В кругу семьи: Минздрав рекомендует провести выходные дома

Ближайшие выходные жителям России лучше оставаться дома, отказавшись от посещения мест потенциального массового скопления людей – предупредил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

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По словам чиновника, такие меры предосторожности связаны с пандемией коронавируса COVID-19, которая снова усиливается во многих странах мира, в том числе – в России, передает РИА «Новости».

«В ряде регионов отмечен рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно», — пояснил представитель Минздрава РФ.

Походы в гости и пользование общественным транспортом лучше отложить, а при выходе на улицу нужно не забывать про маску и социальную дистанцию, добавил он.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, академик РАН Николай Брико заявил о необходимости отредактировать графики работы предприятий в регионах со сложной эпидемиологической обстановкой.

Он пояснил, что это нужно сделать для сведения к минимуму контактов между людьми. Специалист также отметил, что стоит скорректировать время начала и завершения рабочего дня в ряде организаций.

Такая мера позволит уменьшить пассажиропоток в транспорте в час пик и снизить темпы распространения коронавируса.

Динамика возобновления роста случаев COVID-19 в мире является поводом для серьезной обеспокоенности – признал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В этой связи он напомнил, что российские регионы продолжают осуществлять свои особые полномочия по эпидемиологическим режимам в условиях пандемии.

«Действительно, статистика является поводом для серьезной обеспокоенности, а главное — является поводом для нашей внутренней мобилизации, каждого из нас», — сказал представитель Кремля.

По его словам, каждый россиянин, исходя из ситуации с коронавирусом, должен делать для себя выводы о необходимости ношения медицинских масок и соблюдению других гигиенических и санитарных норм.

«В противном случае цифры будут расти еще быстрее, и, тогда как раз руководителям регионов на местах придется думать о том, как эту динамику выправлять», — пояснил Песков.

Он также отметил, что на основе выводов, сделанных после первой волны COVID-19 в марте – мае нынешнего года российскими властями была реализована мобилизация и переналадка системы здравоохранения под потребности эпидемии коронавируса.

Пандемия коронавируса еще не закончилась, а вакцинация в России только начинается, поэтому необходимо соблюдать все предписания для предотвращения распространения инфекции – предупредил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«И с учетом того, что вакцинация только начинается, популяционный иммунитет у населения еще не сформирован, надо следовать всем установленным правилам», — сказал политик в ходе встречи с выпускниками кадрового партпроекта ЕР «ПолитСтартап».

Мэр Москвы Сергей Собянин издал указ, согласно которому работодатели в столице должны будут передать номера телефонов, транспортных карт и машин сотрудников, которые ушли на «удаленку».

Также градоначальник обязал столичные компании перевести в дистанционный режим 30% сотрудников из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы избежать введения повторного карантина.

«Стоит только расслабиться, и ситуация может кардинально поменяться», — предупредил политик. Как указал президент, некоторые страны снова вводят жесткие ограничения и закрывают производства.

«Тестирование нужно наращивать обязательно, текущие требования необременительные надо соблюдать, и диалог с людьми нужно вести», — добавил глава государства.

На 8 октября в мире было зарегистрировано 36 200 813 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, умерло 1 056 744 человек. В России было зафиксировано 1 253 603 заболеваний COVID-19 и 21 939 смертей.