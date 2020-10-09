Развратные действия: задержан и.о. главы Минобра Архангельской области

В Архангельской области задержан исполняющий обязанности главы Минобразования региона Юрий Гнедышев, сообщили в пресс-службе областной администрации. Следствие подозревает чиновника в развратных действиях в отношении двух несовершеннолетних школьниц.

Реклама

«И. о. министра образования задержан по статье 135 («Развратные действия»)», — приводит ТАСС сообщение.

Собеседник агентства уточнил, что Гнедышев находится в отпуске с 9 октября с последующим увольнением. Он был назначен исполняющим обязанности вместо покинувшего пост в конце августа Олега Полухина.

«В его [Гнедышева] кабинете проведен обыск, изъят системный блок, телефоны, электронные носители. Его задержали на 48 часов», — отметили в областном правительстве в разговоре с РИА «Новости».

Источник агентства в правоохранительных органах ранее заявил, что Гнедышева задержали по подозрению в педофилии. По его словам, в ближайшее время чиновнику могут предъявить обвинение.

По версии регионального главка Следственного комитета России, подозреваемый в декабре прошлого года оказывал «развращающее влияние» на двух несовершеннолетних школьниц. Он с ними вел переписку в социальной сети, а также направил одной из них ссылку на видеозапись сексуального характера.

В ведомстве добавили, что в настоящее время правоохранители проводят допросы свидетелей по этому делу, а также проверяют контакты подозреваемого в сети. «Назначены экспертизы... Проведены обыски, изъяты предметы, имеющие значение для дела», — говорится в пресс-релизе ведомства. В частности, у него изъяли телефоны, ноутбуки и другую технику.

Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 135 УК России («Развратные действия в отношении двух несовершеннолетних лиц»).

Основанием для возбуждения дела стали результаты оперативно-разыскной деятельности, представленные специальным подразделением УМВД России по Архангельской области, передает портал 29.ru. Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанного.

РЕН ТВ, в свою очередь, сообщает со ссылкой на администрацию губернатора Архангельской области, что задержание проходило «во взаимодействии с администрацией губернатора и правительства». При этом издание указывает на то, что в деле фигурирует и статья о «Незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов или предметов».

Если его вину докажут, то чиновнику может грозить от 5 до 12 лет лишения свободы с возможным запретом занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет.

В Северодвинской гимназии №14, где чиновник работал до перехода в архангельский Минобр, заявили, что шокированы сообщениями о его задержании. «Мы шокированы, никто не верит. Мы пока только в источнике видели, никто ж так не отслеживает новости. В гимназии он не работает с февраля 2017 года», — сказали представители учебного заведения в комментарии изданию «Подъем».

СМИ отмечает, что у и.о. министра образования Архангельской области есть жена и двое детей. До того, как занять пост главы ведомства, Гнедышев работал замминистра регионального министерства.

До этого он был главой Северодвинской гимназии № 14. На сайте заведения указывается, что Гнедышев активно занимается спортом и свое свободное время, которое редко у него бывает, «посвящает изучению информационных технологий и программирования».

В начале сентября суд вынес решение о наказании педагога из Ижевска за насильственные и развратные действия в отношении 10 малолетних детей. По данным Устиновского районного суда города, 38-летний мужчина с 2016 по 2019 годы завлекал к себе домой детей.

Он использовал разные предлоги — в основном, предлагал поиграть в компьютерные игры. После того, как дели шли с ним, педагог совершал в отношении них развратные и насильственные действия сексуального характера. В основном, жертвами педофила стали мальчики. Трое из пострадавших были младше 12 лет, один имел психические расстройства, передает РИА «Новости». Мужчина свою вину не признал.

«С учетом характера и тяжести преступлений, личности виновного, суд назначил подсудимому наказание в виде 21 года лишения свободы, с лишением на 19 лет права заниматься деятельностью, связанной с общением с детьми. Отбывание лишения свободы назначено в исправительной колонии строгого режима», — говорится в решении суда.