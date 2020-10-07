«Не трогай маму»: росгвардеец изнасиловал мальчика в Перми

Военные следователи возбудили три уголовных дела в отношении 24-летнего лейтенанта Росгвардии Сухроба Ерова, изнасиловавшего 11-летнего мальчика в Перми и угрожавшего его матери. Об этом порталу Readovka сообщила адвокат потерпевшей стороны Анастасия Шардакова.

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Помимо насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 132 УК РФ) бойцу вменяют покушение на надругательство над матерью мальчика и проникновение в жилище (ст. 30, ч. 1 ст. 132 и ст. 139 УК РФ). Обвинения ему предъявили 6 октября.

Еров служил начальником продовольственной службы войсковой части №3411 в Приморском крае. По данным СМИ, в Пермь он приехал провести отпуск.

Преступление молодой человек совершил 3 сентября. В тот день он остановил машину возле одного из частных домов в микрорайоне Заозерье.

«Он попросил моего сына сесть в машину. Сказал, что заблудился. Я отказалась отпустить с ним сына и удивилась: по адресу, который он назвал, у нас магазин крепежа. И показала ему: вон он, рядом»,

— рассказала местная жительница, инвалид третьей группы сайту kp.ru.

После этого женщина пошла в дом — злоумышленник проник в помещение вслед за ней. Ребенок остался на улице. Лейтенант попытался изнасиловать пермячку, однако мальчик прибежал на шум и, увидев происходящее, закричал: «Я сделаю все, только не трогай маму!».

Росгвардеец отпустил женщину — та выпрыгнула в окно и побежала за помощью к соседям. Оставшись в доме с мальчиком, Еров надругался над ним. «Соседи мне не открыли, я побежала обратно. А когда вернулась, ни этого мужчины, ни его машины уже у дома не было. Позже подошел сосед. Я позвонила в полицию и рассказала о случившемся», — вспоминала мать пострадавшего ребенка.

Задержали злоумышленника на выезде из Перми. Первое дело против него возбудили еще в начале сентября. Затем его передали в военно-следственный комитет, после чего уголовное преследование началось еще по двум статьям.

На допросе молодой человек признался в изнасиловании несовершеннолетнего, однако отметил, что помнит эпизод «отрывками». «В отношении проникновения в жилище сказал, что не понял, что мама ребенка махала рукой, чтобы он не заходил внутрь. Про насилие над женщиной он говорит, что сам, добровольно, отказался от любых действий в отношении ее. А по сути он свое внимание переключил с мамы на ребенка», — сообщила адвокат потерпевшей стороны Анастасия Шардакова kp.ru.

По решению суда лейтенанта арестовали. Юрист отметила, что вскоре он будет проходить психиатрическую экспертизу — если бойца признают вменяемым, ему грозит срок до 20 лет. Мальчик проходит длительную психологическую реабилитацию при Центре медико-психолого-социального сопровождения Перми.

Похожая история получила продолжение 2 октября. В этот день Приволжский районный суд Казани приступил к рассмотрению уголовного дела против бывшего охранника Росгвардии и его знакомого.

По предварительным данным, бывший сотрудник ведомства ворвался в квартиру к жительнице Казани, работающей проституткой, писал портал Prokazan. Он заявил, что работает в полиции и давно следит за девушкой, после чего надел на нее наручники и впустил в квартиру товарища.

Мужчины потребовали от пострадавшей деньги «за покровительство» и бесплатное оказание сексуальных услуг. Когда девушка отказала, казанцы стали угрожать ей избиением.

В итоге горожанка перевела одному из нападавших 20 тыс. рублей, а другой обокрал ее квартиру на 8 тыс. рублей. После этого мужчины изнасиловали девушку и скрылись.

Сейчас их обвиняют в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, вымогательстве и грабеже в отношении местной жительницы.