Верховный суд: Зеленский не может руководить на русском

Президент Украины обязан разговаривать только на украинском языке при выполнении служебных обязанностей – соответствующее постановление вынесла Большая палата Верховного суда страны.

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К данному решению суд пришел при реагировании на иск неназванного лица — в жалобе указывалось, что работа главы государства Владимира Зеленского на форуме интернет-деятелей iForum-2019 в мае прошлого года должна быть признана противоправной, поскольку он общался с участниками на русском языке.

В этой связи в заявлении истец просил суд обязать президента Украины изъясняться только на государственном, то есть на украинском, языке при осуществлении своих полномочий.

«В то же время за действия, совершенные в рамках политической деятельности, а не во время выполнения предусмотренных конституцией полномочий, президент несет политическую, а не юридическую ответственность», — говорится в сообщении на странице ВС Украины в Facebook.

Депутат Верховной рады Юрий Бойко раскритиковал такое решение суда, передает радиостанция «Говорит Москва».

«Я считаю, что это глупость какая-то. У нас вообще нарушены конституционные права людей по использованию русского языка. Мы боремся за восстановление этих прав и будем дальше бороться», — пояснил парламентарий.

Месяцем ранее сообщалось, что бывший мэр Киева Леонид Черновецкий подал в суд на украинское правительство с требованием рассмотреть закон о признании русского языка государственным, сообщает РИА «Новости».

Иск был подан в Окружной административный суд столицы. Согласно поданному заявлению, Черновецкий требует правительство страны внести в Раду на рассмотрение проект об определении русского языка как государственного.

Кроме того, бывший градоначальник выступил с требованием определить бездеятельность правительства противоправной.

Чуть ранее Одесский окружной административный суд отменил решение горсовета о предоставлении русскому языку статуса регионального, таким образом удовлетворив апелляцию заместителя областного прокурора.

При этом представители горсовета на судебном заседании указывали, что жалоба прокуратуры была прямым незаконным вмешательством во властно-управленческие функции. Но суд не принял эти доводы.

Стоит отметить, что в середине нынешнего десятилетия в городе действовала программа «Сохранение и развитие русского языка в городе Одессе».

В ней указывалось, что русский язык наделяется статусом регионального «в связи с традиционным, исторически обусловленным использованием жителями Одессы русского языка как основного средства коммуникации и языка межнационального общения, а также в целях гармонизации языковых отношений».

Решение суда вызвало резкую критику в украинской парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

«Власть Зеленского последовательно придерживается курса [бывшего украинского лидера Петра] Порошенко, направленного на развал страны. Она демонстративно расправляется со всеми островками языковой свободы, которые не успел «растоптать» режим Порошенко», — заявил председатель политсовета партии Виктор Медведчук.

Он напомнил, что Одесса является родиной великих русских писателей — Ильи Ильфа, Евгения Петрова, Исаака Бабеля и других.

«В масштабах всей страны мобилизованы медиа, национал-радикалы и даже государственный орган во главе с «языковым омбудсменом» Тарасом Кремнем, к которому уже давно и прочно прикрепилось прозвище «языковый шпрехенфюрер», — добавил политик.

В начале минувшего лета председатель Рады Дмитрий Разумков заявил, что все депутаты должны выступать в парламенте на украинском языке, так он прокомментировал законодательную инициативу своих коллег Максима Бужанского и Олега Волошина, которой предусмотрена возможность выступать на заседаниях на русском языке.

Стоит добавить, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает: русский язык не может быть вторым государственным в Украине, сообщает украинский телеканал NewsOne.

«Никакого второго, русского, у нас быть не может — не потому, что его не надо изучать, его надо знать. Если мы говорим об Украине, то это должен быть только государственный украинский язык», — пояснил силовик.

Вторым государственным языком на Украине должен быть английский, выразил уверенность глава ведомства.

«Должен ли быть второй язык в Украине? Конечно, должен быть. Но это должен быть английский язык, который должен изучаться, начиная с детского сада. Все граждане Украины, если мы хотим быть в цивилизованном мире, должны знать, использовать английский язык. Это обязательная вещь», — отметил секретарь СНБО.

Тем не менее, не менее трети населения Украины считает русский язык родным (35%), об этом говорится в результатах исследования украинского центра опросов Kantar TNS Online Track от декабря 2019 года.

В прошлом году на Украине был принят закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который вызвал многочисленные протесты и споры в народе и в различных эшелонах украинской власти.