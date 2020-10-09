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Верховный суд: Зеленский не может руководить на русском

Верховный суд обязал Зеленского выступать на украинском языке

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Верховный суд Украины обязал президента страны выступать только на украинском языке при выполнении служебных обязанностей. Депутат Верховной рады Юрий Бойко раскритиковал такое решение, указав, что на Украине нарушены конституционные права людей по использованию русского языка.

Президент Украины обязан разговаривать только на украинском языке при выполнении служебных обязанностей – соответствующее постановление вынесла Большая палата Верховного суда страны.

К данному решению суд пришел при реагировании на иск неназванного лица — в жалобе указывалось, что работа главы государства Владимира Зеленского на форуме интернет-деятелей iForum-2019 в мае прошлого года должна быть признана противоправной, поскольку он общался с участниками на русском языке.

В этой связи в заявлении истец просил суд обязать президента Украины изъясняться только на государственном, то есть на украинском, языке при осуществлении своих полномочий.

«В то же время за действия, совершенные в рамках политической деятельности, а не во время выполнения предусмотренных конституцией полномочий, президент несет политическую, а не юридическую ответственность», — говорится в сообщении на странице ВС Украины в Facebook.

Депутат Верховной рады Юрий Бойко раскритиковал такое решение суда, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Я считаю, что это глупость какая-то. У нас вообще нарушены конституционные права людей по использованию русского языка. Мы боремся за восстановление этих прав и будем дальше бороться», — пояснил парламентарий.

Месяцем ранее сообщалось, что бывший мэр Киева Леонид Черновецкий подал в суд на украинское правительство с требованием рассмотреть закон о признании русского языка государственным, сообщает РИА «Новости».

Иск был подан в Окружной административный суд столицы. Согласно поданному заявлению, Черновецкий требует правительство страны внести в Раду на рассмотрение проект об определении русского языка как государственного.

Кроме того, бывший градоначальник выступил с требованием определить бездеятельность правительства противоправной.

Чуть ранее Одесский окружной административный суд отменил решение горсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального, таким образом удовлетворив апелляцию заместителя областного прокурора.

При этом представители горсовета на судебном заседании указывали, что жалоба прокуратуры была прямым незаконным вмешательством во властно-управленческие функции. Но суд не принял эти доводы.

Стоит отметить, что в середине нынешнего десятилетия в городе действовала программа «Сохранение и развитие русского языка в городе Одессе».

В ней указывалось, что русский язык наделяется статусом регионального «в связи с традиционным, исторически обусловленным использованием жителями Одессы русского языка как основного средства коммуникации и языка межнационального общения, а также в целях гармонизации языковых отношений».

Решение суда вызвало резкую критику в украинской парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Власть Зеленского последовательно придерживается курса [бывшего украинского лидера Петра] Порошенко, направленного на развал страны. Она демонстративно расправляется со всеми островками языковой свободы, которые не успел «растоптать» режим Порошенко», — заявил председатель политсовета партии Виктор Медведчук.

Он напомнил, что Одесса является родиной великих русских писателей — Ильи Ильфа, Евгения Петрова, Исаака Бабеля и других.

«В масштабах всей страны мобилизованы медиа, национал-радикалы и даже государственный орган во главе с «языковым омбудсменом» Тарасом Кремнем, к которому уже давно и прочно прикрепилось прозвище «языковый шпрехенфюрер», — добавил политик.

В начале минувшего лета председатель Рады Дмитрий Разумков заявил, что все депутаты должны выступать в парламенте на украинском языке, так он прокомментировал законодательную инициативу своих коллег Максима Бужанского и Олега Волошина, которой предусмотрена возможность выступать на заседаниях на русском языке.

Стоит добавить, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает: русский язык не может быть вторым государственным в Украине, сообщает украинский телеканал NewsOne.

«Никакого второго, русского, у нас быть не может — не потому, что его не надо изучать, его надо знать. Если мы говорим об Украине, то это должен быть только государственный украинский язык», — пояснил силовик.

Вторым государственным языком на Украине должен быть английский, выразил уверенность глава ведомства.

«Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада. Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык. Это обязательная вещь», — отметил секретарь СНБО.

Тем не менее, не менее трети населения Украины считает русский язык родным (35%), об этом говорится в результатах исследования украинского центра опросов Kantar TNS Online Track от декабря 2019 года.

В прошлом году на Украине был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который вызвал многочисленные протесты и споры в народе и в различных эшелонах украинской власти.