения правил проведения олимпиады Минпросветом 9 и 10-классники просто оказались «за бортом». По сути, их дипломы раздали всем выпускникам, которые могли и не набрать нужных баллов в случае проведения финального этапа», — заявлял в письме в прокуратуру один из родителей Григорий Туринцев.

Как сообщила «Газете.Ru» мать победившего на региональном этапе девятиклассника Юлия Грызенкова из Москвы, она также обращалась «во все возможные инстанции» — даже писала письмо президенту. «Но ничего в нашу пользу не изменилось. Мы, конечно, очень переживали. Наши дети, которые готовились к заключительному этапу по истории не меньше, чем 11-классники, не получили заветного диплома. Вот и верь после этого в справедливость», — отметила женщина.

Она рассказала, что ее сын увлекался историей с первого класса, а готовиться к Всероссу начал в восьмом. «Уже вот третий год идет, надеемся, что в этом году что-то да состоится», — добавила Юлия.

Похожей историей поделилась и Ирина Пантухова из Смоленска. «Моя дочь-девятиклассница — абсолютный победитель регионального этапа ВОШ по праву и призер регионального по обществознанию. После всего произошедшего я лично писала письмо в Министерство просвещения как мама участницы, изложив подробно в нем все эмоции и переживания. Получила сухой ответ — как я поняла, такие же разослали всем остальным. Что и следовало ожидать. Чудес не бывает», — пожаловалась женщина «Газете.Ru».

Для ее дочери это был «колоссальный подрыв». «Чтобы добиться статуса победителя региона, причем с полным проходным баллом на заключительный тур, без всяких квот, она готовилась не один год, начиная с седьмого класса. Готовилась самостоятельно, без московских привилегий, сборных. Ждали заключительный этап, были уверены на все сто, что все получится. И новость о халявных призерах 11-классниках и отмене заключительного этапа... сказать, что разочаровала — ничего не сказать.

Это когда ребенок летит к мечте, и вот она в руках, и чуть-чуть осталось, и уже не считаются те бесконечные часы зубрежки, летишь, а дядя министр берет и по крыльям стреляет. Поверьте, незаслуженно падать намного больнее»,

— рассказала Пантухова.

10-классница из Нижнего Новгорода также планировала поступить в вуз мечты с помощью Всеросса — девочка начала заниматься обществознанием в 7 классе. «Сначала побеждала только на школьном этапе, а в 2020 году удалось стать победителем на регионе. Очень активная подготовка была к заключительному этапу, все учителя максимально пытались помочь. И тут в один момент нам сообщают, что все отменяется. Я была очень расстроена», — пожаловалась школьница «Газете.Ru».

Она убеждена, что 9 и 10 классы достойны дипломов, как и 11-классники. «Очень много сил вложили, и это должно окупиться. Думаю, было бы справедливо провести для нас отдельный заключительный этап в этом году», — рассуждает ученица.

10-классник из города Невинномысск Ставропольского края в свою очередь сообщил «Газете.Ru», что он к олимпиаде по химии начал готовиться с 8 класса. «Было тяжело. Особенно, если учитывать, что живу в провинции. И вот в 10 классе удалось набрать нужный балл на региональном этапе. Из нашего города я стал первым за 20 лет финалистом ВОШ по химии, прошедшим по баллам. Эмоций было много, а потом раз — и всему конец. Обидно за себя и остальных ребят, не прошедших в этом году в финал», — говорит он.

Тем не менее руководитель Института развития образования ВШЭ Ирина Абанкина считает, что Минпросвещения поступило справедливо. «В этих условиях не было другого выбора. Другой вопрос — каким образом решить эту ситуацию в 2021 году, учитывая, что эпидемиологическая ситуация вновь ухудшается», — заметила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Она подчеркнула, что дистанционный формат сдачи олимпиад все еще не разработан, так как в этом случае невозможно быть уверенным, что учении писали бы ее самостоятельно.

«Что же касается 9 и 10-классников — надо искать решение, каким образом засчитать им их заслуги. Например, можно предоставить университетам автономию в решении признавать их победу или нет. Думаю, Минобрнауки и Ассоциация университетов разработают новые правила»,

— предположила Абанкина.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Бишенов и партнеры» Алим Бишенов посоветовал родителям школьников обратиться с коллективной жалобой в Минпросвещения.

«Отменить решение о том, что 11-классники автоматически стали призерами и получили льготы для поступления в вуз, скорее всего, не получится — да и это было бы странно, однако настоять на пересмотре подхода к 9 и 10-классникам, оставшихся с обнуленными результатами, вполне возможно — но это только в теории», — пояснил юрист.

Если коллективная жалоба родителей останется без должного рассмотрения и удовлетворения, юрист советует обратиться с коллективным иском к Минпросвету или его конкретным сотрудникам, которые принимали эти решения.

«Однако, как показывает практика, доказать дискриминацию участников по возрасту и принадлежности к социальной группе будет достаточно тяжело — понятие довольно широкое, и непонятно, как истцы будут доказывать этот факт. Грубо говоря, шансы добиться справедливости у родителей минимальны», — заключил адвокат.