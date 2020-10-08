По линии СНГ: как Тихановская оказалась в базе розыска МВД

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская была помещена в базу разыскиваемых лиц МВД России в рамках взаимных соглашений СНГ. Как указали в пресс-службе ведомства «Интерфаксу», уголовное дело против Тихановской в России не возбуждалось.

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Дело в том, что Главный информационно-аналитический центр МВД контролирует работу Межгосударственного информационного банка, который функционирует на основании Соглашения о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией от 3 августа 1992 года и Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 22 мая 2009 года, заключенными в рамках СНГ». Для формирования банка в 2015 году был утвержден регламент, который регулирует процесс международного розыска.

Сама бывший кандидат на пост президента Белоруссии удивлена появлением своей фамилии в базе розыска в России. «Я вообще не знала, что я в каком-то криминальном деле в Белоруссии, тем более в России», – призналась в интервью телеканалу «Белсат».

В штабе Тихановской заявили, что эта ситуация их не беспокоит. «Мы не в курсе. Никаких сообщений Светлана не получала. И вообще, это малоинтересно», — ответили там «Интерфаксу».

После того, как 9 августа в Белоруссии прошли выборы, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко набрал около 80% голосов, а Тихановская – около 20%, в стране начались массовые акции протеста. Тихановская и ее сторонники заявили, что результаты электоральной гонки были сфальсифицированы в пользу действующего главы республики. Вскоре лидер оппозиции уехала в Литву.

В Белоруссии же по инициативе Тихановской был создан Координационный совет (КС) оппозиции по транзиту власти в республике, однако Генпрокуратура посчитала, что его деятельность не соответствует законодательству, признав его незаконным.

Белорусские правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 361 УК о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности страны. Максимальная санкция, предусмотренная статьей, составляет пять лет лишения свободы.

Практически весь состав президиума Координационного совета оппозиции выехал за пределы страны.

Двое лидеров оппозиции — Мария Колесникова и Максим Знак — пребывают в СИЗО, как и бывший кандидат в президенты Виктор Бабарико, а также муж Светланы Тихановской Сергей.

Помимо этого, в Минске были возбуждены уголовные дела в отношении 19 человек, распространивших в сети данные о сотрудниках милиции, сообщает «БелТА» со ссылкой на городское управление собственной безопасности МВД Белоруссии.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают устанавливать личности людей, публикующих в интернете сведения о милиционерах и их родственниках, указано в сообщении.

Со своей стороны, член оппозиционного Координационного совета Юрий Губаревич подал заявление на Лукашенко в Следственный комитет Белоруссии.

Оппозиционер просил возбудить на президента республики уголовное дело по статье о действиях, совершенных с целью захвата государственной власти и повлекших за собой гибель людей. В этом прошении СК Губаревичу отказал.