Прямо в кабинете: на Камчатке учитель изнасиловал третьеклассницу

На Камчатке задержали 44-летнего заместителя директора одной из сельских школ Елизовского района – его подозревают в сексуальном насилии над третьеклассницей. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Камчатскому краю.

По данным следствия, преступление было совершено 5 октября — в День учителя. Когда 9-летняя девочка осталась одна в кабинете, педагог надругался над ней. Испуганная школьница рассказала о случившемся матери, а та в свою очередь обратилась в полицию.

В Следкоме в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Иные насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Сейчас предполагаемый злоумышленник находится в изоляторе временного содержания.

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«В ходе следствия будет проведена судебная экспертиза с целью установления наличия у мужчины сексуального расстройства в виде педофилии», — добавили в СК. Также правоохранители проверят, причастен ли задержанный к другим подобным преступлениям.

Ранее, в июле 2020 года, в Иркутской области 58-летнего педагога одной из местных школ осудили за ряд изнасилований малолетних учениц. Об этом сообщали в управлении регионального Следственного комитета.

Следствием и судом было установлено, что на протяжении долгого времени мужчина, работая учителем в школе, совращал и насиловал девочек — всего в деле фигурируют семеро пострадавших, которым на момент преступления было меньше 14 лет. Педагога признали виновным в девяти эпизодах.

В 2016 году в правоохранительные органы обратились родственники жертв. Педагог был задержан. В ходе допросов он признал свою вину полностью.

«Катангский районный суд вынес приговор в отношении 58-летнего учителя. Он признан виновным в совершении 9 эпизодов преступления, предусмотренного частью 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

С учетом мнения гособвинения, бывшему педагогу назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима»,

— заключили в СК.

Похожая ситуация произошла и в Перми. Там в июне 2020 года 49-летнего учителя математики из школы № 37 Валерия Сыропятова осудили на девять с половиной лет в колонии строгого режима за домогательства к ученице.

По данным СК, инцидент произошел 27 марта 2019 года. Во время весенних каникул для проведения дополнительного занятия мужчина пригласил к себе в кабинет несколько учеников, которые имели ряд задолженностей.

«Все сидели за партами и выполняли работы, а она в очередной раз решила улизнуть. Стала отпрашиваться, сказала, что у нее заболел живот, голова. Я настаивал: «Реши контрольную, получишь свой «трояк» и можешь шагать на все четыре стороны. Если в классе тебе неудобно заниматься, дети шумят, пойдем в другой кабинет», — рассказывал сам Сыропятов kp.ru.

Он подчеркнул, что когда они уединились, девочка не перестала вести себя вызывающе. И в итоге, когда он отмахнулся от школьницы, случайно ударил ее по ягодицам. Однако пострадавшая рассказала иную версию произошедшего своей подруге. По ее словам, педагог отвел ее в другой кабинет, посадил за парту и стал трогать за бюстгальтер.

«Я сидела за столом, он находился сзади и лапал меня. Я пыталась закрываться руками, а он руки отодвигал и меня за грудь трогал»,

— уточняла школьница. Мать девочки добавляла, что во время инцидента учитель обещал ей хорошие оценки, если та не будет сопротивляться.

Позднее Сыропятов признал вину и извинился перед родителями. В отношении него возбудили уголовное дело по статье 135 УК РФ «Развратные действия», которую позже переквалифицировали на еще более тяжкую статью — 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

«Пока шло следствие, свои показания девочка часто меняла: сначала говорила, что я приставал к ней, обнимал, лез к ней, потом появилось, что хлопнул по попе, потом, что чуть не изнасиловал», — рассказывал сам осужденный педагог.

В итоге 29 июня Орджоникидзевский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении учителя. Дети и взрослые собрались на митинг у школы № 37 и организовали сбор подписей в поддержку преподавателя. В свою очередь Сыропятов заявил, что намерен сменить адвоката и обжаловать приговор.