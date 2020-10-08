Привыкли к хорошему: погода расстроит москвичей

В конце этой недели москвичам придется извлечь из шкафов теплые вещи и зонтики, не забывая, что в некоторые дни температурный фон сохранится выше климатической нормы, как обещает метеорологический центр «Фобос».

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В пятницу, 9 октября, с запада приблизятся атмосферные фронты и подбросят в столичный регион новую порцию дождевых облаков, чем снизят показания термометров. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура +14…+16°С, по области +12…+17°С. Ветер южный 3-8 м/с.

Ночью облачно, с небольшими осадками. Минимальная температура +8…+10°С, по области +6…+11°С. Ветер южный 2-7 м/с. Атмосферное давление будет повышенным — 752 мм рт. ст.

В субботу, 10 октября, жителям столицы изменения погоды ждать не нужно. Температура останется на 4-5 градусов выше нормы. Днем облачно с прояснениями, местами небольшой дождь. Температура +14…+16°С, по области +12…+17°С. Ветер южный 3-8 м/с. Ночью небо затянет облаками и начнет моросить дождь. Минимальная температура +8…+10°С, по области +6…+11°С. Ветер южный 2-7 м/с.

Пасмурная погода может слегка испортить настроение, но вы совершенно точно прогоните тоску, если посвятите этот день личному знакомству с произведениями Энди Уорхола.

В Новой Третьяковке сейчас выставлены две сотни работ художника, представлять которого не нужно — знаменитые «Банки с супом Кэмпбелл», «Мэрилин», «Мао», созданные основателем поп-арта, можно увидеть в залах музея до 10 января 2021 года. Не стоит откладывать посещение выставки на потом: эта осень — время наверстывать упущенное за год и впустить в свою жизнь немного дерзости. Такой, как произведения Энди Уорхола, которые, конечно, уже стали классикой — но по-прежнему бросают вызов обществу потребления. Герои — Мэрилин Монро и Мао Цзедун — остались в прошлом. Суп в банке — по прежнему дожидается на полке американских супермаркетов.

Уже в воскресенье, 11 октября, вероятность осадков сократится до минимума, и в Москву вновь ненадолго заглянет бабье лето. Днем облачность сохранится, однако без осадков. Температура +16…+18°С, по области +14…+19°С. Ночью минимальная температура +7…+9°С, по области +5…+10°С. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст. — это выше нормы.

В этот день стоит успеть заглянуть на еще одну масштабную выставку-исследование Новой Третьяковки — «НЕНАВСЕГДА. 1968–1985», — которая посвящена послевоенному советскому искусству и включает в себя экспозиции, иллюстрирующие три исторических периода — оттепель, застой и перестройку. Стоит помнить, что это последний день до закрытия.

В этом выставочном проекте искусство эпохи застоя впервые рассматривается в постмодернистском контексте.

Выставка включает в себя восемь разделов, в которых раскрываются ключевые темы эпохи, как видят их кураторы: «Ритуал и власть», «Соц-арт», «Религиозный мистицизм», «Деревня», «Детство», «Сообщества», «История и остановленное время», «Исчезновение».

В первый день новой недели — в понедельник, 12 октября, — на погоду в столице окажет влияние малоподвижный атмосферный фронт, из-за которого небо затянет плотными облаками, местами возможны небольшие дожди.

Днем преимущественно облачно, без существенных осадков. Температура +15…+17°С, по области +13…+18°С. Ветер южный 3-8 м/с. Ночью переменная облачность, без осадков. Температура +6…+8°С, по области +4…+7°С.

Во вторник, 13 октября, днем преимущественно облачно, вечером местами кратковременный дождь. Температура +13…+15°С, по области +11…+16°С. Ночью переменная облачность, без осадков. Температура +5…+7°С, по области +4…+9°С. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с. Атмосферное давление сохранится выше нормы, 751 мм рт. ст.

В середине недели, в среду, 14 октября, москвичей ждет пасмурная погода, однако прогуляться дождь не помешает. Температура +13…+15°С, по области +11…+16°С. Ночью переменная облачность, без осадков. Температура +6…+8°С, по области +5…+10°С.

В четверг, 15 октября, антициклон с центром над Архангельском удержит в столице и в Подмосковье погоду, которую принято называть бабьим летом. Будет облачно с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха днем +11…+16°С, ночью +4…+9°С. Атмосферное давление сохранится высоким до 754 мм рт. ст.

Этот день Детский фонд ООН в 2008 году официально объявил Всемирным днем мытья рук (Global Handwashing Day) — впервые он прошел в рамках провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН Года санитарии. Тогда более 120 млн детей во всем мире вымыли руки с мылом более чем в 70 странах. В условиях пандемии коронавируса это становится актуальнее — надеемся, все помнят, что мыть руки следует после каждой прогулки, прикосновения к купленным предметам, завязывания шнурков, выбрасывания мусора и других видов взаимодействия с вещами, которые нельзя назвать стерильными.

В пятницу, 16 октября, жителей столицы сухой и солнечной погодой порадует юго-западная периферия антициклона. В Москве и области будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем +12…+17°С, ночью +4…+9°С. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление останется высоким, 755 мм рт. ст.