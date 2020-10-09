Вспышка в Дагестане: инфекция сразила десятки детей

В Махачкале из-за кишечной инфекции пришлось госпитализировать 42 ребенка. Все они находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщает местный минздрав.

«За последние сутки в инфекционный стационар, временно развернутый на базе Республиканского кожно-венерологического диспансера, с симптомами ОКИ госпитализировано 42 ребенка. Из них 36 детей поступили из дошкольных образовательных учреждений, четверо школьники и двое детей, не посещающие детский сад», — уточнили в министерстве.

В основном заболевшие дети жаловались на тошноту, боли в животе — у кого-то была температура. Специалисты местного Роспотребнадзора тем временем пытаются установить причины вспышки инфекции.

Реклама

«Специалисты управления незамедлительно приступили к санитарно-эпидемиологическому расследованию. С целью установления источника инфекции отобраны материалы от больных и работников пищеблока детского учреждения, проб с объектов внешней среды, водопроводной воды, остатков готовой пищи, сырья, продуктов питания для лабораторного исследования», — передает информацию от источников ТАСС.

Заразившихся детей уже навестил министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджиибрагимов. Он взял ситуацию под свой личный контроль и распорядился направить в детские сады, где были выявлены случаи отравления, педиатров, инфекционистов и эпидемиологов. Так как существует угроза выявления новых случаев, за малолетними жителями республики будут наблюдать в течение семи дней.

В случившемся также разбирается республиканское управление СКР. Там возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» УК РФ.

«В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, допрашиваются должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля за хозяйственным обслуживанием и надлежащим техническим и санитарно-гигиеническим состоянием в столовых детских садов города», — отчитались в СК.

Ход расследования уголовного дела взял под особый контроль руководитель следственного управления СК России по Республике Дагестан Анатолий Щуров.

В начале октября следователи Мурманской области возбудили проверку по факту отравления 49 школьников в Мончегорске — там врачи также диагностировали у детей кишечную инфекцию, сообщало региональное СУ СКР.

В школе №10 было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование: были отобраны пробы водопроводной воды, сырья, готовой продукции для санитарно-химических и микробиологических исследований, а также смывы со всех объектов. Биологический материал взяли у заболевших детей и персонала пищеблока, сообщали в управлении Роспотребнадзора по области.

В результате в учебном заведении был выявлен ряд нарушений, в школе была приостановлена работа пищеблока. Несколько классов ушли на карантин.

«Совместно с Роспотребнадзором следственным комитетом проверяется соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания учащихся в школе. Выявлен ряд нарушений санитарно-эпидемиологических требований. Внесено два представления об устранении нарушений в адрес управления образования администрации Мончегорска и Центра школьного питания», — отчитывались следователи.

В конце сентября на удаленный формат обучения перешла и школа в Волгоградской области — там с кишечной инфекцией были госпитализированы 32 ребенка.

«Это длилось один день, у всех была тошнота, рвота, диарея, никто не был госпитализирован. Работа пищеблока приостановлена, мы выполнили все рекомендации Роспотребнадзора, осталось взять контрольные смывы. Речь идет об инфекции неясной этимологии, сейчас проблем со здоровьем у детей нет», — рассказывали в администрации города.

Суд также привлек к к административной ответственности фирму «Мельник», с 1 сентября поставлявшую в школу горячее питание. По результатам проверок там обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания. В ходе заседания руководитель предприятия полностью признал вину.