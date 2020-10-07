«Рисковать здоровьем не хочется»: СК займется загрязнением на Камчатке

На Камчатке, где в акватории Авачинского залива произошел массовый выброс на берег мертвых животных, правоохранители возбудили уголовное дело по статьям «О нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов» и «Загрязнение морской среды». Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

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Ведомство проверяет все возможные источники загрязнения акватории Камчатки, в том числе военные полигоны. Ранее Генпрокуратура сообщила о наличии горюче-смазочных материалов в пробах песка и воды с Халактырского пляжа — норма превышена в 4 раза. При этом загрязнений атмосферного воздуха в этой зоне не установлено, сообщили в Камчатском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Напомним, что 2 октября 2020 года серферы рассказали о плохом самочувствии после купания на Халактырском пляже. По их словам, после плавания у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Местные жители публиковали в соцсетях фотографии выброшенных на берег мертвых морских животных, в том числе осьминогов, морских ежей и тюленей.

Уже спустя два дня в Минприроды заявили о превышении предельно допустимой концентрации вредных веществ в 1,2 раза в водах Авачинской бухты. По данным ведомства на 5 октября, предварительные результаты проб на загрязняющие вещества не показали значительных превышений нормы.

В свою очередь губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что пробы воды в реке Налычеве, впадающей в загрязненный Авачинский залив, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не показали. «Расширенные пробы мы ждем», — уточнил глава региона.

Между тем, как рассказал «Газете.Ru» руководитель школы серфинга Quiksilver, базирующейся на берегу Авачинского залива, Алексей Лещев, немногие серферы рискуют лезть в воду, поскольку в океане продолжают находить мертвых донных животных.

«До сих пор неизвестно, в чем причина и остановились ли выбросы. Ситуация на воде неизвестная и рисковать своим здоровьем уже не хочется. Я был свидетелем очень многих случаев реакции организма на воду: от легкого покраснения до химических ожогов роговицы глаза.

По последним данным ученых из Кроноцкого заповедника, это вещество отравляющее — очень тяжелое. Оно опускается сразу на дно, и у нас погибают все донные животные: ежи, звезды, черви и мидии.

Видимо какие-то микрочастицы остаются и в водной взвеси, но внешне океан прекрасен. Очень красивые волны, цвет воды остается прежним — внешне все в пределах нормы», — рассуждает он.

Местная жительница Юлия Демехина подтверждает, что мертвых морских обитателей можно увидеть до сих пор. В свою очередь у серфера Кирилла Обухова после купания развились серьезные проблемы со здоровьем. Врачи поставили ему диагноз химический ожог роговицы и острый конъюнктивит.

«Это два самых распространенных диагноза. Врачи мне сказали, что могут быть проблемы со зрением в дальнейшем. Общее состояние тоже не очень: сильная слабость и проблемы с желудком.

Ради интереса сдал анализ на токсины, но он ничего не показал. Медики не знают, что со мной», — отметил он в разговоре с «Газетой.Ru»

Ранее глава региона Солодов назвал три возможные причины загрязнения пляжа на полуострове: техногенное загрязнение, разлив токсичных веществ и природные факторы. Он подчеркнул, что загрязнение может быть связано с водорослями, которые во время шторма вынесло на береговую линию.

Однако, по мнению сопредседателя Союза экологических организаций, эколога Андрея Фролова, те продукты нефтепереработки, которые были найдены в пробах воды, свидетельствует о техногенной версии катастрофы.

«Объекты, откуда могли бы поступить загрязнения, можно пересчитать по пальцам. Или проблема может быть связана с завозом нефтепродуктов в Вилючинск, где находится база подводных лодок», — предположил собеседник издания Ura.ru.

Научный руководитель института океанологии РАН Роберт Нигматулин в свою очередь подчеркивает: от локальных ударов природа оправляется довольно быстро.

«Все восстановится, такие катаклизмы происходят не так уж и редко, но природа восстанавливается каждый раз. Через год-два все придет в норму. Если вы помните, в Керченском проливе танкер разломился надвое, очень много нефти вылилось. Это просто был кошмар, но через полгода пришли — там уже не так много следов оставалось, природа сама очистилась. Конечно, это безобразие, этим нужно заниматься, выяснять причины, но и особо драматизировать не надо», — пояснил ученый «Газете.Ru».